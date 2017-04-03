6 упражнений для идеального пресса за десять минут в день
Мы привыкли качать пресс лежа на полу или лавке. Однако красивый и плоский живот можно получить и если делать упражнения стоя. Это не только разнообразит вашу ежедневную программу, но и задействует ряд других мышц, увеличит общую нагрузку.
AdMe.ru публикует список эффективных упражнений для идеального пресса, которые займут всего лишь 10 минут.
Важно: Каждое упражнение нужно выполнять в течение 45 секунд.
Подъем ноги
- Встаньте прямо, ноги держите вместе.
- Поднимите ногу, пытаясь дотянуться до кончиков пальцев обеими руками.
- Сделайте упражнение поочередно для каждой ноги.
Скручивание с весом в руках
Для выполнения этого упражнения необходим утяжелитель. Можно использовать мяч, гантель или бутылку с водой.
- Поднимите правую ногу.
- Стойте прямо в таком положении и перемещайте утяжелитель по диагонали.
- Сделайте то же с левой ногой и повторите упражнение.
Скручивания в прыжке
Благодаря скручиваниям это упражнение помогает эффективно прорабатывать косые мышцы пресса.
- Согните руки в локтях на уровне груди.
- Быстро прыгайте на месте, одновременно поворачивая корпус в разные стороны.
Движение по кругу
- Встаньте ровно, ноги на ширине плеч.
- Наклонитесь вперед и начните поворачивать корпус по кругу.
- Держите ноги в зафиксированном положении, поворачиваясь только за счет работы мышц пресса и спины.
- Сделайте повороты в одну сторону, потом — в противоположную.
Подъем колена по диагонали
- Поднимите левое колено по диагонали в направлении правого плеча.
- Держите руки сомкнутыми в замок и активно перемещайте их по направлению от плеча к колену.
- Повторите то же самое с другой ногой.
Упражнение для боковых мышц пресса
Поднимите одну ногу, согните ее в колене и разверните носком наружу.
Противоположную руку согните и зафиксируйте на талии.
Одновременно поднимайте руку и ногу, находящиеся на одной стороне.
Вы можете тренироваться вместе с видеорядом
Выполняя эти упражнения через день, вы очень скоро заметите перемены в своей фигуре. Мышцы укрепятся и живот станет очень привлекательным.
Фото на превью wikimedia
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