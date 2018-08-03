Мы нашли хитрый продукт, который незаметно прибавляет килограммы, и узнали, чем его заменить

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Без этого ингредиента невозможно приготовить ни салат, ни пасту. Если вы зашли в ресторан быстрого питания, он обязательно окажется на вашем подносе. Смекалистые читатели уже догадались, что мы говорим о соусе. Магазины и рестораны сегодня предлагают огромный выбор: сальса, песто, «Тысяча островов» и другие. Недавно российский спортсмен и инструктор по фитнесу Кирилл Сморчков опубликовал в инстаграме пост , где наглядно показал, сколько калорий содержится в маленькой порции соуса.

Тем, кто следит за фигурой, бывает трудно подсчитать, сколько жиров, белков и углеводов они получают вместе с соусом. Мы в AdMe.ru вдохновились таблицей Кирилла и решили узнать, какие соусы больше всего вредят фигуре, а какие, наоборот, считаются диетическими.

В статье вы найдете таблицы с описанием калорийности популярных соусов, которые продаются порционно в маленьких контейнерах, и средние значения для покупных и самодельных соусов, с которыми готовят самые разные блюда. В конце мы расскажем про «легкие» альтернативы привычных заправок.