Странные и эффективные способы оживить цветы, о которых знают только флористы
Как так получается, что, выбирая в цветочном магазине красивый букет, мы видим его увядшим в домашней вазе уже через 2 дня? Обязательных правил для сохранения свежести только 2: чистая вода и срез стебля острым ножом наискосок. А вот неочевидных секретов, о которых рассказывают во флористических школах, немало. В этой статье вы узнаете о тех, что не требуют особых усилий, занимают мало времени и приносят результат.
Мы в AdMe.ru хотим поделиться с вами рабочими и необычными способами оживить букет, которые наш автор практиковала во время обучения на курсах флористики.
1. «Сварите» стебель
Такой шоковый способ подходит цветам, имеющим неоднородный стебель, плотный снаружи и мягкий внутри. Это хризантемы, пионы, герберы, гортензии, ранункулюсы.
Опускаем стебель растения на 5−7 см в кипящую воду примерно на 3 секунды. Достаем и обрезаем острым ножом наискосок ту часть, которая была в кипятке. Сразу ставим в чистую и холодную воду. Таким образом запускается своеобразный процесс «обновления» растения, и цветы простоят гораздо дольше. Более того, с помощью этого метода можно дать вторую жизнь цветам, которые уже начали увядать.
2. Дайте воды листьям, а то они заберут ее у цветов
То, что листья не должны плавать в воде, чтобы не провоцировать рост бактерий, известно.
Но лучше, если листьев в букете будет поменьше, иначе они оттягивают на себя влагу из цветов. Не хотите избавляться — опрыскивайте из пульверизатора каждый день.
3. Угостите цветы коктейлем
Да, цветы любят выпить необычной воды и очень хорошо реагируют на добавки. Если вы не пользуетесь специальными промышленными добавками, то порадуйте цветы:
- аспирином (1 таблетка на среднюю вазу);
- нашатырным спиртом (1−3 ч. л. в зависимости от объема вазы);
- универсальной смесью (1 ч. л. лимонной кислоты, 1 ч. л. сахара, 1 капля отбеливателя).
У некоторых цветов есть свои предпочтения. Например, астра — «алкогольная дама» и долго простоит в коктейле из 1 ч. л. спирта на 1 литр воды. Тюльпаны и нарциссы любят сахар, а розы — лимонную кислоту.
Если нужно, чтобы быстрей распустились бутоны, помощник — камфора или нашатырный спирт.
4. Заставьте их пить
Провоцируя в растениях выработку активных веществ, некоторые средства буквально заставляют их пить воду.
Самые активные:
- аспирин;
- активированный уголь.
В цветы с полым стеблем воду можно залить прямиком внутрь стебля и закрыть отверстие кусочком ваты. Георгины и люпин проживут так гораздо дольше. Гортензия (в левой части фотоколлажа сверху) будет выглядеть свежо, если переодически окунать цветы в емкость с водой.
Но есть одно растение, которое воду не принимает. Если поставить в воду мимозу, она быстро заплесневеет, а желтые шарики почернеют. Держите ее в емкости без воды.
5. Оборвите тычинки
У цветов с длинными тычинками можно удалить их, чтобы продлить букету жизнь.
Таким образом прекращается опыление. Это касается тюльпанов, лилий, декоративных маков. В случае с лилиями такое действие избавит вас и от резкого запаха в комнате.
6. Поставьте рядом растение-доктора
Некоторые цветы любят гордое одиночество: так, например, цветы, которые соседствуют в букете с розами или нарциссами, долго не проживут. А вот другие растения, наоборот, выступают в роли докторов. Букет проживет дольше, если его соседями по вазе будут:
- все виды пеларгонии (слева на коллаже);
- веточки туи;
- веточки ясменника.
7. Положите цветы в холодильник
Практически все цветы хорошо сохраняются в холоде, и это знание поможет, если нужно сохранить букет для торжественного случая.
Тюльпаны, гвоздики, хризантемы отлично проживут пару дней без воды в холодильнике, но стебли лучше обернуть влажной тканью. Остальные растения нужно хранить в воде, подрезав при этом стебли. Розам в качестве «зала ожидания» подойдет и холодная лоджия.
8. Пожертвуйте «ногами», чтобы сохранить «голову»
Сложнее всего сохранить букет, когда в нем много «участников», — какие-то цветы, конечно, завянут первыми. В этом случае сделайте стебли цветов максимально короткими, а срез — максимально длинным. Убирайте увядшие бутоны, чтобы они не заражали другие, и подрезайте стебли каждый день.
В случае с тюльпанами их листья забирают у цветов много влаги, потому что похожи по структуре. Удалите нижние листья, чтобы дать бутонам пожить дольше.
9. Примените «пытки»
Попробуйте необычные способы обработки стебля:
- размягчите стебли внизу молоточком (сирень, розы);
- обработайте стебли солью, перед тем как поместить в вазу (каллы, гарберы);
- расщепите стебли внизу и вставьте кусочек спички (хризантемы);
- процарапайте стебли внизу острым предметом (нарциссы, тюльпаны).
Все эти действия увеличат поступление воды.
Возможно, вы проверяли на своих букетах другие способы продления жизни? Будем рады комментариям.
Фото на превью depositphotos, depositphotos