Обязательные обследования, которые должна проходить женщина после 25, 35, 45 лет

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По данным ВОЗ, самые распространенные заболевания, которыми страдают женщины, — это болезни сердца и заболевания половой системы, а если речь идет об онкологии, то в зоне риска шейка матки, грудь и легкие. Проблемы в лечении нередко связаны с тем, что заболевания обнаруживаются поздно. Поэтому когда-то обязательная диспансеризация была хорошим решением, которое постепенно сошло на нет. Но сегодня мы можем спланировать ее сами.

Мы в AdMe.ru систематизировали обязательные обследования, которыми не стоит пренебрегать. Частота их выполнения зависит от личных особенностей здоровья и от возраста, который повышает определенные риски.

До 25 лет

В юном возрасте, если вы не стоите на учете по здоровью у определенных врачей, рекомендуется проходить обследование у терапевта и выполнять его предписания. Кроме того, есть некоторые важные обследования, которым стоит уделить внимание. Общий анализ крови и мочи (1 раз в год). Комплексное исследование, благодаря которому оценивается работа организма в целом. Помогает выявить наличие инфекций, воспалений, нарушений в работе печени и почек, кроветворной системы.

Флюорография (1 раз в 2 года). Помогает оценить состояние грудной клетки и выявить ранние признаки туберкулеза или новообразований в легких. Новое веяние — цифровое исследование, которое создает более точное изображение легких и сердца, но дает меньшую дозу облучения. Именно такую процедуру рекомендуют беременным при острой необходимости.

Стоматологический осмотр (1 раз в полгода). Относительно частый осмотр у стоматолога экономит деньги, так как запущенную проблему с зубами вылечить обычно труднее и дороже. Риск стоматологических заболеваний может быть связан в том числе с периодами беременности и кормления грудью, когда баланс питательных веществ в организме нарушается.

Дерматологический осмотр (1 раз в год). При отсутствии каких-либо жалоб показываться этому доктору рекомендуется не реже 1 раза в год, лучше осенью, после периода активного солнца, чтобы отслеживать поведение родинок и не допустить развития нежелательных явлений.

Гинекологический осмотр и анализы на урогенитальные инфекции.

После 25 лет

Этот возраст считается идеальным для реализации репродуктивной функции, поэтому врачи уделяют внимание не только общему состоянию здоровья, но и возможности родить ребенка и всему, что может этому помешать. Помимо исследований половых функций, гинекологи советуют сдать анализы на выявление антител к инфекциям, которые могут серьезно повлиять на течение беременности (к примеру, краснуха). Также в этом возрасте врачи рекомендуют дополнять регулярные профилактические обследования. Расширенный гинекологический осмотр (1 раз в год). Он должен включать в себя цитологию (проверку состояния шейки матки на предмет опасных изменений, анализ на различные урогенитальные инфекции) и кольпоскопию (осмотр слизистой шейки матки при помощи специального прибора), а также, если врач увидит необходимость, пальпацию молочных желез.

УЗИ молочных желез (1 раз в год). Для женщин моложе 35 лет исследования груди при помощи маммографа считаются нежелательными и выполняются только в том случае, если при проведении УЗИ врача что-либо насторожило.

Электрокардиография (1 раз в 2 года). Обследование у кардиолога поможет выявить даже незначительные сбои в работе сердца, которые никак не проявляют себя и могут привести к проблемам, если их вовремя не заметить: это стенокардия, нарушения сердечного ритма (аритмия, тахикардия, брадикардия), аневризма, миокардит. К примеру, стенокардия на ранних стадиях может проявляться только в виде проблем с пищеварительной системой — вздутие живота, изжога и так далее.

После 35 лет

После 30–35 лет программа обследований должна учитывать гормональные всплески, которые связаны с беременностью и кормлением грудью; наследственные заболевания, развитие которых может приходиться именно на этот период; меньшую устойчивость пищеварительной системы к стрессам, что проявляется диспепсическими расстройствами; замедление метаболизма, что может влиять на способность организма правильно усваивать питательные вещества. Повышается риск онкологических заболеваний шейки матки и груди, дисфункций щитовидной железы. Поэтому к обязательным обследованиям добавляются следующие: Гинекологический осмотр с проверкой гормонального здоровья (1 раз в год). Врач собирает анамнез состояния, при необходимости назначает консультацию гинеколога-эндокринолога, анализы половых гормонов в определенные дни цикла.

Консультация маммолога и маммография (1 раз в 3 года). Риск развития заболеваний груди повышается, по статистике, повышенный риск заболеть есть у каждой 228-й женщины. Маммография в этом возрасте считается основным способом обследования, а УЗИ — дополнительным.

Обследование щитовидной железы (1 раз в 1,5 года). Такое обследование включает в себя УЗИ щитовидной железы и анализы на ее гормоны (ТТГ, Т4 свободный).

Комплексный анализ на уровень витаминов и микроэлементов. Позволит выявить недостаток нужных веществ и восполнить его. Известно, что именно недостаток важных витаминов провоцирует многие проблемы со здоровьем.

Офтальмологический осмотр (1 раз в 2–3 года). Регулярный полный осмотр с обследованием глазного дна помогает выявить снижение зрения, которое можно скорректировать, а также раннюю предрасположенность к глаукоме или гипертоническую ретинопатию.

Кардиологический осмотр (1 раз в 2 года). К электрокардиографии могут быть добавлены анализы крови на холестерин и липиды, чтобы проконтролировать их уровень и влияние на артерии.

УЗИ брюшной полости (1 раз в 2 года). Помогает выявить нежелательные изменения и новообразования в печени, поджелудочной железе, камни в желчном пузыре и почках на ранней стадии.

После 45 лет

Ежегодное обследование для женщин после 40–45 лет может предотвратить наиболее частые для этого возраста заболевания: глаукома, рак молочной железы и органов ЖКТ. Этот период называют предменопаузой, когда организм начинает готовиться к климаксу, который может наступить через 10–15 лет, но уже сейчас отражается на здоровье. Многие женщины отмечают изменение интенсивности и продолжительности менструации, набор веса, проблемы со стороны пищеварительного тракта и суставов. Возникает риск возникновения диабета 2-го типа. Поэтому некоторые обследования стоит проходить чаще и дополнить список. Консультация маммолога и маммограмма (1 раз в год).

Проверка показателей крови: липиды и холестерин (1 раз в год).

УЗИ брюшной полости (1 раз в год). Обследование на определение состояния костной ткани (1 раз в 3 года). Денситометрия — это метод диагностики плотности и структуры костной ткани, а также вероятности переломов. Обследование помогает выявить остеопороз на ранней стадии и своевременно начать его лечение.

Колоноскопия (1 раз в 2 года). Немало клиник предлагают это обследование бесплатно или по сниженной цене для женщин после 40 лет, особенно если в семье есть случаи заболеваний прямой кишки. Это делается в рамках борьбы с раком прямой кишки.

Число людей, ответственно относящихся к своему здоровью, постоянно растет, поэтому клиники нередко предлагают пакеты обязательных обследований, чтобы их можно было пройти быстро и недорого. Выбирайте клинику, которой доверяете, и будьте здоровы.