Мы нашли хитрый продукт, который незаметно прибавляет килограммы, и узнали, чем его заменить
Без этого ингредиента невозможно приготовить ни салат, ни пасту. Если вы зашли в ресторан быстрого питания, он обязательно окажется на вашем подносе. Смекалистые читатели уже догадались, что мы говорим о соусе. Магазины и рестораны сегодня предлагают огромный выбор: сальса, песто, «Тысяча островов» и другие. Недавно российский спортсмен и инструктор по фитнесу Кирилл Сморчков опубликовал в инстаграме пост, где наглядно показал, сколько калорий содержится в маленькой порции соуса.
Тем, кто следит за фигурой, бывает трудно подсчитать, сколько жиров, белков и углеводов они получают вместе с соусом. Мы в AdMe.ru вдохновились таблицей Кирилла и решили узнать, какие соусы больше всего вредят фигуре, а какие, наоборот, считаются диетическими.
В статье вы найдете таблицы с описанием калорийности популярных соусов, которые продаются порционно в маленьких контейнерах, и средние значения для покупных и самодельных соусов, с которыми готовят самые разные блюда. В конце мы расскажем про «легкие» альтернативы привычных заправок.
Калорийность/ белки/ жиры/ углеводы в 1 порции соуса (25 г)
Калорийность/ белки/ жиры/ углеводы в 1 ст. л. соуса
Как уменьшить потребление калорий?
Совсем отказаться от соусов проблематично, ведь часто они являются чуть ли не главной изюминкой блюда. Чтобы оздоровить свой рацион, можно придерживаться нескольких рекомендаций:
- Самый простой способ — это уменьшить количество соуса, ведь блюдо необязательно должно утопать в заправке.
- Майонез в салатах можно заменить кефиром или йогуртом, добавив в них соль и специи по вкусу. К готовым мясным и овощным блюдам подойдут легкие творожные или йогуртовые соусы, которые легко сделать самим. Простые рецепты можно найти в интернете — например здесь и здесь.
- Также вы можете сделать облегченную версию майонеза, смешав его пополам с натуральным йогуртом.
- Покупные кетчупы содержат много сахара и соли. Лучше купить томатную пасту, предварительно проверив ее состав, или сделать томатный соус самим.
- Обратите внимание на низкокалорийные варианты из нашей таблицы.
- Не заказывайте соус к картошке в ресторанах быстрого питания.
Какой соус вам нравится больше всего? Если у вас есть любимый рецепт вкусного и легкого соуса, поделитесь с другими читателями в комментариях.