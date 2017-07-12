Мы проверили, можно ли стильно одеться в секонд-хенде и круто сэкономить

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Существует стереотип, что одеваться в комиссионном магазине — это зазорно и не гигиенично. Однако мы в AdMe.ru с этим не согласны и решили отправиться в ближайший секонд-хенд, чтобы раз и навсегда разобраться в этом.

К слову, в такие магазины попадают, как правило, вещи, бывшие в употреблении один-два раза или вовсе ни разу не использованные. Вещи, не проданные в фирменных магазинах в срок, попадают сюда же. Это могут быть как вещи из масс-маркета, так и очень дорогие брендовые модели, которые в бутике будут стоить целое состояние.

Перед тем как попасть в магазин, каждая вещь проходит строгую санитарную обработку паром и формалином. Поэтому вещи из секонд-хенда порой бывают даже чище, чем вещи из обычных магазинов.