Зачем класть влажную салфетку в стиральную машинку
У каждой хозяйки есть свои секреты поддержания чистоты в доме. Один из наиболее важных помощников в этом — эффективная стирка, после которой вещи долго остаются чистыми и свежими. Однако зачастую, вынимая чистое белье из стиральной машины, мы сталкиваемся с тем, что оно все покрыто мелкими частицами пуха, ворсинками, катышками. И кажется, что бороться с этим совершенно бесполезно. Особенно если речь идет о темных вещах и у вас есть домашние питомцы.
AdMe.ru отыскал и на себе проверил простой, но, как оказалось, действенный трюк, который помогает избавиться от неприятного ворса, портящего внешний вид одежды.
Как это работает
Чтобы справиться с этой проблемой, нам понадобились обыкновенные влажные салфетки. Да, те самые, которые продаются в любом супермаркете. Мы взяли несколько штук и положили в стиральную машину вместе с бельем.
Во время стирки салфетка хаотично перемещалась по барабану и накручивала на себя мелкие волоски и шерсть. Когда процесс был завершен, мы увидели, что вещи стали чистыми, а все ворсинки остались на салфетках.
Как правильно выбрать салфетки?
Несмотря на то что способ сам по себе прост и понятен, все же стоит обратить внимание на ряд правил, соблюдение которых поможет добиться наилучшего эффекта:
- Салфетка должна быть достаточно плотной, чтобы она не порвалась в барабане.
- Не стоит выбирать влажные салфетки с резкими ароматами. Вещи могут впитать этот запах.
- Повторное использование салфеток не рекомендуется.
- Особенно хорошо для этой цели подойдут антибактериальные салфетки.
Полезные советы
Для того чтобы увеличить эффективность такого метода стирки, советуем следующее:
- Добавлять кондиционер. Он перебьет запах влажной салфетки.
- Лучше использовать несколько салфеток за одну стирку, но не более 3.
Что еще можно класть в стиральную машину
Арсенал необычных трюков, которые помогут улучшить процесс стирки, не ограничивается только использованием салфеток. С каждым годом пользователи сети открывают новые секреты, многие из которых способны удивить даже самую опытную хозяйку.
- Положите в барабан 2 таблетки для посудомоечной машины и запустите пустую стиральную машину в режиме 60 °С. Так вы удалите микробы, загрязнения и даже накипь.
- Чтобы вернуть вещам белизну, добавьте при стирке пару таблеток аспирина.
- Теннисные мячики в барабане не дадут скататься пуху в куртках и выбьют всю пену.
- Чтобы сохранить насыщенный цвет темных тканей, налейте пол-литра свежесваренного кофе в барабан в режиме полоскания.
- Несколько кубиков льда, положенные в стиральную машину, помогут разгладить складки на одежде.
- Бросьте в барабан шарик из алюминиевой фольги — так одежда не будет электризоваться.
- Белье станет более мягким, если добавить в стиральную машину несколько клубков шерсти нейтрального цвета и включить режим сушки.