Мы нашли 9 модных тенденций этой весны, которые станут яркой фишкой любого гардероба

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Мода переменчива, но и совсем скрыться от нее не получится. Среди множества трендов, сменяющих друг друга, есть и такие, которые мигом могут оживить даже самый скучный гардероб и имеют все шансы полюбиться всерьез и надолго.

AdMe.ru изучил модную повестку дня и выбрал самые актуальные идеи, которые отлично подойдут на каждый день. Готовы в наступающем сезоне стать самой стильной? Тогда поехали!

1. Бежевые оттенки

Один из самых актуальных цветов сезона весна-лето — 2019 — это, безусловно, бежевый. Его оттенки легко делают образ роскошным и обладают «омолаживающим» эффектом. Вещи бежевых оттенков можно сочетать с одеждой других цветов, либо вы можете выбрать бежевый как основной и единственный цвет образа. Важно подобрать подходящий под свой тип внешности оттенок, ведь в некоторых случаях бежевый может придавать бледности.

2. Акцент на плечах

Привет, 80-е: пиджаки, блузки и платья с акцентом на плечах возвращаются, так что самое время поискать одежду такого фасона в семейных шкафах и винтажных магазинах. Этот тренд подойдет большинству типов фигур: девушки с объемными бедрами добавят силуэту пропорциональности, а обладательницы узких бедер смогут придать образу характера.

3. Металик

Этот на первый взгляд непростой и слишком яркий тренд легко «приручить» — стоит лишь разбавить металик базовыми вещами. Не бойтесь экспериментировать и добавлять такие модные акценты. А если не хотите слишком сильно выделяться, то отдавайте предпочтение аксессуарам или обуви с эффектом металик.

4. Велосипедки

Многие блогеры подметили этот тренд на подиумах еще прошлой весной, и вот наконец он дошел и до нас. Как ни странно, велосипедки хорошо смотрятся не только в спортивных образах: то, как они сочетаются с пиджаками, уже практически стало классикой. Если для вас этот тренд все-таки слишком смелый, можно обратить внимание на шорты-бермуды — они так же будут актуальны в этом сезоне.

5. Микро-сумки

Огромные сумки-шоперы остались в прошлом, так что теперь стоит обратить внимание на их миниатюрные варианты. Аккуратная сумочка жесткой формы будет актуальна во все времена, поэтому рекомендуем приобрести подобные модели. Особый писк — это сочетание сразу нескольких небольших сумок и широкий пояс с сумками.

6. Романтический стиль

В моду возвращается романтический образ: платья с рюшами и кружевами, рукавами-фонариками и прочими деталями из викторианской эпохи. Чтобы немного понизить градус романтики, такие платья можно разбавлять грубыми ботинками или кроссовками.

7. Змеиный принт

Даже небольшая деталь со змеиным принтом выгодно привлечет внимание к вашему образу. Чтобы не переборщить, не забывайте разбавлять такие акценты простыми и лаконичными вещами. Самым скромным стоит обратить внимание на аксессуары: особенно стильно смотрятся сумки со змеиным принтом, к тому же они подойдут практически к любому образу.

7. Комбинезоны

Если в вашем гардеробе нет ни одного комбинезона, то самое время приобрести его этой весной. В тренде как классические, так и более повседневные модели с карманами и замками. Быть может, это не самая универсальная вещь, но уж точно удобная и привлекающая внимание.

8. Акцент на талии

Современной модой правят расслабленные силуэты и модели в стиле оверсайз, но грамотно расставленные акценты не позволят вам превратиться в «мешок с картошкой». Палочка-выручалочка каждой модницы — это широкий ремень на талии. Особенно актуально сочетание таких ремней с пиджаками, будто снятыми с мужского плеча.

9. Плиссировка

Чуть ли не главный тренд сезона весна-лето — 2019 — плиссировка. Юбка-плиссе — самая универсальная вещь, которая легко впишется практически в любой гардероб. Плиссировку добавляют и на платья, плащи и блузки — выбирайте на свой вкус, что подойдет и понравится именно вам.