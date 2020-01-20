Мы разузнали 13 секретов мастеров маникюра, которыми они делятся друг с другом, но не со своими клиентами

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В каждой профессии есть свои секреты. И не каждый специалист спешит их раскрывать обычным людям. О некоторых хитростях нам с вами действительно знать совсем не обязательно. Но бывают случаи, когда дело касается красоты и здоровья, и вот тут уже быть во всеоружии не помешает. На этот раз мы решили узнать, что от обычных клиентов скрывают работники маникюрных салонов.

Мы в AdMe.ru несколько дней изучали форумы, чаты и статьи мастеров маникюра и педикюра и теперь готовы дать вам несколько советов, которые раньше никогда не слышали.

Если вы заметили трещины на верхнем слое геля, обратите на это внимание мастера

Иногда на ногтях, покрытых гелем, можно увидеть сетку трещин. В идеале ее быть не должно, сколько бы времени вы ни ходили с маникюром.



Но если ноготь гибкий, а мастер при покрытии использовал слишком мягкие материалы, то трещины неминуемо проявятся. При следующем посещении салона укажите на это и попросите использовать более твердую базу и топ.

Если у вас «клюющие» ногти, настаивайте на исправлении формы

Многие мастера, когда видят сильно загнутый «клюющий» ноготь, ленятся исправлять его форму и просто покрывают гелем. Но, как говорят сами эксперты, такие загибы можно и нужно исправлять, так как, во-первых, подобный ноготь выглядит не слишком-то красиво, во-вторых, при такой форме создается сильная нагрузка на свободный край, что неминуемо приведет к поломке.

Не игнорируйте обычный лак

Некоторым людям противопоказано укреплять ногти гелем, а можно наносить только лак (это может быть связано с травмами, особенностями строения пальцев или просто с возрастом). Но некоторые мастера умалчивают об этом лишь потому, что покрытие гелем стоит дороже. Да и клиенты не всегда рады такому виду маникюра: по их мнению, лак быстро сходит и не так аккуратно выглядит. На самом деле, если процедура проведена профессионалом, лаковое покрытие можно носить до месяца. К тому же с помощью этого материала тоже можно делать настоящие произведения искусства.

Не просите сделать толстое покрытие

Мастера рассказывают друг другу, что девушки часто просят их сделать покрытие потолще, чтобы оно дольше служило. Если вы как раз из таких клиентов, то знайте, что толщина выравнивания идеального маникюра должна быть не больше 1 мм. Иначе покрытие выглядит неидеально и, отрастая, портит внешний вид ногтей.

Не носите покрытие слишком долго

Мастера маникюра обожают выкладывать на своих страницах фотографии отросших ногтей и хвастаться тем, что их покрытие держится до 6 недель. Но на самом деле это не сулит ничего хорошего. Во время отрастания смещается апекс (нижняя часть искусственного ногтя), нагрузка распределяется неверно, и появляются травмы, трещины и отслойки, которые переходят на натуральный ноготь. Профессионалы рекомендуют носить покрытие не дольше 2 недель.

Не делайте обрезной маникюр слишком часто

Если самостоятельно делать маникюр раз в 3–4 дня и при этом обрезать кутикулу, которая едва успела подрасти, можно добиться того, что вместо нее появится грубая неровная кожа. Привести ее в надлежащий вид намного сложнее, чем обычную кутикулу. Поэтому делать маникюр очень часто также не стоит.

Если вы недовольны формой ногтевого ложа, просите ее удлинить

Вы замечали, что порой покрытие на коротких и широких ногтях выглядит странно и не очень красиво (в простонародье такие работы не церемонясь называют «копытцами»). Неопытные мастера могут объяснять это тем, что форма была изначально неудачной и сделать что-то более эстетичное было просто невозможно. Однако современные технологии маникюра позволяют удлинить ложе даже тех ногтей, ширина которых больше длины. Для этого мастер немного смещает кожный край и делает наращивание мягкой формы. Если вовремя делать коррекцию, такие ногти долгое время будут выглядеть идеально. Взгляните на реальный результат такой процедуры.

Если кожа плохо отреагировала на маникюр, попросите мастера сменить один инструмент

К сожалению, многие сталкивались со случаями, когда кожа рук плохо реагировала на маникюр. В таких ситуациях первое, что приходит на ум, — аллергия, а второе — больше никогда ничем не покрывать ногти. Но, по словам специалистов, отказываться от маникюра совсем не обязательно. Порой достаточно попросить мастера сменить металлический пушер на апельсиновые палочки. Причина, по которой кожа болезненно реагирует на маникюр пушером, кроется в химической реакции, происходящей при контакте металла и липкого слоя геля. Чья-то кожа воспринимает это спокойно, а более нежная начинает чесаться и шелушиться.

Если после маникюра быстро отрастает кутикула, проверьте, не сделал ли мастер вам пропил ногтя

При пропиле мастер по неаккуратности снимает верхние слои ногтя, не затрагивая ту его часть, которая находится под кутикулой. В итоге у основания появляются тонкие чешуйки, которые начинают виднеться, как только отрастает ноготь. Чешуйки, остающиеся от пропила, действительно легко перепутать с кутикулой, вот только отрастают они намного быстрее. Исправить ситуацию можно уже при следующем маникюре: по словам профессионалов, следы пропила отпадут при следующей обработке. Главное — не забыть сменить мастера.

Просите при педикюре не зачищать мизинец

По словам профессионалов, мастера, которые пытаются обработать мизинец на ноге по принципу обрезного маникюра, совершают огромную ошибку. На мизинец оказывается большое давление из-за нашего веса, он постоянно контактирует с узкой обувью, а у многих людей этот палец еще и слегка деформирован. В таких случаях у основания ногтя вырастает небольшой кожный «капюшон», который служит для защиты. Если срезать его, наростов будет появляться все больше.

Не снимайте гель, отрывая его от пластины

Когда гель начинает немного отслаиваться, руки так и чешутся оторвать его полностью. Но в этом случае покрытие отойдет вместе с верхним слоем ногтя. А ведь именно он отвечает за сцепку геля с пластиной. На таком испорченном ногте следующее покрытие будет держаться намного хуже.

Не покрывайте ногти, если у вас неровный свободный край

Причин, по которым свободный край выглядит именно так, может быть множество: травмы, химические ожоги, слишком долгое ношение геля. В такой ситуации наносить покрытие нельзя. Дело в том, что в подобных случаях между кожей и ногтем образуется карман, заполненный теплым и влажным воздухом, — идеальная среда для развития грибка. Если на такой ноготь нанести гель или даже обычный лак, это усилит парниковый эффект и увеличит риск заражения. К сожалению, такие проблемы со свободным краем встречаются довольно часто, но огромное количество мастеров закрывает на это глаза, дабы не терять клиента.

Подумайте, прежде чем делать педикюр при помощи рыбок

Профессионалы не рекомендуют проводить эту процедуру по нескольким причинам: Рыбы легко могут распространять кожные болезни и вирусные инфекции среди клиентов одного салона.

У рыб своя микрофлора, которая до конца не изучена. Поэтому непонятно, как на нее может отреагировать ваша кожа.

Некоторые салоны экономят и вместо рыбок гарра руфа закупают более дешевые виды. Чаще всего у них есть зубы, а потому рыбки не обсасывают кожу, а обкусывают ее, нанося таким образом микротравмы.

Есть ли среди наших читателей мастера ногтевого сервиса или девушки, которые регулярно ходят на маникюр? Какими секретами или хитростями вы могли бы поделиться?