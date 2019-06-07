Мы проверили, можно ли разгладить складки на обуви, и еще 2 метода реанимации, которые пригодятся летом
Ученые говорят, что в среднем женщина за всю жизнь покупает 270 пар обуви и тратит на это огромные суммы. Вы когда-нибудь задумывались о том, что в вашем шкафу пылится куча ненужных туфель, кроссовок и сапог? Одна пара не подошла по размеру, вторую (любимую) рука не поднимается выбросить — и так до бесконечности. И вот вы снова идете на шопинг и тратите свои кровно заработанные. Не надо так. Мы знаем, как «оживить» любимую обувь и сэкономить деньги.
AdMe.ru призвал на помощь силу интернета и испробовал советы по восстановлению этого необходимого предмета гардероба.
1. Разнашиваем тесную обувь
Для первого эксперимента мы выбрали туфли из кожзама с жутко узкими носами. Носить их без риска натереть ногу невозможно. Советчики из интернета обещают, что обувь растянется на полразмера.
Способ первый — заморозка
- Что нам понадобилось: Зип-пакеты, вода, морозильная камера.
- Что со всем этим делать: Нужно наполнить пакеты водой, поместить их внутрь обуви и поставить всю эту конструкцию в морозилку. При замерзании вода расширится и растянет обувь.
- Итог эксперимента: Не работает. Туфли не стали свободнее. Возможно, в зип-пакетах остается слишком много свободного пространства: вода, конечно, расширяется, только не туда, куда следует.
Способ второй — нагревание
- Что нам понадобилось: Фен и толстые носки.
- Что с этим делать: Наденьте самые толстые носки и попробуйте влезть в обувь. Предупреждаем, вам будет неудобно, но это необходимо для достижения наилучшего эффекта. Теперь направьте фен (воздух должен быть горячим) на те участки обуви, которые нуждаются в растяжке. Важно: не снимайте обувь, пока она не остынет.
- Итог эксперимента: Работает. Результат превзошел наши самые смелые ожидания. Туфли здорово растянулись в ширину и совсем немного в длину.
Эксперимент так захватил нас, что мы решили пойти дальше. Вот что из этого вышло.
Чем больше слоев (или чем более толстые носки найдете в шкафу), тем сильнее растянется обувь. Проверено: эффект не исчезает даже спустя неделю.
2. Отбеливание подошвы
Интернет завален советами по реанимации подошвы кед и кроссовок. В рамках эксперимента мы решили попробовать сразу несколько лайфхаков.
Жидкость для снятия лака vs. Мицеллярная вода
- Что нам понадобилось: Мицеллярная вода, жидкость для снятия лака, ватные диски.
- Что с этим делать: Смочите ватный диск жидкостью и тщательно протрите загрязненные участки.
Итог эксперимента: Работает. Мицеллярная вода и жидкость для снятия лака справились одинаково хорошо.
Зубная паста vs. WD-40
- Что нам понадобилось: Зубная паста, баллончик WD-40, ватные диски.
- Что с этим делать: Нанесите пасту или распылите жидкость на подошву, подождите несколько минут, протрите. Авторы лайфхака обещают, что WD-40 не просто отбелит подошву, но и сделает ее водонепроницаемой.
- Итог эксперимента: Работает на 50 %. Зубная паста справилась с задачей, а WD-40 — нет.
Важно! Не повторяйте эксперимент с WD-40 на обуви, изготовленной из текстиля — жидкость оставляет пятна, от которых почти невозможно избавиться.
3. Разглаживаем складки на кроссовках и туфлях
Блогер Шантель де Бонсу поделилась лайфхаком, который помогает «оживить» старые кроссовки. Девушка избавилась от складок на обуви за каких-то 5 минут, и ее кеды стали выглядеть как новенькие. Твит Шантель набрал 350 тыс. лайков, пользователи сети бросились пробовать новый способ реанимации обуви, и мы тоже не могли остаться в стороне.
- Что вам понадобится: Носки / старая одежда / бумага, небольшое полотенце, утюг и горячая вода.
- Что с этим делать: Необходимо как можно более плотно набить кроссовки изнутри носками или старыми вещами. Намочите полотенце в горячей воде, положите его на заломы и прогладьте утюгом (функцию отпаривания лучше отключить). Не держите утюг на полотенце непрерывно — его нужно поднимать, чтобы не сжечь обувь. Время глажения зависит от того, насколько сильно помялись ваши кроссовки.
- Итог: У Шанталь лайфхак работает. Обувь выглядит значительно лучше. Пришло время повторить и нам.
В нашем эксперименте участвовали 3 пары обуви
Женские трекинговые ботинки из текстиля.
Детские туфли из перфорированной кожи.
Туфли из гладкой кожи.
Результат нашего эксперимента: Складки на женских ботинках разгладились, но не полностью. С кожаной обувью этот лайфхак удается куда лучше — туфли выглядят как новые. Однако нужно соблюдать осторожность: тиснение на гладких кожаных туфлях разгладилось вместе со складками.
А вы успели опробовать лайфхаки из нашей статьи или сегодня узнали о них впервые? Хватит ли у вас смелости повторить наш «подвиг»?