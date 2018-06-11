О чем стоит помнить родителям, когда приходит время выбирать ребенку имя

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С детства многие из нас фантазировали о том, как назовут своего будущего ребенка. У кого-то любимые имена не изменились и с возрастом, кто-то доверился выбору второй половинки, а кто-то штудировал книги с загадочными названиями вроде «Имя и судьба». В любом случае это очень ответственный шаг. Сегодня даже есть специальная профессия — эксперт по детским именам. Как же родителям понять, что их выбор подойдет ребенку?

Мы в AdMe.ru заинтересовались: а есть ли конкретные рекомендации по выбору имени? Оказалось, что этот вопрос волнует многих людей по всему миру.

Категории имен

В современном мире не стоит уделять большое внимание значению имени или безоговорочно верить эзотерическим статьям о том, что имя воздействует на характер и судьбу человека. На реальность влияет только сам человек, но не потусторонние силы. Если учитывать популярность и благозвучность, можно выделить 4 категории имен. У каждой из них есть свои минусы и плюсы.

1. Универсальное, вневременное имя

Примеры: Александр, Юлия, Мария, Анна, Джон. Плюсы: Эти имена знает каждый, их можно отнести к категории вечной классики. В подобных именах не делают ошибок, не коверкают их. Их носители при знакомстве с новыми людьми не столкнутся с вопросами: «Как? Еще раз, как?» Минусы: Имя не уникальное. Скорее всего, в классе, группе, офисе будет несколько тезок. Человеку придется тратить время, чтобы выяснить, к нему ли сейчас обратились. Такое имя легко забыть или перепутать.

2. Очень необычное имя

Примеры: Крэш, Джаз, Намасте, Сторми (дочка модели Кайли Дженнер), Эппл (дочка актрисы Гвинет Пэлтроу). Плюсы: Такое имя определенно будет уникальным и неповторимым. Часто оно воспринимается как красивое и благозвучное. Родители могут вложить в него особый смысл. Минусы: Придется диктовать по буквам всем собеседникам и новым знакомым. Многие будут коверкать его. В официальных документах могут допустить ошибку, в итоге их придется переделывать и тратить свои нервы и время. В школе могут дразнить, а из-за того, что оно редко встречается, такое имя может легко забыться.

3. Немного необычное имя

Это может быть известное имя, но непопулярное в данный момент или не характерное для определенной страны. Примеры: Зинаида, Юлианна, Алексия, Лука, Евангелина. Плюсы: Красиво и необычно, но вместе с тем не вызывает сильного недоумения. Минусы: Уменьшительно-ласкательная форма может подходить сразу к нескольким полным вариантам, из-за этого не исключена путаница. Это имя может внезапно стать чрезмерно популярным и попасть в следующую, самую спорную категорию имен.

4. Имя-тренд

Это те имена, которые стали популярны внезапно: раньше они не были на слуху, а теперь так называют каждого третьего ребенка. Обычно популярность связана с каким-либо социальным или культурным явлением. Например, после выхода фильма «Всплеск» в 1984 году в США невероятно популярным стало женское имя Мэдисон — так назвала себя героиня фильма, русалка, которой понравилось название улицы Мэдисон-авеню. Имя может подняться в рейтинге популярности и без значимого повода. Просто представьте: вы услышали имя — и вам оно понравилось, потому что показалось необычным. Но это имя привлекло также тысячи других родителей по всей стране. И то, что казалось уникальным, внезапно стало распространенным, трендовым. Глянцевые журналы даже публикуют списки «модных» имен. Главный минус такого имени в том, что мода пройдет, а имя останется. Когда оно будет популярно — оно не будет уникально, а затем, когда дети вырастут, это имя будет ассоциироваться с определенным возрастом. К примеру, популярность имени Дженнифер в англоязычных странах прошла в 2000-х годах, и следующие десятилетия оно будет считаться «бабушкиным» именем, устаревшим.

О чем же думать, когда выбираешь имя?

Мы рассказали о минусах и плюсах основных категорий имен. Они помогут вам определиться — универсальное или экзотическое имя дать своему малышу. В интернете вы можете проверить популярность определенного имени. Вот основные моменты, о которых стоит помнить родителям во время принятия этого важного решения: Учитывайте, как имя будет сочетаться с фамилией (и отчеством — если оно есть). К примеру, нагромождение согласных или гласных трудно произнести: Пе тр Стр ельцов, Мар ио Оуэ нс.

ельцов, Мар нс. Подходит ли это имя языковой и культурной среде, в которой вы живете? Не связаны ли с ним определенные негативные ассоциации, не популярно ли оно среди кличек животных?

Подумайте, какие уменьшительно-ласкательные варианты есть у имени. Приятно ли вам их произносить? Не будет ли путаницы? Например, если вы будете называть сына Алекс, его полное имя не будет сразу понятно: Александр? Алексей? Или Алекс — это и есть полный вариант?

Есть такая шутка: «Когда выбираешь имя ребенку, начинаешь понимать, скольких людей ты ненавидишь». Эксперты советуют не сильно заморачиваться по этому поводу. Вам навсегда запомнится дорогое сердцу имя ребенка, а не ситуация, когда человек с таким же именем нагрубил вам.

Если вам захотелось назвать дочку в честь любимой бабушки, то стоит решить для себя, что важнее — актуальность имени или ваши ассоциации.

Друзья и родственники могут запутать своими советами или попытаться давить на вас, поэтому лучше обсуждать имя ребенка только со второй половинкой. Если вам интересно, как к имени относятся другие люди, можете обсудить это на специальных форумах для родителей.

Еще раз вспомните, что выбранное имя будете носить не вы, а ваш близкий человек. Носители редких и «неудобных» имен могут с юмором рассказывать о повседневных трудностях, например о нежелании ходить в Starbucks из-за вечной путаницы с именем. Но все-таки подумайте и честно ответьте на вопросы: «Слышали ли вы это имя раньше? Сможет ли его произнести маленький ребенок? Каково будет ребенку, если при знакомстве ему постоянно придется называть свое имя по 10 раз?»

А вы знаете, почему родители назвали вас именно так? Есть ли у вас друзья с необычными именами? Расскажите в комментариях, это очень интересно.