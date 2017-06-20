Мы проверили 10 популярных бытовых хитростей из интернета

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Интернет наполнен сотнями и тысячами лайфхаков для самых разных ситуаций. Но все ли они работают? И когда лучше их применять? AdMe.ru выбрал 10 самых интересных бытовых хаков и решил испытать их на собственном опыте.

№ 1: Ватка и уксус помогут удалить чернила с сумки

Результат: Работает. Кроме того, таким способом можно проверить качество изделия. Если сумка дорогого бренда, то краска на ватке не останется.

№ 2: Мелкие помятости можно убрать утюжком для волос

Результат: Помятости разгладились довольно быстро. Хорошо работает на легкой одежде (футболки, рубашки). С более плотной одеждой ничего не выйдет.

№ 3: Прокладки помогут быстро высушить обувь и избавиться от запаха

Результат: Если под рукой нет сушилки, это отличный способ удалить влагу из обуви. Обувь была полностью сухой через 2 часа.

№ 4: Если нанести на кроссовки воск, а потом подуть феном, то они станут водонепроницаемыми

Результат: Хак работает более чем на 100 %. Восковое покрытие незаметно и отлично отталкивает воду. Может пригодиться в походе или в дождливую погоду.

№ 5: Удалить царапины с обуви можно при помощи вазелина

Результат: Мелкие царапины стали менее заметными. Более значительные потертости по-прежнему видны.

№ 6: Катышки с одежды легко убрать при помощи бритвы

Результат: Хак работает, катышки исчезли. Но слишком часто таким способом пользоваться не стоит, можно протереть вещь до дыр.

№ 7: Избавиться от жирного пятна на одежде поможет детский тальк

Результат: Не работает. Тальк помог впитать масло. Но пятно никуда не делось даже после замачивания в воде.

№ 8: Чтобы поддержать форму высоких сапог, поместите внутрь обуви свернутый журнал

Результат: Работает. Вместо журналов можно также использовать фитнес-коврик. Подойдет, чтобы сохранить форму сапог до следующей зимы.

№ 9: Антибактериальное средство для рук удалит пятна от чернил на одежде

Результат: Работает на ура! Поможет быстро удалить не только следы от ручки, но и от перманентного маркера.

№ 10: Если отваливается пуговица, нанесите на нее лак для ногтей

Результат: Сработало не только с мелкими пуговицами на рубашке, но и с более крупными на пальто и пуховике.