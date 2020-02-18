Мужчины из редакции AdMe.ru назвали лучшие и худшие подарки, которые им довелось получать

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Не каждый парень может однозначно ответить, что ему хочется получить в честь праздника. Но очередную пену для бритья или что-то бесполезное мужчины вряд ли оценят. А натянутая улыбка и фальшивая радость не приятны ни дарителю, ни получателю.

AdMe.ru попросил мужскую часть редакции поделиться мнениями и историями, а женскую — опросить своих половинок. Нам удалось составить список таких идей, которые стоит выкинуть из головы еще на стадии планирования, и тех, над какими можно поразмыслить.

Милый пустяк

Все эти милые и символические мелочи вполне могут попасть в цель. Но тут главное — практичность. Например, компактный набор инструментов (если у него такого нет) или кружка с принтом на тему его увлечений. Когда-то девушка подарила мне подушку в форме сердца, но на нее даже голову не положишь, и она совершенно не вписывалась в интерьер. Даже не знаю, где она теперь. А родители девушки придумали идею получше: набор инструментов. Он выручал меня уже бесчисленное количество раз.

Принадлежности для бритья

Пены и лосьоны — самый распространенный подарок для мужчины, поэтому подумайте еще раз. Лучше подарить станок. Это и правда полезно. Мужчина может подолгу забывать сменить его и пользоваться дальше, даже если лезвие затупилось, так что ваш подарок будет как раз кстати. Почему все так любят дарить пены и лосьоны по каждому поводу? Если бы я их не передаривал, то мне бы некуда было их складывать.

Одежда

Идея сама по себе хорошая, но нужно как минимум знать вкусы одариваемого. А в случае с бельем не частить. Если знаете точный размер, то можно подарить одноцветную футболку. Родственники как-то увидели меня в растянутой футболке и решили, что те у меня в дефиците. В течение нескольких месяцев я получил 5 штук. 3 из них были весьма специфичны, и я даже дома их почти не носил. Белья уже тоже перебор. Я живу на съемных квартирах, и все эти излишества накапливаются в громадный чемодан, который стоит учитывать при переезде.

Сувенир

Сувенир, игрушка или что-то подобное редко может попасть точно в цель. Нужно хорошо знать человека. Исключение — что-то сделанное своими руками. У мужчин тоже возникает духовная связь с такими объектами, и они становятся ценны для них. Как-то мне подарили обычную картину из супермаркета с каким-то пейзажем. Она просто висела и не вызывала никаких эмоций. А после за ту же сумму подарили панно с красками и инструкцией, как его раскрасить. У меня лапки и ничем таким я раньше не занимался, но очень понравилось. Фото выше, только картина немного не докрашена и не покрыта лаком. Хочу приобрести еще один такой набор, когда закончу с этим.

Парфюм

Не думайте, что только девушки серьезно относятся к выбору парфюма. Дарить такое можно, только если хорошо знаешь вкусы мужчины. Иначе бутылочка может присоединиться к другим таким, которые открывались лишь единожды для оценки аромата. Если ничего другого придумать не получается, то лучше уж взять шампунь или гель для душа. Терпеть не могу, когда дарят мужские парфюмы. У меня специфический вкус, и то, что я получаю, чаще всего хочется спрятать в шкаф и никому не показывать. Но даритель при встрече смотрит на меня блестящими глазами, принюхивается, и приходится порой пользоваться подарком, чтобы ему было приятно. А у меня натянутая, благодарная улыбка на лице, за которой стоят отчаяние и боль.

Спортивное оборудование

Если человек не тяготеет к спорту, то вообще забудьте о такого рода подарках. А спортсмену можно подарить компрессионную одежду, перчатки или что-то еще, полезное для него. Только не домашние тренажеры. Недавно родители попросили продать 2 тренажера и набор гантелей, которые хранились на балконе. По словам отца, все это дело использовалось лишь в первую неделю после получения, а потом на годы отправилось на балкон. Думаю, у меня бы произошло то же самое. Я хожу в зал, но дома есть и другие дела.

Алкоголь

Это индивидуально, но многим мужчинам такой подарок не понравится. Обычно требуется знать его предпочтения и нужна ли ему вообще эта бутылка. Альтернативой может стать более активный досуг и менее вредный: пейнтбол, аквапарк, батутный парк и т. д. Получил бутылку коньяка и передарил ее родственникам, потому что не люблю этот напиток. А однажды признался девушке, что никогда не был в аквапарке. Она это запомнила и на ближайший праздник показала мне 2 билета. Впечатления остались великолепные.

Излишняя креативность

Не «передумывайте» сами себя. Не каждому оригинальному подарку найдется применение. Иногда лучше выбрать что-то банальное, но действительно нужное. На предыдущей работе коллеги подарили нам букеты из воблы. Мы, конечно, оценили креативность, но есть один нюанс: весь офис жутко пропах рыбой.

Девушка подарила мне футболку с изображением лица моей подруги, к которой она ревновала. И все бы ничего, но, когда я надевал ее, девушка приходила в ярость.