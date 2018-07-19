Мы два месяца унижали одно растение и хвалили другое. И нам очень хочется рассказать о результатах

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Каждому взрослому человеку известно, как сильно может ранить грубое слово. Это доказывает эксперимент, проведенный компанией IKEA: в обычной школе установили два цветка, один из которых в буквальном смысле слова ругали. Результат оказался впечатляющим. И мы решили повторить этот опыт.

Специально для читателей AdMe.ru мы расскажем о ходе эксперимента и о том, что же из этого вышло.

Чего добилась IKEA

Результат вышел однозначным: растение, подвергающееся регулярным оскорблениям и насмешкам, в итоге завяло. Но мы не привыкли верить на слово, поэтому решили посмотреть, удастся ли нам добиться такого же результата.

Для опыта мы купили два однаковых растения

То, что слева, было решено ругать, а то, что справа, — хвалить. Поскольку слышать наши голоса растения должны были как можно дольше и чаще, мы записали варианты обращений на диктофон и ежедневно включали их цветкам в режиме нон-стоп. Раз в 3–5 дней мы меняли «плей-лист», чтобы одни и те же слова не приедались нашим подопытным.

Во время записи мы старались говорить с выражением, чтобы растения не просто «слышали» слова, но и «ощущали» эмоциональный посыл

Цветок, который было решено ругать, помимо прочего, слышал такие фразы, как: «Ты ничтожество!»

«Глупый комок листьев!»

«Тебе пора на свалку!»

«Посмотри, какой ты убогий!»

«Тебе никогда не стать высоким и красивым!»

Цветок, который мы решили хвалить, ежедневно слышал совершенно другие слова в свой адрес: «Никогда не видел ничего прекраснее тебя!»

«Ты вырастешь таким, что тебя будет видно из космоса!»

«Я верю в тебя и люблю тебя!»

«Я никогда тебя не выброшу и никому не отдам!»

«Ты лучший цветок в моей жизни!»

Первые результаты были видны примерно через месяц после начала эксперимента

Тот цветок, который мы ругали, оказался весьма стойким. Он даже не думал вять, но вот в росте явно остановился. Тот цветок, который мы всеми силами хвалили, начал активно (даже немного непропорционально) расти. И наблюдалась такая тенденция примерно в течение месяца.

Но вдруг случилось непредвиденное

Сотрудник, ответственный за эксперимент, уехал в отпуск. И на 10 дней цветы остались без суточной дозы ласки/грубости. В результате перемен цветок, который привык к оскорблениям, начал немного подрастать, а тот, что был заласкан, без доброго слова начал активно вянуть (опустились и закрутились листья). Правда, через пару суток после того, как записи включили снова, он немного ожил. На сегодняшний день результат выглядит так:

Несмотря на то что изначально мы подошли к эксперименту со скепсисом, вынуждены признать, что захваленный цветок действительно стал выше и рос быстрее того растения, которое мы ругали. Надеемся, наш «цветик отпущения» незлопамятен.

Вывод

Грубое слово — оно и есть грубое слово. Оно может стать «плетью» даже для самых стойких из нас. Как минимум остановить в развитии, что и произошло с нашим растением, как максимум — погубить, как было в эксперименте IKEA. Нежная же речь помогает развиваться, дает толчок к росту. Но тем, кто привык к постоянным похвалам, выжить без них оказывается очень непросто. Такие результаты заставляют задуматься о силе слов и начать еще тщательнее контролировать собственную речь. Ведь шрамы, нанесенные словами, не заживают.