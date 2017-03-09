Мы решили сравнить люксовую косметику и ее бюджетные аналоги. И вот что получилось

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Главными аргументами брендовых марок косметики являются хорошая стойкость, насыщенный цвет, легкое нанесение и растушевка, что позволяет сделать безукоризненный макияж. Ради этого многие девушки готовы потратить кругленькую сумму, но стоит ли результат таких затрат? Мы в AdMe.ru решили проверить, так ли заметна разница между люксовой косметикой и средствами масс-маркета, и вот что мы выяснили.

База, тональная основа, консилер

Бюджетная база ART-VISAGE в сравнении с профессиональной делает кожу не такой гладкой, но при этом заметно выравнивает ее текстуру. Менее дорогостоящая тональная основа СС-cream Lumene лежит идеально, без эффекта маски, при этом скрывая покраснения на лице. А консилер по более доступной цене ART-VISAGE лежит не так естественно, но хорошо скрывает недостатки на лице.

Скульптор для лица, румяна, хайлайтер

Скульптурирующие тени Rimmel в отттенке 003, как и брендовая версия, не рыжат и не ложатся пятнами, поэтому обе стороны выглядят естественно. Бюджетные румяна фирмы Bell плохо распределяются кистью, но при этом обладают красивым цветом. В качестве хайлайтера с более низкой ценой использовались запеченные тени для век Pupa в оттенке 201, которые придают коже свежий и здоровый вид.

Гель и тени для бровей

Бюджетный гель для бровей марки Relouis имеет более теплый оттенок в сравнении с профессиональным аналогом, что не всегда удачно смотрится на бровях девушек с холодным цветом волос. Тени фирмы Catrice с более низкой стоимостью оказались сыпучими. В остальном бюджетные аналоги не уступают люксовым.

Тени для век

Чтобы проверить стойкость косметических продуктов, база под тени не использовалась. В результате бюджетный вариант оказался стойким, тени от Catrice не скатываются, но по текстуре они более сыпучие, чем люксовые.

Тушь для ресниц

Бюджетная тушь Maybelline Lash Sensational заслуживает высокую оценку, так как ресницы после ее нанесения выглядят пушистыми и длинными, без комочков и эффекта Твигги, при этом средство не отпечатывается на веках.

Помада

Стоимость жидкой губной помады Bourgeois Velvet 07 довольно демократична, при этом помада обладает приятной кремовой текстурой, комфортно лежит на губах, наносится ровно, не пятнами. Средство имеет специфическую отдушку, но спустя 5 минут она пропадает. Оттенок чуть ярче натурального цвета губ, довольно быстро стирается.

Финальный результат

Визуально макияж, выполненный средствами люксовой косметики и их бюджетными аналогами, отличить практически невозможно. К концу дня тон и средства для бровей в обоих случаях держатся на лице стойко, тени немного скатались на подвижном веке, а вот помада из брендовой серии продержалась значительно дольше.