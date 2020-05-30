Нам понадобилось 45 секунд, чтобы найти 17 ошибок на этой картинке. Попробуйте побить наш рекорд
Мозг составляет всего 2 % веса тела человека, но он потребляет 20 % ежедневно вырабатываемой организмом энергии. Не зря умственные упражнения еще называют фитнесом для мозга. Например, профессиональные шахматисты могут сжигать до 6 000 калорий в день, просто сидя за шахматным столом. Мы решили, что лишней тренировка для ума не будет, и специально приготовили задание, которое займет не больше минуты.
Художники AdMe.ru спрятали на этой иллюстрации 17 ошибок. Нам понадобилось 45 секунд, чтобы найти их все. Присоединяйтесь к нашему челленджу, не забудьте подключить родных и засечь время. Интересно, у кого окажется самая быстрая реакция.
Нашли все ошибки? Сколько вам потребовалось времени? Посмотрите ответы, чтобы себя проверить.
Правильные ответы
- Кажется, один из поваров собрался в душ.
- Эта ложка хорошо заточена?
- В десертном меню не бывает рыбьих голов.
- В холодильнике вряд ли может быть телевизор.
- Странно, что собор Василия Блаженного оказался посреди пустыни.
- Если уже вечер, почему на улице так светло?
- Странные сережки у этой березы. Или это пальма?
- Что это там летит в небе? Точно не самолет.
- Какой необычный крем для торта.
- Если вы музыку слушаете по пульту, то что делаете плеером?
- Вполне подходящий к обстановке цветок на окне.
- Глядя на плакат на стене, возмутились одновременно поклонники и «Звездных войн», и «Индианы Джонса».
- У кого-нибудь бывает день рождения 30 февраля?
- Московские зимы стали чрезмерно теплыми. Почему в феврале так зелено?
- Кто выставил на термостате температуру —10?
- Шеф, проверьте список блюд на сегодня.
- И стоит задать парочку вопросов поставщику хлеба.
Поделитесь вашими результатами в комментариях, интересно, кто поставил рекорд?