20+ здоровых блюд на каждый день, которые помогают худеть

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Чтобы похудеть, вовсе не обязательно целыми днями жевать петрушку и сельдерей, отказывая себе в лакомствах. Здоровое питание может и должно быть вкусным. А вы знали, что существует множество блюд, которые можно есть практически без ограничений? Кто бы мог подумать, что темное мясо курицы и даже картошка помогают в похудении. Главное — уметь их правильно готовить.

Среди огромного количества информации легко потеряться, поэтому AdMe.ru составил список простых и полезных блюд на каждый день и готов поделиться своими знаниями прямо сейчас. Сохраняйте себе статью и сверяйтесь с ней каждый раз, когда задумаетесь, что бы такого съесть и похудеть.

Завтраки

Правильный завтрак ускоряет метаболизм и способствует похудению. Верно подобранные продукты не только заряжают энергией на весь день, но и способствуют сжиганию жира без физических упражнений. Мы собрали самые простые варианты завтраков, которые можно приготовить буквально за пару минут: Овсяная каша на соевом или обезжиренном молоке от Джейми Оливера. Чтобы овсянка не была «скучной», добавьте бананы, корицу и миндаль.

Ореховые мюсли с ананасом и имбирем. Ананас содержит фермент бромелаин, который имеет противовоспалительные свойства и способствует похудению. А имбирь улучшает пищеварение и благотворно действует на гормональный фон.

Яичница с соусом сальса и бананами. Непривычное сочетание жареных яиц с острым соусом и бананами на лепешке тако — отличная альтернатива классическим тостам. Это блюдо не содержит клейковины, зато калия в нем очень много.

Яблочные начос. Яблочные дольки, политые арахисовым маслом или медом, с добавлением черники нужно поместить в микроволновку на 20 секунд. Полезный завтрак готов.

Яичные роллы с сыром и ветчиной. К этому блюду рекомендуется добавить петрушку — она улучшает пищеварение, а витамин В2 укрепляет нервную систему, что очень кстати в период осенней хандры.

Яблоки, сыр и орехи. Ученые выяснили, что употребление яблок повышает скорость насыщения и снижает аппетит.

Топинг из сырого кабачка. Кабачки или цукини в сыром виде можно натереть на бутерброд, кашу, яичницу и любое блюдо. Трюк в том, что они улучшают пищеварение благодаря грубым пищевым волокнам.

Салаты и закуски

Если вы стараетесь следить за своим питанием, то это вовсе не значит, что нужно отказываться от перекусов. Вот лучшие сочетания, которые нам удалось разыскать: Сыр тофу в панировке. Тофу — богатый источник растительного белка, кальция и железа. Если обжарить его в панировке из яичных белков с добавлением семян кунжута, то получится низкокалорийное и очень вкусное блюдо.

Квашеная краснокочанная капуста. Скромное блюдо с поистине безграничными «возможностями»: содержит рекордные количества витамина С и минимум калорий, а еще улучшает пищеварение и состояние кожи.

Изысканное сочетание инжира с козьим сыром. Такой сыр — настоящий чемпион по содержанию железа. А низкое содержание жира (в сравнении с другими сырами) делает его незаменимым для тех, кто следит за фигурой.

Веганские роллы. Эксперты по правильному питанию советуют завернуть в лист нори не традиционное сочетание рис плюс рыба, а микс из авокадо, моркови и сырых кабачков. А заправка из горчицы, лимонного сока и нарезанной петрушки придаст блюду пикантный вкус.

Запеканка из стручковой фасоли. Если смешать зеленую фасоль, грибы и томаты, добавить специи и оливковое масло, а потом запечь, то выйдет сытное, но низкокалорийное блюдо.

Салат из консервированных фасоли и тунца с красным луком. В качестве заправки оливковое масло и мелконарезанная петрушка.

Салат из брокколи с изюмом, кешью и красным луком. А вместо майонеза заправка из горчицы, яблочного уксуса и чеснока.

Супы

Основные блюда

Если вы хотите сбросить вес, то от белковых продуктов отказываться нельзя. Мы собрали самые простые рецепты вторых блюд, от которых невозможно поправиться. Кстати, среди них есть даже жареная курица. Треска, запеченная в духовке. В этой рыбе относительно мало жира, зато полиненасыщенных жирных кислот хоть отбавляй — они нормализуют гормональный фон и регулируют жировой обмен.

Темное мясо курицы пользуется незаслуженно плохой репутацией, а зря. Куриные бедра, запеченные с брюссельской капустой и луком «тянут » всего на 500 ккал.

Рагу из говядины. Мясо, тушенное с кукурузой, морковью, фасолью, томатами и чили, согреет в промозглые осенние вечера.

Хот-дог тоже может быть диетическим. Но только в том случае, если булочки для него цельнозерновые, а сосиски сделаны из натурального фарша. Откажитесь от кетчупа из магазина — в нем очень много сахара.

Морепродукты и мясо можно запекать вместе. В кармашки из фольги нужно поместить вырезку, креветки и овощи по вкусу.

Гарнир

Правильный гарнир может «нейтрализовать» вредные блюда. Спорим, вы не знали, что вареную картошку можно есть в неограниченных количествах, правда, нужно соблюдать одно важное условие. Картофель имеет высокий гликемический индекс, из-за чего считается не самым полезным продуктом. Но есть один трюк, который поможет обмануть организм: овощ нужно есть холодным.

Тыквенное пюре. В 100 г пюре содержится всего 49 ккал.

Фасоль. У фасоли и других бобовых низкий гликемический индекс. Чтобы фасоль не вызывала газообразования, перед приготовлением ее нужно замочить на несколько часов.

Макароны. Незаслуженно считаются «плохой» едой. Но если покупать макаронные изделия из цельнозерновой муки, а при приготовлении смешивать с растительными ингредиентами, то получится по-настоящему здоровый гарнир. Например, спагетти с соусом песто (чеснок, базилик, кедровые орехи, пармезан).

Десерт