Мы проверили 10 самых популярных хитростей по уборке дома

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Редакторы AdMe.ru бросили себе настоящий вызов: на собственном опыте проверить, насколько хорошо работают самые популярные советы для уборки дома.

№ 1: Воспользуйтесь раствором из лимонного сока и воды, чтобы очистить микроволновку

Необходимо смешать 400 мл воды с 3 ст. л. лимонного сока, поместить емкость в микроволновку и включить ее на 10 минут на самую большую мощность. Результат: Этот способ поможет очистить лишь крупные остатки еды, с жиром и въевшимися загрязнениями он, увы, уже не справится.



Вывод: Работает, но не на все сто.

№ 2: Очистить плиту поможет смесь из перекиси водорода, жидкого мыла и соды

Необходимо смешать 1/4 стакана перекиси водорода, 1 ч. л. жидкого мыла и 1/2 стакана соды. При помощи губки нанесите смесь на плиту и протрите, оставьте на 10 минут для более сильных загрязнений. Результат: Смесь отлично справляется с загрязнениями, мы потратили совсем немного времени, чтобы до блеска очистить плиту. Вывод: Работает.

№ 3: Смесь из соды и растительного масла справится с жиром в духовке

Результат: Мы смешали 1 ложку растительного масла и 2 ложки пищевой соды, нанесли на поверхность духовки и как следует ее протерли. Результат приятно удивил: духовка засияла, как новая. Вывод: Работает.

№ 4: Очистить раковину до блеска помогут лимон и соль

Результат: Этот дуэт очистил загрязнения и отполировал поверхность раковины — получился неплохой способ справиться с загрязнениями. Вывод: Работает.

№ 5: Смесители засияют, если протереть их лимонным соком

Результат: Без лишних слов, мы остались довольны эффектом. Вывод: Работает.

№ 6: Соль поможет очистить жир на сковороде

Результат: Мы решили перестраховаться и добавили побольше соли, оставив ее на 15 минут. Пришлось хорошенько поорудовать щеткой, но в целом сковорода очистилась неплохо. Вывод: Работает, но с обычным средством для мытья посуды вы приложите ничуть не больше усилий.

№ 7: Уксус поможет очистить лейку для душа от налета

Если дырочки в душевой лейке забились и напор стал слабее, есть следующий трюк: нужно налить уксус в пакет, поместить туда лейку и оставить примерно на 20 минут; в случае с сильными загрязнениями на это может понадобиться и целый час. Результат: Снова отличный лайфхак: не нужно было ничего дополнительно тереть, мы просто сполоснули лейку, и напор стал гораздо лучше. Вывод: Работает.

№ 8: Отбелить ванну поможет смесь из соды и уксуса

Для этого необходимо взять 4 ст. л. соды и натереть ей ванну. Через 10 минут возьмите смесь из 50 г уксуса и 50 г отбеливателя и нанесите поверх первого слоя. Через полчаса ополосните ванну большим количеством воды. Результат: Этот лайфхак однозначно не стоит таких танцев с бубном. С сильными загрязнениями он попросту не справится: в нашем случае остался заметный след. Вывод: Не работает.

№ 9: С прилипшей жвачкой справится лед

Результат: Легенды гласят, что отлепить жвачку поможет заморозка: к примеру, достаточно приложить к жвачке лед, и от нее не останется даже следа. Но на деле оказалось, что чем рельефнее поверхность, тем сложнее удалить остатки жвачки: на память об эксперименте на ковре остался небольшой след, избавиться от которого мы так и не смогли. Вывод: Работает, но не слишком эффективно.

№ 10: Лимонная кислота очистит посуду до блеска

Результат: В самую грязную кружку, которую мы только смогли отыскать в редакции, мы насыпали немного лимонной кислоты, почистили губкой и сполоснули водой. Вуаля — грязи как не бывало! Вывод: Работает.

В целом мы остались довольны результатами нашего эксперимента: большинство хитростей оказались полезными и справились с уборкой ничуть не хуже разрекламированных моющих средств.