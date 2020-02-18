Мужчины из редакции AdMe.ru назвали лучшие и худшие подарки, которые им довелось получать
Не каждый парень может однозначно ответить, что ему хочется получить в честь праздника. Но очередную пену для бритья или что-то бесполезное мужчины вряд ли оценят. А натянутая улыбка и фальшивая радость не приятны ни дарителю, ни получателю.
AdMe.ru попросил мужскую часть редакции поделиться мнениями и историями, а женскую — опросить своих половинок. Нам удалось составить список таких идей, которые стоит выкинуть из головы еще на стадии планирования, и тех, над какими можно поразмыслить.
Милый пустяк
Все эти милые и символические мелочи вполне могут попасть в цель. Но тут главное — практичность. Например, компактный набор инструментов (если у него такого нет) или кружка с принтом на тему его увлечений.
- Когда-то девушка подарила мне подушку в форме сердца, но на нее даже голову не положишь, и она совершенно не вписывалась в интерьер. Даже не знаю, где она теперь. А родители девушки придумали идею получше: набор инструментов. Он выручал меня уже бесчисленное количество раз.
Принадлежности для бритья
Пены и лосьоны — самый распространенный подарок для мужчины, поэтому подумайте еще раз. Лучше подарить станок. Это и правда полезно. Мужчина может подолгу забывать сменить его и пользоваться дальше, даже если лезвие затупилось, так что ваш подарок будет как раз кстати.
- Почему все так любят дарить пены и лосьоны по каждому поводу? Если бы я их не передаривал, то мне бы некуда было их складывать.
Одежда
Идея сама по себе хорошая, но нужно как минимум знать вкусы одариваемого. А в случае с бельем не частить. Если знаете точный размер, то можно подарить одноцветную футболку.
- Родственники как-то увидели меня в растянутой футболке и решили, что те у меня в дефиците. В течение нескольких месяцев я получил 5 штук. 3 из них были весьма специфичны, и я даже дома их почти не носил. Белья уже тоже перебор. Я живу на съемных квартирах, и все эти излишества накапливаются в громадный чемодан, который стоит учитывать при переезде.
Сувенир
Сувенир, игрушка или что-то подобное редко может попасть точно в цель. Нужно хорошо знать человека. Исключение — что-то сделанное своими руками. У мужчин тоже возникает духовная связь с такими объектами, и они становятся ценны для них.
- Как-то мне подарили обычную картину из супермаркета с каким-то пейзажем. Она просто висела и не вызывала никаких эмоций. А после за ту же сумму подарили панно с красками и инструкцией, как его раскрасить. У меня лапки и ничем таким я раньше не занимался, но очень понравилось. Фото выше, только картина немного не докрашена и не покрыта лаком. Хочу приобрести еще один такой набор, когда закончу с этим.
Парфюм
Не думайте, что только девушки серьезно относятся к выбору парфюма. Дарить такое можно, только если хорошо знаешь вкусы мужчины. Иначе бутылочка может присоединиться к другим таким, которые открывались лишь единожды для оценки аромата. Если ничего другого придумать не получается, то лучше уж взять шампунь или гель для душа.
- Терпеть не могу, когда дарят мужские парфюмы. У меня специфический вкус, и то, что я получаю, чаще всего хочется спрятать в шкаф и никому не показывать. Но даритель при встрече смотрит на меня блестящими глазами, принюхивается, и приходится порой пользоваться подарком, чтобы ему было приятно. А у меня натянутая, благодарная улыбка на лице, за которой стоят отчаяние и боль.
Спортивное оборудование
Если человек не тяготеет к спорту, то вообще забудьте о такого рода подарках. А спортсмену можно подарить компрессионную одежду, перчатки или что-то еще, полезное для него. Только не домашние тренажеры.
- Недавно родители попросили продать 2 тренажера и набор гантелей, которые хранились на балконе. По словам отца, все это дело использовалось лишь в первую неделю после получения, а потом на годы отправилось на балкон. Думаю, у меня бы произошло то же самое. Я хожу в зал, но дома есть и другие дела.
Алкоголь
Это индивидуально, но многим мужчинам такой подарок не понравится. Обычно требуется знать его предпочтения и нужна ли ему вообще эта бутылка. Альтернативой может стать более активный досуг и менее вредный: пейнтбол, аквапарк, батутный парк и т. д.
- Получил бутылку коньяка и передарил ее родственникам, потому что не люблю этот напиток. А однажды признался девушке, что никогда не был в аквапарке. Она это запомнила и на ближайший праздник показала мне 2 билета. Впечатления остались великолепные.
Излишняя креативность
Не «передумывайте» сами себя. Не каждому оригинальному подарку найдется применение. Иногда лучше выбрать что-то банальное, но действительно нужное.
- На предыдущей работе коллеги подарили нам букеты из воблы. Мы, конечно, оценили креативность, но есть один нюанс: весь офис жутко пропах рыбой.
- Девушка подарила мне футболку с изображением лица моей подруги, к которой она ревновала. И все бы ничего, но, когда я надевал ее, девушка приходила в ярость.
Расскажите и вы свои истории об удачных и неудачных подарках.