Мы решили повторить 12 рекордов из Книги Гиннесса (Это оказалось не так просто, как мы думали)

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Как вы думаете, можно ли установить мировой рекорд, не потратив много лет на тренировки? Ответственно заявляем — можно. Но есть нюансы, которыми мы готовы поделиться в статье. Также вы узнаете, почему рекордсменом легче стать в растянутых носках и как навсегда разлюбить пончики.

AdMe.ru на личном опыте убедился, что при желании побить рекорд может каждый и для этого даже не нужно выходить из дома.

12. Удержать компакт-диски на одном пальце

Рекорд: 247 дисков Наш результат: первая попытка — 50 штук, вторая — 102 штуки Вердикт: держать диски на пальце оказалось не так сложно, как мы думали, но нужна тренировка.

11. Приклеить к лицу стикеры за минуту

Рекорд: 58 штук Наш результат: 15 штук Вердикт: это задание оказалось на удивление трудновыполнимым. Сложность заключалась в стикерах, которые то и дело отклеивались. Если вы решитесь повторить наш опыт, то помните о главных правилах: все стикеры крепятся по одной штуке, а после остановки таймера листочки должны продержаться на лице минимум 10 секунд. Посмотреть, как устанавливался рекорд, можно здесь. Мы подозреваем, что без магии тут не обошлось.

10. Съесть пончики за минуту

Рекорд: 3 штуки Наш результат: 1,5 штуки Вердикт: для этого задания нужно много тренироваться и любить пончики, потому что, прежде чем вы станете рекордсменом, вам придется съесть не одну дюжину этих сладостей. Рекорд остается за Патриком Бертолетти (Patrick Bertoletti), который он установил еще в 2012 году. Но соревноваться с этим человеком крайне сложно: Патрик — профессионал в конкурсах на поедание. Из последних его побед: 4,5 кг картофеля фри за 6 минут и 444 куриных крылышка за 26 минут.

9. Почистить и съесть бананы за минуту

Рекорд: 8 штук Наш результат: 2 банана Вердикт: то же самое, что и с пончиками, — задание казалось легче, чем оно есть на самом деле. И как этот парень успел почистить и съесть 8 штук за минуту, мы до сих пор не понимаем.

8. С завязанными глазами съесть M&M’s палочками (за минуту)

Рекорд: 20 штук Наш результат: 17 штук Вердикт: побить рекорд можно, главное — выработать стратегию и тренироваться. Съесть 17 штук получилось со второй попытки, а вот в первый раз не удалось даже подцепить драже.

7. Убрать 24 банки газировки в холодильник

Рекорд: 5,77 секунды Наш результат: 9 секунд Вердикт: при регулярных тренировках вполне возможно сократить время до рекордного. Главное — пустой холодильник и соблюдение правила: если на пол упадет хотя бы одна банка, то результат не засчитывается. Посмотреть, как это делает рекордсмен, можно здесь.

6. Удержать теннисные мячи в одной руке

Рекорд: 26 мячей Наш результат: 11 штук



Вердикт: очень сложно. Нам не помогло даже видео, в котором показывают, как правильно складывать мячи в руку.

5. Намазать маслом 10 ломтиков хлеба

Рекорд: 20,8 секунды Наш результат: 51 секунда Вердикт: установить рекорд оказалось трудно, даже несмотря на то, что мы пытались повторить технику рекордсмена — разложили хлеб в 2 ряда на столе и дали маслу подтаять.

4. Надеть носки на одну ногу за 30 секунд

Рекорд: 28 штук Наш результат: 15 штук Вердикт: только после эксперимента мы поняли, что если бы носки были растянуты, то все могло бы получиться. Зато теперь вы сможете попробовать стать рекордсменом, не совершая наши ошибки.

3. Построить башню (зигзагами) из лего за 30 секунд одной рукой

Рекорд: 28 уровней Наш результат: 16 уровней Вердикт: оказалось сложно, но это и неудивительно, потому что рекорд принадлежит Сильвио Сабба (Silvio Sabba), которому нет равных в соревнованиях по строительству на скорость. На счету Сильвио более 70 побед, среди которых: домик за 30 секунд из 48 штук домино, 69 монет, сложенных друг на друга за минуту, и башня из 74 спичек, построенная за минуту.

2. Количество разбитых яиц за одну минуту

Рекорд: 32 штуки Наш результат: 27 штук Вердикт: это один из рекордов, который побить реально, но есть одно условие — скорлупа не должна попасть в посуду.

1. Количество прыжков за 1 минуту

Рекорд: 77 раз Наш результат: 93 раза Вердикт: а вот этот рекорд мы побили, и то, что мы не пригласили свидетелей из «Книги Гиннесса» и нам его не засчитают, ничуть нас не расстраивает. И вы тоже сможете повторить наш результат, соблюдая только одно условие — прыгать нужно с широким разведением ног и рук (Jumping jack).