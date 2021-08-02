Я устала жить от зарплаты до зарплаты и поставила на себе эксперимент. Вот что из этого получилось

Меня зовут Ольга, и я живу в средней части России. Недавно я стала замечать, что еле дотягиваю до получки. Сколько бы я ни зарабатывала, в конце месяца на счету остаются сущие копейки. Ощущение смутной тревоги за завтрашний день, страх остаться без денег и желание когда-нибудь съездить в отпуск слились воедино, и я решила: так дальше продолжаться не может.

Специально для AdMe.ru я решила провести месячный эксперимент и выяснить, можно ли накопить денег без особых потерь для качества жизни.

Шаг № 1: Учет и анализ

Первым делом я обратилась к выпискам с банковских счетов, чтобы выяснить, в какую трубу вылетают деньги. Результаты меня неприятно удивили. Оказалось, что четверть зарплаты я трачу на продукты питания и бытовые товары, более 10 % — на фастфуд и кофе навынос. Отдельной строкой расходов пришлось выделить траты на содержание кота. В животинке я души не чаю, а потому без зазрения совести трачу на родного пушистика около 5 % зарплаты. Немалую долю трат занимает транспорт: на работу я езжу на метро или автобусе, но, поскольку я любитель постоянно опаздывать, нередко беру такси. Тщательный анализ показал, что я не прочь импульсивно спустить деньги на ерунду: купить понравившуюся безделицу «для поднятия настроения», заказать на сайте очередную толстовку, аксессуар или, например, коврик для йоги (который, к слову, все еще ждет своего часа). Все эти мелочи сложились в немалые суммы и заметно ударили по бюджету.

Шаг № 2: Сокращение трат

Разложив расходы по полочкам, я решила, что могу повлиять на каждую из вышеперечисленных категорий, стоит лишь урезать свои «хотелки» и начать тратить деньги с умом. Я пообещала себе экономить там, где это возможно, но не переходить грань. Эксперимент экспериментом, но отказываться от качественных продуктов в пользу китайской лапши, полностью лишать себя радостей жизни в виде косметических процедур и кофе из любимой кофейни я не собиралась.

Продукты: поиск альтернативы

Первым делом я решила изменить подход к питанию. Если раньше я позволяла себе покупать продукты раз в 2–3 дня по настроению, то теперь решила ходить в магазин только со списком и планировать меню заранее. Самым опасным пунктом меню стала строка «что-нибудь к чаю». Только на сладости у меня уходило около ₽ 3 000 в месяц. Плитки шоколада, конфеты россыпью, сдобная выпечка, печенье в упаковках — все это богатство заканчивалось довольно быстро, поскольку пить чай «вприглядку» я не привыкла. 30 дней показались мне достаточным сроком, чтобы избавиться от вредной пищевой привычки, заменив дорогие и калорийные сладости на более полезные сухофрукты и цукаты.

Результат превзошел все ожидания. Поедать килограммами цукаты и сухофрукты мне почему-то не хотелось, тяга к сладкому уменьшилась довольно быстро. За месяц я съела 200 г изюма, 200 г кураги, 100 г чернослива и 500 г сушеных ананасов. Мои расходы на сладости к чаю снизились с ₽ 3 000 до ₽ 523. А это ₽ 2 477 экономии и минус 2 кг на весах. Я нашла замену еще некоторым видам продуктов. Например, стала покупать молоко в пакетах вместо бутилированного. Разница составила ₽ 33 за 1 литр. За месяц удалось сэкономить ₽ 264.

Вместо фасованных салатов наподобие айсберга и романо я стала покупать у бабушек на рынке знакомые с детства петрушку, укроп, лук и щавель. Если раньше на салаты уходило как минимум ₽ 250 в неделю (₽ 1 000 за 4 недели), то теперь эти же ₽ 250 покрывали все расходы на зелень за месяц.

Да и брать нефасованные овощные смеси оказалось дешевле, чем покупать те же самые овощи в упаковке. Выгода составила ₽ 151 за 1 кг. За месяц мне удалось сохранить в бюджете ₽ 755.

До эксперимента у меня была традиция время от времени баловать себя слабосоленой рыбой — лососем или форелью. Раз в неделю я покупала 250–300 г деликатеса и тратила на это от ₽ 2 125 до ₽ 2 280 в месяц. Поняв, что такие траты неразумны, я решила покупать свежую рыбу и засаливать ее самостоятельно. Рецепт, взятый из интернета, оказался на удивление прост, а рыба куда вкуснее магазинной. Месячные траты на любимое блюдо составили ₽ 960 и оказались ниже на ₽ 1 165.

Занимаясь подсчетами, я обратила внимание, что частенько выбрасываю испорченные продукты, которые не успеваю съесть. Вроде бы только купила сыр, а на 4-е сутки он уже покрывается липким налетом. Чтобы не отправлять каждый раз в мусорку ₽ 100–200, я стала делать так: на 3-й день беру оставшийся кусок сыра и натираю его на крупной терке, а затем кладку в морозильник. Сыр становится хрустящим и сохраняет при этом свои свойства и вкус. Добавлять его в запеканку и пасту стало гораздо удобнее.

Транспорт: необязательные траты

Поменялись и «транспортные» привычки. На улице лето, ехать в общественном транспорте, обливаясь потом, неприятно, а брать каждый раз такси дорого. Решение пришло само собой: путь до работы в 5 станций метро можно пройти и пешком. Проезд на общественном транспорте в моем городе стоит ₽ 30. Ежемесячные траты на дорогу составляли около ₽ 1 800. Полностью перейти на передвижение пешком я не могла, а потому исключила ровно половину поездок: утром добиралась в офис на метро, а вечером шла пешком. Первое время домой возвращалась выжатая как лимон. Однако к концу эксперимента вошла во вкус: долгая прогулка отлично помогала разгрузить голову после работы. Несколько раз я попробовала добраться пешком утром, но это оказалось слишком энергозатратно. В целом за месяц эксперимента удалось сэкономить ₽ 1 050.

Содержание кота: можно дешевле

Экономить на любимом питомце довольно сложно. В первую очередь потому, что качественный корм стоит дорого, а дешевый — это прямой путь к ветеринару с проблемами ЖКТ и мочеполовой системы. Мой кот ест сухой и влажный корм определенной марки. Выход нашелся: вместо того чтобы покупать несколько пачек корма по ₽ 73 за штуку, я нашла место, где можно сразу заказать большую партию — 26 пачек за ₽ 1 159, то есть меньше чем ₽ 45 за один пакетик. Получив заказ на дом, я задалась лишь одним вопросом: «Почему я не делала этого раньше?» Экономия составила ₽ 739.

Нет фастфуду и кофе навынос

Как я уже писала, отказывать себе в радостях жизни у меня не было ни малейшего желания. Главной целью было перейти от импульсивного шопинга к осознанному. Во-первых, я ввела ограничения на покупку фастфуда: не чаще раза в неделю. Во-вторых, оставила кофе, превратив его в особый ритуал: дважды в неделю и только в любимой кофейне — никаких напитков на бегу. Это помогло мне снизить расходы с ₽ 7 000 до ₽ 3 000. О покупках для поднятия настроения пришлось и вовсе забыть. Сделать это было несложно. Я следовала правилу: если приобретение вещи можно отложить на завтра, значит, я в ней не нуждаюсь.

Шаг № 3: Копить так копить

Начиная эксперимент, я не была уверена, что смогу продержаться до конца, а потому подстраховалась: установила в мобильном приложении банка функцию «округление покупок». Траты по карте можно было округлять до ₽ 10, ₽ 50 или ₽ 100. Я выбрала средний вариант. Так, например, если я покупала товар за ₽ 132, то ₽ 18 шли мне в копилку. К концу месяца на специальном счете накопилась сумма в ₽ 2 145. Кроме того, я решила механически закрепить привычку откладывать деньги. Каждый день я заполняла копилку по следующей схеме: в 1-й день клала в банку ₽ 1, во 2-й — ₽ 2, в 3-й день — ₽ 3... И так 30 дней. Таким образом, ежедневно откладывая по чуть-чуть, я незаметно для себя накопила ₽ 465.

Итог: результаты эксперимента

Итоги эксперимента меня порадовали: без особых усилий я смогла накопить более чем ₽ 13 000, а ведь это практически 5-я часть моей зарплаты. Я не перебивалась с хлеба на воду, не запрещала себе некоторые нецелесообразные траты (например, кофе) и к тому же стала чувствовать себя лучше (отказ от привычных сладостей и пешие прогулки сделали свое дело). Сравнение цен на продукты, составление еженедельного меню, поиск скидок могут показаться скучными и нудными занятиями, но на самом деле они дают чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Теперь накопить на отпуск не кажется такой уж проблемой, стоит лишь отказаться от несущественных трат и регулярно откладывать пусть даже небольшие суммы.