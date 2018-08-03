Мы нашли хитрый продукт, который незаметно прибавляет килограммы, и узнали, чем его заменить

Без этого ингредиента невозможно приготовить ни салат, ни пасту. Если вы зашли в ресторан быстрого питания, он обязательно окажется на вашем подносе. Смекалистые читатели уже догадались, что мы говорим о соусе. Магазины и рестораны сегодня предлагают огромный выбор: сальса, песто, «Тысяча островов» и другие. Недавно российский спортсмен и инструктор по фитнесу Кирилл Сморчков опубликовал в инстаграме пост, где наглядно показал, сколько калорий содержится в маленькой порции соуса.

Тем, кто следит за фигурой, бывает трудно подсчитать, сколько жиров, белков и углеводов они получают вместе с соусом. Мы в AdMe.ru вдохновились таблицей Кирилла и решили узнать, какие соусы больше всего вредят фигуре, а какие, наоборот, считаются диетическими.

В статье вы найдете таблицы с описанием калорийности популярных соусов, которые продаются порционно в маленьких контейнерах, и средние значения для покупных и самодельных соусов, с которыми готовят самые разные блюда. В конце мы расскажем про «легкие» альтернативы привычных заправок.

Калорийность/ белки/ жиры/ углеводы в 1 порции соуса (25 г)

Калорийность/ белки/ жиры/ углеводы в 1 ст. л. соуса

Как уменьшить потребление калорий?

Совсем отказаться от соусов проблематично, ведь часто они являются чуть ли не главной изюминкой блюда. Чтобы оздоровить свой рацион, можно придерживаться нескольких рекомендаций:

  • Самый простой способ — это уменьшить количество соуса, ведь блюдо необязательно должно утопать в заправке.
  • Майонез в салатах можно заменить кефиром или йогуртом, добавив в них соль и специи по вкусу. К готовым мясным и овощным блюдам подойдут легкие творожные или йогуртовые соусы, которые легко сделать самим. Простые рецепты можно найти в интернете — например здесь и здесь.
  • Также вы можете сделать облегченную версию майонеза, смешав его пополам с натуральным йогуртом.
  • Покупные кетчупы содержат много сахара и соли. Лучше купить томатную пасту, предварительно проверив ее состав, или сделать томатный соус самим.
  • Обратите внимание на низкокалорийные варианты из нашей таблицы.
  • Не заказывайте соус к картошке в ресторанах быстрого питания.

Какой соус вам нравится больше всего? Если у вас есть любимый рецепт вкусного и легкого соуса, поделитесь с другими читателями в комментариях.

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5 Комментарии
  • 3 августа 2018
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