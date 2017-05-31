Один гениальный трюк, который научит копить деньги
«Вот бы перестать тратить деньги на ерунду — столько всего полезного можно было бы купить!» — если вы хоть раз так думали, то эта статья точно для вас. Один из пользователей pikabu предложил простой и эффективный способ, как научиться копить деньги.
Мы в AdMe.ru остались в неподдельном восторге от этого ноу-хау. Спешим поделиться!
Суть метода проста: каждый вечер необходимо «обнулять» остаток денежных средств. К примеру, мы решили «обнуляться» до 2 нулей. Вечером остаток составил следующую сумму:
- Наличные деньги — 5 235 руб.
- Средства на карточке — 20 455 руб.
Что мы делаем: с каждой оставшейся суммы вычитаем две последние цифры — так, чтобы на конце осталось 2 нуля. Наличные деньги удобнее «обнулять» в копилку, а средства с карточки можно переводить на счет-копилку или на другой счет.
Пример:
По возможности «обнуляться» можно и до большего количества нулей. К примеру, до 3:
Все средства, которые останутся перед зарплатой, нужно отложить — таким образом, мы снова «обнуляемся». К примеру, у нас осталось 1 000 рублей наличными и 3 000 рублей на карточке — объединяем эти деньги и кладем в копилку.
Плюсы метода:
- Каждое утро мы знаем, сколько денег у нас осталось в распоряжении, и это всегда круглое число.
- Начинаем подсознательно контролировать свои расходы и перестаем тратить деньги на ерунду.
- И самое главное: наконец-то получается копить деньги!
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru