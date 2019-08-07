Зачем класть влажную салфетку в стиральную машинку

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У каждой хозяйки есть свои секреты поддержания чистоты в доме. Один из наиболее важных помощников в этом — эффективная стирка, после которой вещи долго остаются чистыми и свежими. Однако зачастую, вынимая чистое белье из стиральной машины, мы сталкиваемся с тем, что оно все покрыто мелкими частицами пуха, ворсинками, катышками. И кажется, что бороться с этим совершенно бесполезно. Особенно если речь идет о темных вещах и у вас есть домашние питомцы.

AdMe.ru отыскал и на себе проверил простой, но, как оказалось, действенный трюк, который помогает избавиться от неприятного ворса, портящего внешний вид одежды.

Как это работает

Чтобы справиться с этой проблемой, нам понадобились обыкновенные влажные салфетки. Да, те самые, которые продаются в любом супермаркете. Мы взяли несколько штук и положили в стиральную машину вместе с бельем.

Во время стирки салфетка хаотично перемещалась по барабану и накручивала на себя мелкие волоски и шерсть. Когда процесс был завершен, мы увидели, что вещи стали чистыми, а все ворсинки остались на салфетках.