Мы проверили 9 самых громких обещаний из рекламы косметики

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Производители косметики не устают предлагать нам все более совершенные средства: суперстойкие помады и туши, лак для волос с невероятной фиксацией, средство от секущихся концов с мгновенным эффектом. Но так ли они хороши на самом деле?

Мы в AdMe.ru решили на своем опыте убедиться, как в действительности работают косметические продукты с громкими рекламными обещаниями.

1. Стойкая губная помада Lipfinity Lip Colour

Что обещает реклама: Производитель обещает, что помада выдержит ланч с коллегами, кофе и ужин с подружками. На упаковке указана стойкость до 24 часов. Как на самом деле: Мы выбрали одну из самых популярных и хорошо зарекомендовавших себя на рынке стойких помад. В набор входят 2 флакончика: в одном кремовая помада, в другом прозрачный бальзам-блеск. Как и обещает производитель, помада действительно с легкостью переносит обед, перекус и кофе: на чашке не было обнаружено никаких следов. Правда, влажный финишный блеск стерся практически сразу, в то время как пигмент помады упорно оставался на губах. Наша модель проходила с помадой практически весь день, а под вечер мы попытались снять средство при помощи влажных и сухих салфеток и... потерпели крах. Помада окончательно стерлась только специальным средством для снятия макияжа. Наш вердикт: Реклама не врет — эту помаду заслуженно можно назвать стойкой.

2. Лак для ногтей Rimmel 60 Seconds Super Shine

Что обещает реклама: Производитель утверждает, что для высыхания лака достаточно всего 60 секунд. Также обещают суперблеск и стойкий цвет до 10 дней. Как на самом деле: Увы, наши ожидания не оправдались: ровно через минуту покрытие выглядело высохшим, но стоило провести по ногтям пальцами, как вся красота вмиг размазалась. Чтобы лак хорошенько подсох, нам потребовалось около 5 минут. Дальнейший эксперимент показал, что при нанесении лака в 2 слоя покрытие продержится без «сколов» максимум 2–3 дня, а затем придется периодически поправлять маникюр. Так что и второе рекламное обещание оказалось ложным. Наш вердикт: Реклама врет: за 60 секунд лак высохнуть попросту не успевает.

3. Водостойкая тушь Max Factor 2000 Calorie

Что обещает реклама: Вот что указано на сайте производителя: «Элегантность классического образа и уверенность, которую дает водостойкая тушь, не покинут тебя в любую погоду». Как на самом деле: В ходе эксперимента наша модель подверглась нескольким испытаниям: просмотр слезовыжимательного фильма (это был «Хатико»), легкий душ из пульверизатора, имитирующий дождь, шинкование лука. Результат один: тушь себя отлично показала и не потекла ни разу. Наш вердикт: Реклама не врет: эта тушь достойно выдержала все испытания.

4. Антиперспирант-аэрозоль Rexona «Невидимая на черной и белой одежде»

Что обещает реклама: «Антиперспирант-аэрозоль Rexona „Невидимая на черной и белой одежде“ с технологией Motionsense и ароматом ландыша и жасмина с сочным арбузно-дынным акцентом и свежими травяными нотками обеспечивает надежную защиту от пота и запаха в течение 48 часов и предотвращает появление белых пятен на одежде». Как на самом деле: Обещание свежести на 48 часов мы и проверять не стали: очевидно, что ни одно средство на такое не способно, когда за окном жара. Чтобы узнать, оставляет ли антиперспирант пятна на одежде, мы нанесли его на тело сразу после душа, а также распылили средство прямо на кофту. Через 8 часов никаких белых пятен обнаружено не было. Наш вердикт: Реклама не врет: средство не оставляет пятен на одежде.

5. Лак для волос

Что обещает реклама: Производитель обещает бриллиантовый блеск, укрепление волос и надежную, экстрасильную фиксацию в течение всего дня без склеивания. Как на самом деле: Мы сделали начес, собрали волосы в хвост и как следует закрепили лаком получившуюся укладку. Сложно судить, насколько бриллиантовым получился блеск, ведь волосы нашей модели и без того выглядели хорошо. Но что касается отсутствия склеивания, производитель слукавил: волосы не превратились в паклю, но характерно «застыли», как после использования практически любого лака для волос. Чтобы проверить стойкость, мы обдули прическу феном со всех сторон на высокой мощности. Укладка осталась на месте, и в целом лак проверку прошел, но к вечеру объем стал немного спадать. Думаем, что при сильном ветре прическа, зафиксированная этим лаком, мгновенно бы развалилась. Наш вердикт: Реклама не врет, но стойкость укладки будет сильно зависеть от внешних условий: например, от погоды.

6. Бальзам-помада Neutrogena «Норвежская формула»

Что обещает реклама: На упаковке указано, что бальзам мгновенно восстанавливает и защищает сухие потрескавшиеся губы. Как на самом деле: После экспериментов со стойкой помадой губы нашей модели стали заметно сухими: как и большинство стойких помад, в качестве «бонуса» остаются сухость и дискомфорт. Выбранный нами бальзам марки Neutrogena на все сто справился со своей задачей: сразу после нанесения губы стали выглядеть значительно лучше, а сухость исчезла. Конечно, эффект не столь продолжительный: чтобы сухость и шелушение не возвращались, бальзамом необходимо пользоваться как минимум 2 раза в день. Наш вердикт: Реклама не соврала: простой и эффективный бальзам.

7. Отбеливающая зубная паста R.O.C.S.

Что обещает реклама: Отбелить зубы на 1,5 тона за одну неделю. Как на самом деле: Это был наш самый долгий эксперимент: мы попросили нашу модель чистить зубы этой пастой утром и вечером. Честно говоря, эффекта мы не заметили: цвет эмали остался без изменений. Кажется, все-таки лучше отбеливать зубы не в домашних условиях, а в кабинете у стоматолога: и эффективнее, и не так вредно для эмали. Наш вердикт: Реклама врет.

8. Средство для снятия макияжа в душе Make-Up Expert

Что обещает реклама: Вот что указано на сайте производителя: «Входящие в состав средства активные элементы позволяют быстро и эффективно удалить макияж без темных разводов под глазами». Это же средство иногда продается с дополнительной наклейкой «Без эффекта панды». Как на самом деле: Если с тональным кремом умывалка справляется неплохо, то с тушью явно возникают проблемы. Во-первых, смывается не вся тушь (на ресницах была обыкновенная, не водостойкая). Во-вторых, налицо тот самый «эффект панды»: после умывания под глазами остались «синяки», которые пришлось смывать средством для снятия макияжа с глаз. Наш вердикт: Реклама врет: средство годится только для умывания, а вот макияж удаляет на слабую «троечку».

9. Облепиховый комплекс масел для кончиков волос

Что обещает реклама: Производитель обещает, что данное средство оживляет, разглаживает, восстанавливает и моментально запаивает кончики волос, устраняет ломкость и сечение. Как на самом деле: Мы решили наносить средство в течение нескольких дней только на один локон модели, чтобы можно было сравнить эффект от применения. Результат не заставил себя ждать: локон, на который мы наносили комплекс масел, действительно стал выглядеть здоровее и ухоженнее. Но ни о каком запаивании кончиков волос не могло быть и речи: это невозможно даже в теории. Сеченые волосы могут выглядеть чуточку лучше сразу после применения масел, но окончательно избавиться от них помогут только ножницы. Наш вердикт: Реклама врет частично: волосы начинают выглядеть лучше, но от сеченых концов средство не спасет.