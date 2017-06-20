Мы проверили 10 популярных бытовых хитростей из интернета
Интернет наполнен сотнями и тысячами лайфхаков для самых разных ситуаций. Но все ли они работают? И когда лучше их применять?
AdMe.ru выбрал 10 самых интересных бытовых хаков и решил испытать их на собственном опыте.
№ 1: Ватка и уксус помогут удалить чернила с сумки
Результат: Работает. Кроме того, таким способом можно проверить качество изделия. Если сумка дорогого бренда, то краска на ватке не останется.
№ 2: Мелкие помятости можно убрать утюжком для волос
Результат: Помятости разгладились довольно быстро. Хорошо работает на легкой одежде (футболки, рубашки). С более плотной одеждой ничего не выйдет.
№ 3: Прокладки помогут быстро высушить обувь и избавиться от запаха
Результат: Если под рукой нет сушилки, это отличный способ удалить влагу из обуви. Обувь была полностью сухой через 2 часа.
№ 4: Если нанести на кроссовки воск, а потом подуть феном, то они станут водонепроницаемыми
Результат: Хак работает более чем на 100 %. Восковое покрытие незаметно и отлично отталкивает воду. Может пригодиться в походе или в дождливую погоду.
№ 5: Удалить царапины с обуви можно при помощи вазелина
Результат: Мелкие царапины стали менее заметными. Более значительные потертости по-прежнему видны.
№ 6: Катышки с одежды легко убрать при помощи бритвы
Результат: Хак работает, катышки исчезли. Но слишком часто таким способом пользоваться не стоит, можно протереть вещь до дыр.
№ 7: Избавиться от жирного пятна на одежде поможет детский тальк
Результат: Не работает. Тальк помог впитать масло. Но пятно никуда не делось даже после замачивания в воде.
№ 8: Чтобы поддержать форму высоких сапог, поместите внутрь обуви свернутый журнал
Результат: Работает. Вместо журналов можно также использовать фитнес-коврик. Подойдет, чтобы сохранить форму сапог до следующей зимы.
№ 9: Антибактериальное средство для рук удалит пятна от чернил на одежде
Результат: Работает на ура! Поможет быстро удалить не только следы от ручки, но и от перманентного маркера.
№ 10: Если отваливается пуговица, нанесите на нее лак для ногтей
Результат: Сработало не только с мелкими пуговицами на рубашке, но и с более крупными на пальто и пуховике.
Фотограф Роман Захарченко специально для AdMe.ru