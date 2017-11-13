Королевы Instagram пользуются именно этими хитрыми функциями, чтобы быть в топе

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Каждый день около 500 млн человек используют Instagram. Когда он запустил возможность размещать видео, только за первые 24 часа пользователи разместили около 5 млн видеопостов. У вас есть аккаунт? Тогда AdMe.ru посвящает эту статью вам. Давайте вспомним некоторые хитрости, которые сделают ваш профиль по-настоящему крутым.

1. Используйте Instagram как фоторедактор

Отключите на телефоне Wi-Fi и мобильный интернет и выполните обычные шаги по обработке и загрузке фотографии. Затем нажмите «Поделиться». Из-за отсутствия интернет-соединения вы увидите сообщение «Публиковать автоматически при подключении к сети». Не забудьте сбросить публикацию, чтобы фото не появилось в ленте ваших друзей позже, и ищите фото в галерее вашего телефона.

2. Исправляйте случайные лайки

Рука дрогнула и вы случайным нажатием лайкнули старое фото нежелательного человека? Исправляем ситуацию: вернитесь наверх, к самым новым публикациям и лайкните, например, последнюю. Человек, которому принадлежит аккаунт, увидит только это последнее действие.

3. Создавайте тематические подборки понравившихся фото

Если вам понравилась какая-то публикация и вы хотите потом быстро ее найти, воспользуйтесь функцией создания подборок фотографий. В нижнем правом углу под фотографией нажмите на флажок, затем «Сохранить в подборку» и придумайте удобное название. Готово! Теперь вы легко найдете любимые публикации.

4. Скройте рекламу, которая вас не интересует

Instagram часто «подсовывает» вам рекламу на основании ваших подписок и понравившихся вам фотографий. Если реклама мешает при просмотре ленты или попросту раздражает, вы легко можете ее скрыть. Нажмите на 3 точки справа вверху над рекламой и выберите «Скрыть рекламу». Если хотите, можете ответить на вопрос, почему вы не желаете ее видеть. Это сделает ваше использование Instagram приятнее.

5. Сохраняйте свои фото из Instagram

Чтобы сохранять фото не только в Instagram, но и в память телефона, зайдите в свой профиль и нажмите на 3 точки в верхнем правом углу. В появившемся меню активируйте опцию «Сохранять первоначальное фото».

6. Скрывайте фото, на которых вас отметили

Чтобы люди не отмечали вас без вашего согласия, зайдите на страницу своего профиля и перейдите во вкладку «Фото с вами». Теперь войдите в настройки (3 вертикальные точки в правом верхнем углу). В меню «Фото с вами» выберите «Скрыть фото» и отметьте фотографии, которые хотите убрать с вашей страницы.

7. Используйте Time Lapse для создания крутых видео в Instagram

Создавайте таймлапсы (Time Lapse) — ролики, буквально смонтированные из множества фотографий, снятых с интервалом от секунды до нескольких часов. Если в вашем телефоне нет встроенной функции, установите приложение Hyperlapse (для iOS) или Lapse It (для Android). Снимайте видео до 45 минут и запускайте со скоростью от нормальной до увеличенной в 12 раз.

8. Отдайте предпочтение Stories

Сейчас нет смысла размещать более одного поста в день. Теперь они показываются не в хронологическом порядке, а на основании действий ваших подписчиков. Кто лайкает и комментит вас, тот и видит. Остальных вы теряете. Отдайте предпочтение Instagram Stories. Это позволит вам «быть в эфире» у всех ваших подписчиков, а не только ваших преданных фанатов.

9. Проводите голосования в Instagram Stories

Instagram добавил в Stories новый стикер, который позволяет проводить голосования. Запускайте настоящий интерактив. Дайте вашим подписчикам высказать свое мнение. Стикер голосования добавляется, как и любой другой. Перетаскиваете его на изображение, вводите вопрос и варианты ответов. Пользователи, просматривающие вашу Story, отдают свои голоса, а вы узнаете результаты, кликнув на список просмотревших.

10. Используйте «драматичный» суперзум

Совсем недавно в Instagram появился новый режим съемки — Superzoom. Он расположился между Boomerang и Rewind. Наводите камеру на объект, нажимаете на кнопку съемки и получаете ролик продолжительностью около 3 секунд. Приложение автоматически накладывает драматическую музыку. Попробуйте, это весело!

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