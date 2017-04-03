6 упражнений для идеального пресса за десять минут в день

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Мы привыкли качать пресс лежа на полу или лавке. Однако красивый и плоский живот можно получить и если делать упражнения стоя. Это не только разнообразит вашу ежедневную программу, но и задействует ряд других мышц, увеличит общую нагрузку.

AdMe.ru публикует список эффективных упражнений для идеального пресса, которые займут всего лишь 10 минут.