Нам понадобилось 45 секунд, чтобы найти 17 ошибок на этой картинке. Попробуйте побить наш рекорд

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Мозг составляет всего 2 % веса тела человека, но он потребляет 20 % ежедневно вырабатываемой организмом энергии. Не зря умственные упражнения еще называют фитнесом для мозга. Например, профессиональные шахматисты могут сжигать до 6 000 калорий в день, просто сидя за шахматным столом. Мы решили, что лишней тренировка для ума не будет, и специально приготовили задание, которое займет не больше минуты.