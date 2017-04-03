6 упражнений для идеального пресса за десять минут в день

6 упражнений для идеального пресса за десять минут в день

Мы привыкли качать пресс лежа на полу или лавке. Однако красивый и плоский живот можно получить и если делать упражнения стоя. Это не только разнообразит вашу ежедневную программу, но и задействует ряд других мышц, увеличит общую нагрузку.

AdMe.ru публикует список эффективных упражнений для идеального пресса, которые займут всего лишь 10 минут.

Важно: Каждое упражнение нужно выполнять в течение 45 секунд.

Подъем ноги

  • Встаньте прямо, ноги держите вместе.
  • Поднимите ногу, пытаясь дотянуться до кончиков пальцев обеими руками.
  • Сделайте упражнение поочередно для каждой ноги.

Скручивание с весом в руках

Для выполнения этого упражнения необходим утяжелитель. Можно использовать мяч, гантель или бутылку с водой.

  • Поднимите правую ногу.
  • Стойте прямо в таком положении и перемещайте утяжелитель по диагонали.
  • Сделайте то же с левой ногой и повторите упражнение.

Скручивания в прыжке

Благодаря скручиваниям это упражнение помогает эффективно прорабатывать косые мышцы пресса.

  • Согните руки в локтях на уровне груди.
  • Быстро прыгайте на месте, одновременно поворачивая корпус в разные стороны.

Движение по кругу

  • Встаньте ровно, ноги на ширине плеч.
  • Наклонитесь вперед и начните поворачивать корпус по кругу.
  • Держите ноги в зафиксированном положении, поворачиваясь только за счет работы мышц пресса и спины.
  • Сделайте повороты в одну сторону, потом — в противоположную.

Подъем колена по диагонали

  • Поднимите левое колено по диагонали в направлении правого плеча.
  • Держите руки сомкнутыми в замок и активно перемещайте их по направлению от плеча к колену.
  • Повторите то же самое с другой ногой.

Упражнение для боковых мышц пресса

Поднимите одну ногу, согните ее в колене и разверните носком наружу.

Противоположную руку согните и зафиксируйте на талии.

Одновременно поднимайте руку и ногу, находящиеся на одной стороне.

Вы можете тренироваться вместе с видеорядом

Выполняя эти упражнения через день, вы очень скоро заметите перемены в своей фигуре. Мышцы укрепятся и живот станет очень привлекательным.

Фото на превью wikimedia

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