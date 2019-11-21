Мы попробовали 10 кулинарных хитростей из интернета и теперь знаем, какие из них оказались враньем

1 1 2 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Энтузиасты на просторах сети то и дело показывают, как можно превратить приготовление пищи в волшебство. Почистить картофель без ножа, убрать жир из горячего блюда с помощью льда, дать вторую жизнь старому меду — вот лишь немногие из популярных лайфхаков.

Мы в AdMe.ru народ любопытный, так что мы решили проверить эти хитрости на собственной кухне и вынести вердикт: работают они или нет.

1. Убрать жир кусочком льда

Суть: положить несколько кубиков льда в ложку, чистый и влажный кусочек ткани или бумажное полотенце, далее поднести лед к поверхности супа, соуса или другого жирного блюда. Результат: работает. Жир собрался в одном месте в первые же секунды. Его легко можно удалить ложкой или непосредственно импровизированным кулечком.

2. Подогреть цитрусовые в микроволновке, чтобы быстрее снять кожуру

Суть: чтобы быстро снять кожуру с цитрусовых, нужно положить их на минуту в микроволновую печь. Результат: не работает. Как только апельсин начинает крутиться в печке, становится страшно: вдруг взорвется. Поэтому я грела его не более 20 секунд. Чиститься проще он не стал, все равно пришлось прибегнуть к ножу. Зато фрукт стал горячим, что не идет ему на пользу.

3. Почистить картошку без ножа

Суть: довести кастрюлю с картофелем до кипения, после чего снять с огня и остудить в ледяной воде. Результат: работает, но не так, как заявлено в описании. Первое время кожура остается на месте. Только спустя 10–15 минут она начинает отставать от картофеля и ее можно снять. В общем, лайфхак никак не ускоряет процесс очистки.

4. Очистить банку из-под пасты Nutella с помощью мороженого

Суть: выложить в банку из-под шоколадной пасты мороженое и дать ему немного растаять. В итоге получим вкусный десерт и чистую посуду. Результат: работает. Почему я раньше так не делала? Каждый, кто пробовал мороженое с шоколадной пастой, никогда не забудет этот вкус, так что однозначно буду данную хитрость использовать.

5. Резать лук в замороженном виде, чтобы не плакать

Суть: заморозить луковицу, после чего резать ее как обычно. Результат: работает. Я продержала луковицу в морозилке около 2 часов — на вкус это не повлияло. У меня впервые не краснели и не слезились глаза при нарезке лука. Когда-то я пробовала другой лайфхак — опустить луковицу в холодную воду, но это не помогло, а морозилка помогла.

6. Смазать ложку растительным маслом, чтобы работать с липкими ингредиентами

Суть: чтобы мед, патоку и другие липкие ингредиенты можно было измерить или поместить в емкость без проблем, нужно предварительно смазать ложку растительным маслом. Результат: работает. Мед не прилипает и легко соскальзывает с ложки, не оставляя следов.

7. Придать закристаллизовавшемуся меду первоначальный вид

Суть: поставить банку с закристаллизовавшимся медом на водяную баню, чтобы он вернулся в прежнее состояние. Результат: работает, если не беспокоиться об эстетической составляющей. В толстостенной кастрюле с горячей водой мед практически сразу начал плавиться. Он стал жидким, но прозрачным и глянцевым так и не стал.

8. Прокипятить деревянные лопатки, чтобы устранить въевшийся запах

Суть: деревянные ложки и лопаточки можно прокипятить в кастрюле, чтобы удалить накопленный за время использования запах. Высушить на солнце. Результат: работает. Лопаточка не только перестала пахнуть чем бы то ни было — к ней вернулся первоначальный цвет.

9. Приготовить печенье-сэндвич из мороженого

Суть: разрезать стаканчик мороженого, убрать вафли, поместить мороженое между двумя печеньями. Результат: работает, но не так, как хотелось бы. Сделать печенье-сэндвич реально, но вот есть его не очень удобно: мороженое так и норовит вытечь.

10. Уберечь фрукты от потемнения при помощи лимонного сока и меда

Суть: чтобы срез яблока не потемнел, его можно обработать соком лимона или смесью 1 части меда и 2 частей лимона. Результат: отчасти работает. Кусочек слева я полила лимонным соком, в центре — смесью меда и воды. На правый кусочек не наносила никакой смеси. Я оставила яблоки на 6 часов: то, что было обработано лимоном (слева) сохранило цвет, а края фрукта не съежились. Правда, яблоко приобрело кислый вкус. Кусочек, политый смесью меда и воды, начал темнеть спустя 3 часа.

А какие кулинарные трюки из интернета пробовали вы и какой результат получили?