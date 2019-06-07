Мы проверили, можно ли разгладить складки на обуви, и еще 2 метода реанимации, которые пригодятся летом

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Ученые говорят, что в среднем женщина за всю жизнь покупает 270 пар обуви и тратит на это огромные суммы. Вы когда-нибудь задумывались о том, что в вашем шкафу пылится куча ненужных туфель, кроссовок и сапог? Одна пара не подошла по размеру, вторую (любимую) рука не поднимается выбросить — и так до бесконечности. И вот вы снова идете на шопинг и тратите свои кровно заработанные. Не надо так. Мы знаем, как «оживить» любимую обувь и сэкономить деньги.

AdMe.ru призвал на помощь силу интернета и испробовал советы по восстановлению этого необходимого предмета гардероба.

1. Разнашиваем тесную обувь

Для первого эксперимента мы выбрали туфли из кожзама с жутко узкими носами. Носить их без риска натереть ногу невозможно. Советчики из интернета обещают, что обувь растянется на полразмера.

Способ первый — заморозка

Что нам понадобилось: Зип-пакеты, вода, морозильная камера.

Зип-пакеты, вода, морозильная камера. Что со всем этим делать: Нужно наполнить пакеты водой, поместить их внутрь обуви и поставить всю эту конструкцию в морозилку. При замерзании вода расширится и растянет обувь.

Нужно наполнить пакеты водой, поместить их внутрь обуви и поставить всю эту конструкцию в морозилку. При замерзании вода расширится и растянет обувь. Итог эксперимента: Не работает. Туфли не стали свободнее. Возможно, в зип-пакетах остается слишком много свободного пространства: вода, конечно, расширяется, только не туда, куда следует.

Способ второй — нагревание

Что нам понадобилось: Фен и толстые носки.

Фен и толстые носки. Что с этим делать: Наденьте самые толстые носки и попробуйте влезть в обувь. Предупреждаем, вам будет неудобно, но это необходимо для достижения наилучшего эффекта. Теперь направьте фен (воздух должен быть горячим) на те участки обуви, которые нуждаются в растяжке. Важно: не снимайте обувь, пока она не остынет.

Наденьте самые толстые носки и попробуйте влезть в обувь. Предупреждаем, вам будет неудобно, но это необходимо для достижения наилучшего эффекта. Теперь направьте фен (воздух должен быть горячим) на те участки обуви, которые нуждаются в растяжке. Важно: не снимайте обувь, пока она не остынет. Итог эксперимента: Работает. Результат превзошел наши самые смелые ожидания. Туфли здорово растянулись в ширину и совсем немного в длину. Эксперимент так захватил нас, что мы решили пойти дальше. Вот что из этого вышло.

Чем больше слоев (или чем более толстые носки найдете в шкафу), тем сильнее растянется обувь. Проверено: эффект не исчезает даже спустя неделю.

2. Отбеливание подошвы

Интернет завален советами по реанимации подошвы кед и кроссовок. В рамках эксперимента мы решили попробовать сразу несколько лайфхаков.

Жидкость для снятия лака vs. Мицеллярная вода

Что нам понадобилось: Мицеллярная вода, жидкость для снятия лака, ватные диски.

Мицеллярная вода, жидкость для снятия лака, ватные диски. Что с этим делать: Смочите ватный диск жидкостью и тщательно протрите загрязненные участки.

Итог эксперимента: Работает. Мицеллярная вода и жидкость для снятия лака справились одинаково хорошо.

Зубная паста vs. WD-40

Что нам понадобилось: Зубная паста, баллончик WD-40, ватные диски.

Зубная паста, баллончик WD-40, ватные диски. Что с этим делать: Нанесите пасту или распылите жидкость на подошву, подождите несколько минут, протрите. Авторы лайфхака обещают, что WD-40 не просто отбелит подошву, но и сделает ее водонепроницаемой.

Нанесите пасту или распылите жидкость на подошву, подождите несколько минут, протрите. Авторы лайфхака обещают, что WD-40 не просто отбелит подошву, но и сделает ее водонепроницаемой. Итог эксперимента: Работает на 50 %. Зубная паста справилась с задачей, а WD-40 — нет.

Важно! Не повторяйте эксперимент с WD-40 на обуви, изготовленной из текстиля — жидкость оставляет пятна, от которых почти невозможно избавиться.

3. Разглаживаем складки на кроссовках и туфлях

Блогер Шантель де Бонсу поделилась лайфхаком, который помогает «оживить» старые кроссовки. Девушка избавилась от складок на обуви за каких-то 5 минут, и ее кеды стали выглядеть как новенькие. Твит Шантель набрал 350 тыс. лайков, пользователи сети бросились пробовать новый способ реанимации обуви, и мы тоже не могли остаться в стороне.

Что вам понадобится: Носки / старая одежда / бумага, небольшое полотенце, утюг и горячая вода.

Носки / старая одежда / бумага, небольшое полотенце, утюг и горячая вода. Что с этим делать: Необходимо как можно более плотно набить кроссовки изнутри носками или старыми вещами. Намочите полотенце в горячей воде, положите его на заломы и прогладьте утюгом (функцию отпаривания лучше отключить). Не держите утюг на полотенце непрерывно — его нужно поднимать, чтобы не сжечь обувь. Время глажения зависит от того, насколько сильно помялись ваши кроссовки.

Необходимо как можно более плотно набить кроссовки изнутри носками или старыми вещами. Намочите полотенце в горячей воде, положите его на заломы и прогладьте утюгом (функцию отпаривания лучше отключить). Не держите утюг на полотенце непрерывно — его нужно поднимать, чтобы не сжечь обувь. Время глажения зависит от того, насколько сильно помялись ваши кроссовки. Итог: У Шанталь лайфхак работает. Обувь выглядит значительно лучше. Пришло время повторить и нам.

В нашем эксперименте участвовали 3 пары обуви

Женские трекинговые ботинки из текстиля.

Детские туфли из перфорированной кожи.

Туфли из гладкой кожи.

Результат нашего эксперимента: Складки на женских ботинках разгладились, но не полностью. С кожаной обувью этот лайфхак удается куда лучше — туфли выглядят как новые. Однако нужно соблюдать осторожность: тиснение на гладких кожаных туфлях разгладилось вместе со складками.