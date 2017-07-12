Мы проверили, можно ли стильно одеться в секонд-хенде и круто сэкономить
Существует стереотип, что одеваться в комиссионном магазине — это зазорно и не гигиенично. Однако мы в AdMe.ru с этим не согласны и решили отправиться в ближайший секонд-хенд, чтобы раз и навсегда разобраться в этом.
К слову, в такие магазины попадают, как правило, вещи, бывшие в употреблении один-два раза или вовсе ни разу не использованные. Вещи, не проданные в фирменных магазинах в срок, попадают сюда же. Это могут быть как вещи из масс-маркета, так и очень дорогие брендовые модели, которые в бутике будут стоить целое состояние.
Перед тем как попасть в магазин, каждая вещь проходит строгую санитарную обработку паром и формалином. Поэтому вещи из секонд-хенда порой бывают даже чище, чем вещи из обычных магазинов.
Итак, на момент нашего похода в середине недели цена на вещах стояла уже с 25 % скидкой. К концу недели скидки могут достигать уже 60 %, а иногда и 90 %.
Цена всего наряда на момент завоза — 1 180 руб.
К концу недели — 470 руб.
Цена всего наряда на момент завоза — 3 170 руб.
К концу недели — 1 270 руб.
Цена всего наряда на момент завоза — 820 руб.
К концу недели — 320 руб.
Цена всего наряда на момент завоза — 1 100 руб.
К концу недели — 440 руб.
Цена всего наряда на момент завоза — 940 руб.
К концу недели — 380 руб.
Цена всего наряда на момент завоза — 2 200 руб.
К концу недели — 870 руб.
Цена всего наряда на момент завоза — 3 540 руб.
К концу недели — 1 420 руб.
Цена всего наряда на момент завоза — 1 100 руб.
К концу недели — 440 руб.
Цена всего наряда на момент завоза — 2 200 руб.
К концу недели — 880 руб.
Цена всего наряда на момент завоза — 900 руб.
К концу недели — 360 руб.
Цена всего наряда на момент завоза — 740 руб.
К концу недели — 330 руб.
Цена всего наряда на момент завоза — 550 руб.
К концу недели — 220 руб.
Цена всего наряда на момент завоза — 1270 руб.
К концу недели — 500 руб.
Цена всего наряда на момент завоза — 950 руб.
К концу недели — 380 руб.
Цена всего наряда на момент завоза — 2 380 руб.
К концу недели — 950 руб.
Цена всего наряда на момент завоза — 1 000 руб.
К концу недели — 400 руб.
Цена всего наряда на момент завоза — 820 руб.
К концу недели — 490 руб.
Что мы узнали?
Купить дешевую и стильную одежду в секонд-хенде — можно. Нужно просто упорно искать. Не стоит переживать о качестве и стерильности вещей. От запаха химических реактивов можно избавиться после первой же стирки. После этого можно смело гордиться собой, что вы приобрели крутую качественную и брендовую вещь по невозможно низкой цене.
Фотограф Роман Захарченко, Модель Chu Ha Hai Anh, Стилист Эльмира Латыпова, Стилист Анна Баженова специально для AdMe.ru