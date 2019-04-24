Мы задали косметологу 12 вопросов, на которые в интернете нет прямого ответа

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Существуют профессии, вокруг которых сложилось немало заблуждений, и, пожалуй, работа косметолога относится к их числу. Часто это связано с тем, что посещение «кабинета красоты» еще не вошло так прочно в нашу жизнь, как, например, визиты к стоматологу. Мы решили обратиться к эксперту в области ухода за собой, чтобы развеять некоторые мифы и узнать, какие средства на самом деле работают.

Редакции AdMe.ru удалось задать косметологу Юлии Чугуевской вопросы, которые были для нас актуальны. Ведь мнение специалиста помогает расставить все точки над «i», предостеречь от возможных ошибок и принять верное решение.

1. Действительно ли эффективна гимнастика для лица и массаж в борьбе с признаками старения? Могут ли они заменить инъекции?

Гимнастика для лица (фейсбилдинг), массаж и самомассаж действительно помогают в борьбе с признаками старения. Весь вопрос в регулярности. Гимнастикой следует заниматься 5 дней в неделю по 15 минут в день для положительного эффекта. На массаж лица стоит ходить минимум 1 раз в неделю либо делать курсы массажа несколько раз в год. К сожалению, не у всех есть такая возможность и дисциплина. Инъекции действуют быстрее, не занимают много времени, доступны по стоимости. Это выбор каждого: инъекционная косметология или процедуры по уходу.

2. В каком возрасте нужно идти к косметологу? Правда ли, что не стоит трогать проблемную кожу?

К косметологу можно идти в любом возрасте, если есть проблемы с кожей. Чем раньше начнете решать эти проблемы, тем лучше. Если хочется сделать себе приятно, поухаживать за собой, то этим стоит заниматься и в пожилом возрасте. Ухаживать за собой никогда не поздно и никогда не рано.

3. Правда ли, что инъекции ботокса приводят к преждевременному старению? Что тогда делать с заломами от того, что щуришься на солнце?

Инъекции ботокса к преждевременному старению не приведут. Человек продолжает стариться с момента рождения. Ботокс устраняет мимические морщинки, и, если есть показания (морщинки только стали появляться), можно начинать делать инъекции, пока не образовались заломы. Носите солнцезащитные очки или очки для коррекции зрения, если в этом есть необходимость, и поменьше щурьтесь. Эти меры — лучшая профилактика образования заломов. Ну а если они уже появились, стоит посетить косметолога — он сможет грамотно решить эту проблему.

4. В магазинах бытовой химии продается огромное количество масок по цене от 30 до 70 рублей. Так дешево, не верится, что это правда. Они не опасны? Есть ли от них польза?

В дешевых масках содержатся компоненты низкого качества, и их ценность для кожи весьма сомнительна. Я вижу пользу только в глиняных масках, потому как глина недорогая по себестоимости, хорошо влияет на жирную кожу и устраняет жирный блеск.

5. Опасно ли использование масок против морщин или для подтяжки кожи молодыми девушками, у которых таких проблем нет?

От процедур по уходу вроде нанесения масок вреда точно не будет. Лучше всего подбирать качественный домашний уход из космецевтики и профессиональной косметики, тогда точно все будет отлично. Космецевтика — аптечная косметика на стыке фармакологии и косметологии. Профессиональная косметика используется косметологами в салонах красоты, среди них есть средства для домашнего использования из профессиональных линий.

6. Что будет, если вместо ночного крема использовать дневной, и наоборот?

Дневной крем — это такой же увлажняющий крем, только он содержит солнцезащитные фильтры, предотвращающие фотостарение. Ночью солнца нет, поэтому целесообразно использовать крем без фильтра.

7. Как выбрать правильный крем для кожи век? Есть ли в нем вообще смысл?

Кожа век более тонкая, в ней отсутствует один из слоев. Поэтому для век покупать лучше специальный крем. Если есть склонность к отекам вокруг глаз, лучше использовать более легкие кремы, гели. Если кожа сухая, то более плотные кремы для век. Наносить крем для век рекомендуется за 2 часа до сна, не позднее, иначе будут отеки утром.

8. Помогает ли гиалуроновая кислота, если ее просто мазать, а не делать уколы?

Да, только она будет работать на поверхности, в кожу она не проникнет. Поэтому для увлажнения глубоких слоев кожи применяются инъекции (мезотерапия и биоревитализация). Существует много профессиональных масок с гиалуроновой кислотой, и это отличное дополнение к инъекциям.

9. Продаются таблетки и капсулы коллагена. Есть смысл принимать их или это все обман и маркетинговый ход?

Если есть нарушения структуры коллагена (варикоз, проблемы с желчевыводящими путями, со зрением, гиперподвижность суставов, дряблость кожи), а они есть у половины населения уже в возрасте до 45 лет, то эти таблетки не помогут.

10. Детские кремы и мыло позиционируют как суперувлажняющие и деликатно очищающие кожу. Если они такие классные, может, ими стоит пользоваться?

Детская кожа сильно отличается от взрослой, ее достаточно просто мыть — и все будет отлично. С годами у взрослого человека появляются возрастные особенности: прыщи, морщины, сухость. Поэтому взрослые должны использовать «взрослую» косметику. Детскую косметику тоже стоит выбирать тщательно, так как не вся она качественная и может навредить детям.

11. Ботокс или гиалуроновая кислота?

Это разные вещи. Ботокс используется для устранения мимических морщин, гиалуроновая кислота увлажняет кожу, создает объем (контурная пластика).

12. Обязательно ли мужчинам ухаживать за кожей, чтобы она выглядела хорошо? Ведь она у них не такая чувствительная, как женская

Мужчины разные бывают. У некоторых очень проблемная и чувствительная кожа. Обычно кожа у мужчин более плотная, толстая, поэтому они медленнее стареют. Будет ли мужчина ухаживать за своей кожей, зависит от его приоритетов.