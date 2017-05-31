Один гениальный трюк, который научит копить деньги

«Вот бы перестать тратить деньги на ерунду — столько всего полезного можно было бы купить!» — если вы хоть раз так думали, то эта статья точно для вас. Один из пользователей pikabu предложил простой и эффективный способ, как научиться копить деньги.

Мы в AdMe.ru остались в неподдельном восторге от этого ноу-хау. Спешим поделиться!

Суть метода проста: каждый вечер необходимо «обнулять» остаток денежных средств. К примеру, мы решили «обнуляться» до 2 нулей. Вечером остаток составил следующую сумму:

  • Наличные деньги — 5 235 руб.
  • Средства на карточке — 20 455 руб.

Что мы делаем: с каждой оставшейся суммы вычитаем две последние цифры — так, чтобы на конце осталось 2 нуля. Наличные деньги удобнее «обнулять» в копилку, а средства с карточки можно переводить на счет-копилку или на другой счет.

Пример:

По возможности «обнуляться» можно и до большего количества нулей. К примеру, до 3:

Все средства, которые останутся перед зарплатой, нужно отложить — таким образом, мы снова «обнуляемся». К примеру, у нас осталось 1 000 рублей наличными и 3 000 рублей на карточке — объединяем эти деньги и кладем в копилку.

Плюсы метода:

  • Каждое утро мы знаем, сколько денег у нас осталось в распоряжении, и это всегда круглое число.
  • Начинаем подсознательно контролировать свои расходы и перестаем тратить деньги на ерунду.
  • И самое главное: наконец-то получается копить деньги!

Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru

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