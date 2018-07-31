Мы проверили 15 бьюти-хитростей из интернета и теперь знаем, какие из них на самом деле работают

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

На какие только ухищрения не идут девушки ради красоты, а интернет им в этом нелегком деле главный помощник. Каких советов здесь только не найдешь: столовые приборы рекомендуют использовать как гаджеты для нанесения макияжа, а губки для мытья посуды якобы помогают равномерно распределить тональный крем.

AdMe.ru решил на своей шкуре проверить, так ли хороши эти порой весьма странные и необычные советы красоты. В результате эксперимента несколько хитростей женская половина редакции с удовольствием взяла себе за заметку.

1. Визуально увеличить грудь поможет контуринг

Что советуют: Для контурирования зоны декольте советуют использовать плотные кремовые текстуры. Если все сделать правильно, то обещают визуальное увеличение объема груди. Как на самом деле: Честно говоря, лайфхак крайне сомнительный. Во-первых, тональное средство перепачкает всю одежду, во-вторых, в жаркий день от него не останется и следа. Такой трюк может пригодиться разве что для фотосессии, но, на наш взгляд, для придания объема груди куда проще надеть лифчик с эффектом пуш-ап.

2. Сделать кудряшки поможет карандаш

Что советуют: Если у вас под рукой нет бигуди или специальных щипцов для завивки мелких кудряшек, то на помощь придут утюжок для волос и обыкновенный карандаш. В некоторых рекомендациях карандаш советовали заменить на барабанную палочку — так локоны получатся чуть крупнее. Как на самом деле: Лайфхак работает! Самое сложное — аккуратно закрутить локон вокруг карандаша и удержать эту хрупкую конструкцию. Затем мы взяли утюжок и зажали им карандаш на 30−40 секунд. Локоны получались очень четкой, красивой формы. Но, по правде говоря, будет гораздо удобнее, если кто-то сможет вам ассистировать.

3. Расческа не будет электризоваться, если протереть ее салфеткой

Что советуют: Если расческа из пластика постоянно электризуется, то ее стоит протереть влажной салфеткой. Если это массажка, то салфетку можно надеть прямо на расческу, но предварительно салфетку просушить. Как на самом деле: Работает. Влажные салфетки, сделанные из синтетического материала, хорошо снимают статическое электричество. Но чтобы не приходилось каждый раз танцевать с бубном (то есть с расческой), лучше выбирать модели из дерева, а о пластмассовых расческах позабыть навсегда.

4. Щипчики для ресниц нужно нагревать, чтобы они лучше работали

Что советуют: Если резинка на щипчиках стала затвердевать, то их стоит нагреть горячим воздухом из фена. Как на самом деле: Ерунда. Мы специально нашли такие щипчики — с застарелой резинкой. Возможно, горячий воздух и сделал ее чуточку мягче, да и ресницы худо-бедно они завивают. Но лучше все-таки поменять их на новые в целях безопасности или просто заменить резинку — к некоторым моделям иногда прилагаются сменные.

5. Плоскую кисть можно сделать из обычной

Что советуют: Для макияжа нужно много видов кисточек. Чтобы сэкономить, можно обычную пушистую кисть превратить в плоскую при помощи простых невидимок. Как на самом деле: Лайфхак работает, но нам он не понравился. Правда, цепляются невидимки очень неохотно, в результате возни выходит больше, чем пользы. Если вы профессиональный визажист, то проще купить отдельную кисть, а для простого ежедневного макияжа легко обойтись и вовсе без нее.

6. Зафиксировать брови поможет лак для волос

Что советуют: Если у вас под рукой не оказалось геля для бровей или вам нужно как следует «вздыбить» брови, то можно побрызгать лак для волос на щеточку, а потом хорошенько расчесать ею брови. Как на самом деле: Работает! Как нам кажется, такой метод поможет укротить даже самые непослушные волоски и придать им абсолютно любую форму. Правда, волоски становятся жестковатыми и не всем может прийтись по вкусу это ощущение.

7. Из вазелина и теней можно сделать помаду

Что советуют: Все просто: немного вазелина и теней (также можно использовать сухие румяна) смешать и нанести на губы. Как на самом деле: И снова работает. Конечно, ни о какой стойкости речи идти не может, да и текстура у средства получится не самая легкая. Но для разнообразия в макияже такой совет вполне сгодится.

8. Невидимка поможет нарисовать ровные стрелки

Что советуют: Ровные стрелки — головная боль многих девушек. Некоторые умелицы придумали следующую хитрость: обвести подводкой кончик невидимки, а затем сделать оттиск на уголке глаза. Получившийся результат нужно аккуратно подкрасить и дорисовать линию стрелки над верхним веком. Как на самом деле: Работает, но есть минусы. Сделать ровный оттиск получается не сразу, нам понадобилось несколько попыток, прежде чем все вышло идеально. К тому же форму кончика стрелки изменить нельзя — не каждому лицу может подойти. Что ж, придется учиться рисовать стрелки от руки.

9. Детская присыпка хорошо «подсвечивает» и матирует лицо

Что советуют: Небольшое количество детской присыпки скроет ненужный блеск и «подсветит» необходимые зоны. Как на самом деле: Работает, но с кучей минусов. Присыпка все-таки не предназначена для макияжа, и мы бы не рекомендовали пользоваться таким трюком часто. Лучше не использовать этот хак на сухой коже, да и на жирной может появиться чувство дискомфорта. А еще лицо может выбелиться слишком сильно и попросту не совпасть с вашим оттенком кожи. Сгодится в исключительных случаях для фотосессий или сценического образа.

10. Волосы лучше сушить хлопковой футболкой

Что советуют: Якобы мягкий хлопок гораздо деликатнее, чем грубое полотенце, и не нарушает структуру волос. А еще просто хорошо сушит волосы. Как на самом деле: Судить о вреде или пользе полотенец для волос мы не будем, но лайфхак мы попробовали. И он работает. Футболка хорошо впитала влагу (важно брать из 100 % хлопка), возможно, даже быстрее, чем обычное полотенце. Менять полотенца на футболки мы не будем, но, к примеру, во время похода этот трюк может оказаться весьма кстати.

11. Чтобы лак не засыхал, горлышко нужно смазать вазелином

Что советуют: Если пользоваться лаками не слишком часто, они быстро засыхают. Вазелин предотвратит пересыхание горлышка, и лак будет открываться легко. Как на самом деле: Этот хак работает. Горлышки флакончиков нужно смазывать изнутри, и делать это лучше сразу после покупки, чтобы больше не возвращаться к этой проблеме.

12. Засохший карандаш можно восстановить, если нагреть его на огне

Что советуют: Карандаш для глаз или для губ пересох и рисует слишком бледно? Стоит немного нагреть кончик, и можно приступать к макияжу. Как на самом деле: Работает, но с оговорками. Рисовать карандаш и правда станет лучше, но совсем на короткое время, поэтому действовать придется быстро. При этом грифель легко перегреть, и линия может получиться не слишком четкой. Короче говоря, проще купить новый хороший карандаш.

13. Детская присыпка сделает ресницы гуще и объемнее

Что советуют: Добавить ресницам объема и густоты поможет присыпка. Нужно нанести небольшое количество на ресницы, а затем тщательно прокрасить их тушью. Как на самом деле: Работает. Если все сделать аккуратно и не переборщить с присыпкой, то комочков не будет, а ресницы визуально станут выглядеть еще гуще. Правда, здесь многое зависит от вашей туши, а точнее, от щеточки — если выбрать хорошее средство, то и присыпка не понадобится.

14. Бьюти-блендер можно заменить на обычную губку для мытья посуды

Что советуют: Бьюти-блендеры стоят не так уж и дешево. В интернете советуют попробовать заменить его на обычную губку для мытья посуды: нанести тональный крем на лицо, а потом аккуратно растушевать. Как на самом деле: Трюк работает, но советовать его мы бы не стали. Растушевать тональный крем таким образом можно. Но губки обычно слишком пористые, и большая часть средства попросту впитается в нее. К тому же и материалы для изготовления губки используются вовсе не те же, что и для бьюти-блендеров, — неизвестно, как может отреагировать кожа.

15. Ложка поможет сделать smoky eyes

Что советуют: Красиво растушевать тени для smoky eyes не так просто. Советуют приложить обычную чайную ложку, а затем провести кисточкой с тенями по ее краю. Как на самом деле: Не работает. Очень неудобно таким образом делать макияж глаз: линия выходит неровной и слишком четкой, непонятно, что там получается, пока не сдвинешь ложку.