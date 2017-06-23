Мы нашли 10 гениальных хитростей, о которых еще не знает интернет
Благодаря интернету, мы знаем множество хитростей и уловок, которые облегчают повседневные заботы и делают жизнь проще. Но еще остались те, которые не добрались до наших гаджетов.
AdMe.ru решил это исправить и собрал 10 самых простых и гениальных из них.
№ 1. Натяните мусорный пакет на кошачий лоток и засыпьте наполнитель. Уборка лотка станет легче
№ 2. Если пластыря нет под рукой, вырежьте кусочек из прокладки и приклейте его к обуви, чтобы предотвратить натирание
№ 3. Чтобы в туалете приятно пахло, капните пару капелек эфирного масла с любимым ароматом на внутреннюю часть втулки туалетной бумаги
№ 4. Чтобы во время уборки пахло не пылью, а свежестью, засыпьте в пылевой мешок немного стирального порошка
№ 5. Чтобы получить универсальную приправу, смешайте соль, перец, паприку и карри. Эту смесь можно добавлять везде
№ 6. Клей от наклеек прекрасно отмывается за несколько секунд двухфазной жидкостью для снятия макияжа
№ 7. Парфюмерные полоски из магазина можно положить в стопки чистой одежды, чтобы она приятно пахла
№ 8. Если нет возможности принять душ, можно очистить кожу гелем для дезинфекции рук и повторно нанести дезодорант
№ 9. Высыпьте горстку специй в раковину и смойте горячей водой, чтобы на кухне стоял приятный запах. Корица — лучший вариант
№ 10. Если в доме отключили горячую воду, просто запустите пустую стиральную машину на 90 градусов, опустив слив в ванну
А у вас есть свои интересные хаки? Делитесь ими
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Фотограф Роман Захарченко специально для AdMe.ru
По материалам Подслушано