Нам понадобилось 45 секунд, чтобы найти 17 ошибок на этой картинке. Попробуйте побить наш рекорд

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Мозг составляет всего 2 % веса тела человека, но он потребляет 20 % ежедневно вырабатываемой организмом энергии. Не зря умственные упражнения еще называют фитнесом для мозга. Например, профессиональные шахматисты могут сжигать до 6 000 калорий в день, просто сидя за шахматным столом. Мы решили, что лишней тренировка для ума не будет, и специально приготовили задание, которое займет не больше минуты.

Художники AdMe.ru спрятали на этой иллюстрации 17 ошибок. Нам понадобилось 45 секунд, чтобы найти их все. Присоединяйтесь к нашему челленджу, не забудьте подключить родных и засечь время. Интересно, у кого окажется самая быстрая реакция.

Нашли все ошибки? Сколько вам потребовалось времени? Посмотрите ответы, чтобы себя проверить.

Правильные ответы

  1. Кажется, один из поваров собрался в душ.
  2. Эта ложка хорошо заточена?
  3. В десертном меню не бывает рыбьих голов.
  4. В холодильнике вряд ли может быть телевизор.
  5. Странно, что собор Василия Блаженного оказался посреди пустыни.
  6. Если уже вечер, почему на улице так светло?
  7. Странные сережки у этой березы. Или это пальма?
  8. Что это там летит в небе? Точно не самолет.
  9. Какой необычный крем для торта.
  10. Если вы музыку слушаете по пульту, то что делаете плеером?
  11. Вполне подходящий к обстановке цветок на окне.
  12. Глядя на плакат на стене, возмутились одновременно поклонники и «Звездных войн», и «Индианы Джонса».
  13. У кого-нибудь бывает день рождения 30 февраля?
  14. Московские зимы стали чрезмерно теплыми. Почему в феврале так зелено?
  15. Кто выставил на термостате температуру —10?
  16. Шеф, проверьте список блюд на сегодня.
  17. И стоит задать парочку вопросов поставщику хлеба.

Поделитесь вашими результатами в комментариях, интересно, кто поставил рекорд?

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