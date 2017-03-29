Мы нашли 14 бесплатных аналогов самых крутых платных программ

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Сделать пользование компьютером более удобным и продуктивным помогают самые разнообразные программы. Но мало кто знает, что в поисках широкого функционала не обязательно выкладывать целое состояние за разрекламированный платный софт. AdMe.ru предлагает вам обратить внимание на бесплатные аналоги, которые работают ничуть не хуже и помогут вам избежать ненужных трат.

Офисный пакет

Для работы с документами на компьютере можно использовать не только привычный Microsoft Office, но и, например, LibreOffice. Последняя программа поддерживает большинство популярных операционных систем, включая GNU/Linux, Microsoft Windows и Mac OS X. Основные компоненты LibreOffice: текстовый и табличный процессор, создание презентаций и векторный редактор.

Запись и копирование дисков

ImgBurn — бесплатная программа для записи CD- и DVD-дисков, аналог Nero Burning ROM. Программа поддерживает все самые популярные форматы образов и ко всему прочему умеет записывать Audio CD, DVD Video.

Архиватор

Архиваторы — программное обеспечение для сжатия файлов. Платный WinRAR можно легко заменить бесплатным 7-Zip. Последний обладает высокой скоростью сжатия и извлечения, поддерживает задание пароля для архива, работает со всеми популярными форматами файлов.

Музыкальный редактор

Audacity поддерживает все необходимые функции по обработке звука, имеет набор фильтров и работает с большим количеством форматов. Это один из лучших бесплатных музыкальных редакторов, который может заменить Adobe Audition и WaveLab.

Распознавание текста

К плюсам бесплатного аналога ABBYY FineReader можно отнести хорошее качество распознавания текста; неограниченное количество загрузок; работу с 70 языками; распознавание текста, содержащего сразу несколько языков; отсутствие регистрации. Free Online OCR распознает практически все необходимые популярные форматы (JPEG, PNG, GIF, BMP и т. д.). Результат может быть получен в виде простого текста (TXT), документа Microsoft Word (DOC) и PDF-файла Adobe Acrobat.

Словарь

StarDict — один из лучших электронных словарей с открытым исходным кодом. Он позволяет не только переводить слова, но и озвучивать их. Также имеется функция сканирования выделенного слова. К программе можно подключать дополнительные словари, тем самым расширяя ее возможности.

Почтовый клиент

Для работы с электронной почтой удобно использовать бесплатную программу Thunderbird. Она обладает удобным и интуитивно понятным интерфейсом, считается отличным аналогом The Bat! и других платных почтовых клиентов. Thunderbird хорошо подойдет для использования как дома, так и на работе.

Межсетевой экран

Comodo Firewall — бесплатный персональный файервол компании Comodo для Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 и Windows 8. Возможности программы: проактивная защита, защита от интернет-атак, защита от переполнения буфера, защита от несанкционированного доступа, защита важных системных файлов, обнаружение нападений ret2libc и обнаружение разрушенных/ плохих SEH-цепочек.

Векторный редактор

Inkscape — бесплатный редактор векторной графики, схож по функционалу с Adobe Illustrator и CorelDraw. Программа поддерживает такие элементы, как выделение, масштабирование, заливка, аэрограф, различные стандартные фигуры. Inkscape работает с SVG, JPEG, PNG, TIFF и другими популярными форматами.

Верстка

С помощью Scribus можно сверстать макеты и книги издательств. Программа поддерживает функции профессиональных систем: настройку цвета, включая CMYK-формат, поддержку большинства форматов изображений (TIFF, JPEG и Adobe Photoshop), поддержку векторных форматов, поддержку шрифтов TrueType, Type 1 и OpenType. Платные аналоги Scribus — QuarkXPress и Adobe InDesign.

3D-редактор

С помощью 3D-редакторов можно создавать модели, анимацию и даже целые фильмы. Blender — один из самых многофункциональных бесплатных 3D-редакторов, который не уступает популярному 3ds Max. В список функций Blender входят освещение, структурирование, материалы, анимация, шейдеры, встроенный Python, морфинг.

Управление проектами

GanttProject — это бесплатная программа, предназначенная для ведения проектов и формирования информационных баз, аналог платного Microsoft Project. При необходимости пользователь без труда может осуществить экспорт плана в нужный формат или опубликовать на корпоративный сайт.

Антивирусная программа

Avira Free Antivirus — бесплатный антивирус для дома. Часто обновляемая база данных включает в себя сканер и защиту в реальном времени. Программа почти не загружает компьютер и занимает мало места в оперативной памяти. Хорошая альтернатива платному Kaspersky Antivirus.

Растровый редактор

Gimp — отличный бесплатный аналог Adobe Photoshop. Приложение имеет полный функционал для работы с изображениями: поддержка прозрачности, слои, большое количество форматов, различные фильтры для обработки изображений. Единственный минус Gimp — не самый удобный интерфейс, но бесплатной программе с такими возможностями это простительно.