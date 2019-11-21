Мы попробовали 10 кулинарных хитростей из интернета и теперь знаем, какие из них оказались враньем
Энтузиасты на просторах сети то и дело показывают, как можно превратить приготовление пищи в волшебство. Почистить картофель без ножа, убрать жир из горячего блюда с помощью льда, дать вторую жизнь старому меду — вот лишь немногие из популярных лайфхаков.
Мы в AdMe.ru народ любопытный, так что мы решили проверить эти хитрости на собственной кухне и вынести вердикт: работают они или нет.
1. Убрать жир кусочком льда
Суть: положить несколько кубиков льда в ложку, чистый и влажный кусочек ткани или бумажное полотенце, далее поднести лед к поверхности супа, соуса или другого жирного блюда.
Результат: работает. Жир собрался в одном месте в первые же секунды. Его легко можно удалить ложкой или непосредственно импровизированным кулечком.
2. Подогреть цитрусовые в микроволновке, чтобы быстрее снять кожуру
Суть: чтобы быстро снять кожуру с цитрусовых, нужно положить их на минуту в микроволновую печь.
Результат: не работает. Как только апельсин начинает крутиться в печке, становится страшно: вдруг взорвется. Поэтому я грела его не более 20 секунд. Чиститься проще он не стал, все равно пришлось прибегнуть к ножу. Зато фрукт стал горячим, что не идет ему на пользу.
3. Почистить картошку без ножа
Суть: довести кастрюлю с картофелем до кипения, после чего снять с огня и остудить в ледяной воде.
Результат: работает, но не так, как заявлено в описании. Первое время кожура остается на месте. Только спустя 10–15 минут она начинает отставать от картофеля и ее можно снять. В общем, лайфхак никак не ускоряет процесс очистки.
4. Очистить банку из-под пасты Nutella с помощью мороженого
Суть: выложить в банку из-под шоколадной пасты мороженое и дать ему немного растаять. В итоге получим вкусный десерт и чистую посуду.
Результат: работает. Почему я раньше так не делала? Каждый, кто пробовал мороженое с шоколадной пастой, никогда не забудет этот вкус, так что однозначно буду данную хитрость использовать.
5. Резать лук в замороженном виде, чтобы не плакать
Суть: заморозить луковицу, после чего резать ее как обычно.
Результат: работает. Я продержала луковицу в морозилке около 2 часов — на вкус это не повлияло. У меня впервые не краснели и не слезились глаза при нарезке лука. Когда-то я пробовала другой лайфхак — опустить луковицу в холодную воду, но это не помогло, а морозилка помогла.
6. Смазать ложку растительным маслом, чтобы работать с липкими ингредиентами
Суть: чтобы мед, патоку и другие липкие ингредиенты можно было измерить или поместить в емкость без проблем, нужно предварительно смазать ложку растительным маслом.
Результат: работает. Мед не прилипает и легко соскальзывает с ложки, не оставляя следов.
7. Придать закристаллизовавшемуся меду первоначальный вид
Суть: поставить банку с закристаллизовавшимся медом на водяную баню, чтобы он вернулся в прежнее состояние.
Результат: работает, если не беспокоиться об эстетической составляющей. В толстостенной кастрюле с горячей водой мед практически сразу начал плавиться. Он стал жидким, но прозрачным и глянцевым так и не стал.
8. Прокипятить деревянные лопатки, чтобы устранить въевшийся запах
Суть: деревянные ложки и лопаточки можно прокипятить в кастрюле, чтобы удалить накопленный за время использования запах. Высушить на солнце.
Результат: работает. Лопаточка не только перестала пахнуть чем бы то ни было — к ней вернулся первоначальный цвет.
9. Приготовить печенье-сэндвич из мороженого
Суть: разрезать стаканчик мороженого, убрать вафли, поместить мороженое между двумя печеньями.
Результат: работает, но не так, как хотелось бы. Сделать печенье-сэндвич реально, но вот есть его не очень удобно: мороженое так и норовит вытечь.
10. Уберечь фрукты от потемнения при помощи лимонного сока и меда
Суть: чтобы срез яблока не потемнел, его можно обработать соком лимона или смесью 1 части меда и 2 частей лимона.
Результат: отчасти работает. Кусочек слева я полила лимонным соком, в центре — смесью меда и воды. На правый кусочек не наносила никакой смеси. Я оставила яблоки на 6 часов: то, что было обработано лимоном (слева) сохранило цвет, а края фрукта не съежились. Правда, яблоко приобрело кислый вкус. Кусочек, политый смесью меда и воды, начал темнеть спустя 3 часа.
А какие кулинарные трюки из интернета пробовали вы и какой результат получили?
Фото на превью pixabay