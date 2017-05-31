Один гениальный трюк, который научит копить деньги

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«Вот бы перестать тратить деньги на ерунду — столько всего полезного можно было бы купить!» — если вы хоть раз так думали, то эта статья точно для вас. Один из пользователей pikabu предложил простой и эффективный способ, как научиться копить деньги.

Мы в AdMe.ru остались в неподдельном восторге от этого ноу-хау. Спешим поделиться!