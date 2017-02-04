Не публикуйте эти фотографии в соцсетях, если не хотите привлечь мошенников

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Согласитесь, практически у каждого из нас есть аккаунт хотя бы в одной популярной соцсети. Количество пользователей таких площадок исчисляется миллионами, и это неудивительно. С их помощью мы общаемся с друзьями, следим за жизнью знакомых и незнакомых людей, узнаем новости и делимся своими мыслями. Однако гонимые желанием опубликовать впечатляющий пост, мы порой забываем об элементарных правилах безопасности и делимся информацией, которой могут воспользоваться недоброжелательно настроенные люди. AdMe.ru подготовил для вас список фотографий, которые нельзя выкладывать в соцсети, так как ими могут воспользоваться мошенники.

Посадочные талоны

Поделиться новостью о предстоящем отпуске — вполне распространенное желание пользователей соцсетей. Однако не стоит сообщать о путешествии, выкладывая при этом фото своего посадочного талона на самолет. Узнав номер брони или штрихкод, злоумышленники смогут зайти в ваш личный кабинет на сайте авиакомпании. А там содержатся данные о маршруте перелета, сведения о предоставленных документах, баллы постоянного клиента и даже несколько цифр номера вашей банковской карты. Этого достаточно, чтобы аннулировать вашу бронь на обратный билет или даже совершить платежную махинацию с вашим банковским счетом.

Лотерейные билеты

В 2015 году жительница Австралии по имени Шантель выиграла в лотерею 825 долларов. Перед тем как получить деньги, она опубликовала селфи со счастливым билетом. Это привлекло внимание одного из виртуальных друзей девушки, который воспользовался штрихкодом и получил выигрыш. Пусть история Шантель станет наукой для остальных любителей лотерей. Не стоит делиться новостями о выигрыше до того, как он окажется у вас в руках. А лучше и вовсе не кричите о денежном призе в соцсетях, а просто расскажите лично людям, которым доверяете.

Банковские карты

Пары фотографий банковской карты может быть достаточно мошеннику для того, чтобы обнулить ваш счет. Поэтому никогда не публикуйте в соцсетях снимки, на которых видны ваши платежные реквизиты. Не стоит также хранить фотографии банковской карты в телефоне. Ведь если его украдут, злоумышленники получат безграничный доступ к вашим деньгам до тех пор, пока вы не заблокируете номер, к которому привязан счет.

Билеты на мероприятия

Не выкладывайте в сеть фотографии билетов на концерты, фестивали и спортивные состязания, в особенности если на них нанесены уникальные штрихкоды. Ими могут воспользоваться мошенники, которые с радостью посетят мероприятие вместо вас. Публиковать подобные снимки можно только после того, как вы воспользовались билетами, за которые заплатили.

Непроверенные снимки экрана

Не публикуйте скриншот, если не проверили, какие детали на нем видны. В частности, позаботьтесь о том, чтобы на нем не было даже намека на ваш пароль в соцсети. Особенно это касается тех, кто не использует функцию «скрыть» при вводе данных.

Документы

Опасно также публиковать фотографии документов, удостоверяющих личность. Действуя от вашего имени, мошенники смогут, например, взять заем в банке или даже зарегистрировать фиктивную фирму. Поэтому чтобы не стать носителем чужих долгов, храните свои данные в тайне.

Пикантные фото в ЛС

Этот пункт в большей степени касается девушек. Часто мошенники прикидываются обаятельными и очень обеспеченными мужчинами. Они выводят незнакомок на откровенные разговоры и после нескольких дней общения просят выслать пикантное фото. Прежде чем соглашаться на обмен столь интимными снимками, подумайте, могут ли они стать предметом шантажа. Нередки случаи, когда злоумышленники, получив откровенное фото доверившейся девушки, начинали требовать с нее крупные суммы, грозя опубликовать компрометирующие материалы.

Фотографии, которые помогут взломать вас

Здесь речь пойдет не столько о фотографиях, сколько о подписях к ним. Приходилось ли вам хоть раз публиковать посты, содержащие подобные фразы: «Это мой первый пес по кличке Фунтик», или «Это моя мама в молодости. Тогда она еще носила фамилию Королёва», или «„100 лет одиночества“ Маркеса — моя любимая книга». Сами по себе эти фразы не таят никакой опасности. Если только не являются ответами на секретный вопрос, который вы установили для восстановления пароля от почты. Чаще всего люди в этой графе указывают клички питомцев, девичью фамилию мамы, любимые книги или фильмы.