Мы протестировали 10+ кулинарных лайфхаков и выудили те, которые оценят даже повара

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Мы проводим на кухне от 4 до 13 часов в неделю. Интернет пестрит лайфхаками, чтобы помочь нам максимально сократить это время. Но какие из них работают, а какие появились в сети только ради хайпа?

AdMe.ru проверил, какие из вирусных, и не только, хитростей действительно работают, а про какие лучше навсегда забыть.

1. Хранение муки с лавровым листом

Суть: в муке (и крупах) не заведутся насекомые, если положить в емкость лавровый лист. Его эфирные масла отпугивают вредителей, сохраняя продукт. По этой же причине лавровый лист считается хорошим инсектицидом. Результат: об этом способе нам известно давно, и мы храним муку с 2 листиками лавра уже несколько лет. За это время ни насекомых, ни других негативных эффектов не замечено. Способ работает.

2. Предотвращение комкования соли

Суть: чтобы соль не образовывала комки, в солонку нужно положить немного рисовых зерен. Они впитают в себя излишки влаги, и приправа останется рассыпчатой. Результат: из-за высокой влажности соль частенько спрессовывается и оседает на стенках солонки. Поэтому использовать ее полностью невозможно. Мы тестировали солонку с рисовыми зернами 5 дней, и проблема исчезла: соль не комковалась. Способ работает, можно пользоваться им дальше.

3. Сохранение цвета зелени при помощи соды

Суть: чтобы зелень и овощи не теряли при приготовлении свой цвет, добавляем пищевую соду и перемешиваем. Результат: зелень не потеряла свой цвет. Но гораздо проще посыпать суп свежей зеленью, чем варить блюдо вместе с ней. К тому же бикарбонат, который и помогает сохранять оттенок, делает зелень более мягкой. Способ работает, но пользоваться им мы бы не рекомендовали.

4. Чистка целой головки чеснока за пару секунд

Суть: этот вирусный трюк обещает помочь почистить всю головку чеснока за считаные секунды. Достаточно отрезать нижнюю часть головки крупным ножом, после чего надавить на нее сверху — зубчики должны выскочить из шелухи. Результат: шелуха не полностью удаляется с зубчиков, отходит только мягкая ее часть. Более твердую оболочку приходится отделять от чеснока вручную или ножом. Кстати, к таким итогам пришли не только мы — способ не работает.

5. Чистка яиц одним движением

Суть: еще один вирусный лайфхак, который должен помочь очистить яйцо от скорлупы в два счета. Для этого сваренное яйцо нужно поместить в стакан с водой и взбалтывать несколько секунд. Затем достаточно будет просто снять скорлупу. Результат: сначала показалось, что скорлупа и правда снимается без усилий, но уже через секунду яйцо просто-напросто раскрошилось. Этот способ очистки не работает.

6. Быстрая карамелизация лука

Суть: чтобы лук быстрее карамелизовался, нужно добавить при обжарке щепотку соды. Результат: мы разделила нарезанный лук на 2 части. Ту, что слева, жарили как обычно. На горстку слева насыпали чуть-чуть соды, и уже через 10–15 секунд лук поменял цвет с белого на желтый. Кучка без соли карамелизовалась за 2–3 минуты. Рабочая хитрость, но применять лучше, если лук пойдет в какое-то блюдо. Есть отдельно, в качестве гарнира, не очень приятно, т. к. чувствуется привкус соды.

7. Возвращение тонуса дряблым огурцам

Суть: если огурец потерял форму и стал дряблым, ему можно вернуть тонус, подержав в воде несколько часов. Результат: огурец, который участвовал в эксперименте, был достаточно мягким, на нем уже появилась желтизна. Чтобы оживить овощ, мы положили его в миску с водой и оставили там на 2 часа. Огурец стал тверже, следы увядания почти исчезли, а вкус ничем не отличался от вкуса свежего собрата.

8. Варка яйца с дыркой с тупого конца

Суть: чтобы при варке яйцо не треснуло, с тупого конца нужно сделать маленькую дырочку с помощью иголки. Результат: яйцо не треснуло при варке. Но на то, чтобы сделать дырку в яйце, придется потратить силы и время. Способ работает.

9. Предохранение сыра от засыхания

Суть: чтобы сыр не обветривался (в холодильнике или при комнатной температуре), нужно смазать его со всех сторон сливочным или растительным маслом. Оно создаст пленку, которая не позволит сыру засохнуть, а также предохранит от развития микробов. Результат: для проверки способа мы использовали 2 ломтика сыра, один из которых смазали со всех сторон подсолнечным маслом. Через 4 часа оба кусочка заветрились по краям. Лайфхак не работает, гораздо проще обернуть сыр пищевой пленкой или положить в бумажный пакет.

10. Замена белого вина уксусом

Суть: чтобы заменить горячительное в соусах и других блюдах, нужно смешать уксус (развести водой) и сахар. Результат: мы использовали 9 %-ный уксус, разбавленный водой в пропорции 1:4, и 2 кусочка сахара. Полученная смесь не напоминала нужный ингредиент, способ не работает. Возможно, с другими видами уксуса (винный, яблочный и т. д.) результат был бы другим.

11. Сохранение сочности овощей

Суть: чтобы бланшированные овощи сохранили сочность, сразу после бланширования их нужно смазать маслом. Оно образует на поверхности защитную пленку, и соки останутся в овоще. Результат: мы сравнивали 2 кучки бланшированной моркови. Разницы между обработанным и не обработанным маслом овощем не было, на сочности это не отразилось. Кроме того, необработанная морковь визуально выглядела более красивой. Лайфхак не работает.