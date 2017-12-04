9 правил ухода за внешностью, которых придерживаются модели Victoria’s Secret

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Не так давно в Шанхае прошел очередной показ известного бельевого бренда Victoria’s Secret, который традиционно собирает самых соблазнительных моделей мира на одном подиуме. И даже самые равнодушные наблюдатели в очередной раз не могли не отметить отличную форму «ангелов» и их сияющий внешний вид. Мы в AdMe.ru решили разобраться, как этим девушкам удается выглядеть на миллион, а заодно поделиться с вами самыми полезными и доступными советами, которыми может воспользоваться девушка без золотой карты в кармане, чтобы выглядеть сногсшибательно не только в особых случаях, но и в обычный рабочий день.

1. Спорт

Все без исключения «ангелы» Victoria’s Secret помешаны на спорте: йога, пилатес, бокс, а также серфинг, бег и прочие виды физической активности девушки практикуют как минимум 3 раза в неделю.

К примеру, в дорожной сумке Адрианы Лимы всегда лежит скакалка, с которой она занимается, если нет возможности пойти в зал.

А перед важным событием, таким как главный показ года, тренировки становятся особенно интенсивными и проходят ежедневно, а иногда и несколько раз в день.

2. Правильное питание

Не все модели порхают от салатных листьев к минералке. К примеру, Даутцен Крус очень любит жареный картофель и сладости, но за 2 недели перед важным показом полностью исключает любые углеводы. А еще у голландской супермодели есть свой небольшой секрет: «Вернувшись домой после званого ужина, я выпиваю бутылку воды и ложусь спать, а наутро принимаю контрастный душ и делаю 200 прыжков на месте».

Но все же основной рацион моделей состоит из «правильных» продуктов: «Я ем много зелени, овощей и рыбы. Я обожаю пасту, но позволяю ее себе не чаще 1 раза в неделю. Пирожные и шоколад мне заменяют йогурты и сорбеты», — говорит бессменный «ангел» Алессандра Амбросио.

Универсальный совет о том, как выстроить систему питания так, чтобы не набирать лишний вес, дала супермодель Адриана Лима: «Чем ближе к вечеру, тем меньше порции». И конечно же, все без исключения модели ежедневно выпивают достаточное количество чистой воды, а также фруктовых и овощных смузи.

3. Уход за телом

Алессандра Амбросио за неделю перед показом традиционно делает себе домашний скраб для лица и тела с миндальным маслом и морской солью. А модель Зури Тибби считает, что нет ничего лучше, чем криотерапия. Такая процедура ускоряет обмен веществ и помогает восстановиться после интенсивных тренировок.

«Ангелы» также не забывают, что только увлажненная кожа выглядит особенно привлекательно. Именно поэтому у каждой модели есть свой маст-хэв из увлажняющей косметики для тела.

4. Никакого солнца

Ни один из «ангелов» Victoria’s Secret не выходит из дома без солнцезащитного крема не ниже SPF-30.

А идеальный оттенок кожи моделей — это заслуга главного мастера по ангельскому загару, Джимми Коко. Сочетая различные оттенки бронзата, он выделяет вертикальную линию посередине живота и на спине, осветляет верхнюю часть груди и ягодиц — в общем, делает все, чтобы «ангелы» выглядели соблазнительно на 100 %. Причем с некоторыми моделями Джимми начинает работать за несколько дней до показа.

Хороший совет для тех, кто решил использовать автозагар, — добавлять в него немного увлажняющего крема с эффектом мерцания, чтобы кожа казалась сияющей.

5. Тщательный уход за кожей лица

Прежде всего — увлажнение. Так, Даутцен Крус сразу же после душа наносит на кожу масло с витамином А, а бразильянка Изабели Фонтана — термальную воду.

Кстати, термальная вода — одно из любимых средств всех моделей: за 2 недели до важного показа все «ангелы» пользуются только косметикой на основе термальной воды.

6. Экспресс-процедуры для кожи перед днем «Х»

Перед главным шоу года всем «ангелам» подбирают маски для лица в зависимости от потребностей кожи. Так, в прошлом году большим спросом пользовалась маска для лица из 24-каратного золота, которую опробовали Ирина Шейк, Эльза Хоск, Алессандра Амбросио и многие другие модели. Маска укрепляет и питает кожу, выводит токсины и снимает отечность. Почувствовать себя золотой статуэткой можно всего за $ 300.

Перед нанесением макияжа всем «ангелам» делают массаж лица, который считается не менее важным, чем хорошее косметическое средство. А для тонизирования кожи лица и уменьшения припухлостей используют протирание кусочками льда, завернутыми в тонкую ткань.

7. Макияж — только для особых случаев

В обычной жизни все «ангелы» Victoria’s Secret используют минимум декоративной косметики. Однако важные мероприятия, например главное шоу года, обязывают выглядеть ярко и эффектно.

Прежде всего визажисты используют базу для выравнивания тона кожи и консилер для маскировки синяков под глазами. Выразительный взгляд получается благодаря подкручиванию ресниц и нескольким слоям туши, а также использованию серо-коричневой подводки для глаз.

Совет от Констанс Яблонски: «Для создания выразительного взгляда я наношу черную тушь на верхние ресницы, коричневую — на нижние».

8. Пляжные локоны

Все «ангелы» Victoria’s Secret просто обязаны иметь длинные ухоженные волосы. Для этого эффектная Адриана Лима регулярно делает маску с маслом авокадо, а секрет Алессандры Амбросио — кокосовое масло для кончиков волос.

А знаменитый эффект пляжных локонов создается так: «Я выбираю пряди случайным образом и закручиваю их, причем одни в одну сторону, другие в обратную. Так получается более натуральный эффект. При этом в щипцах каждую прядь я держу совсем недолго: 1–2 секунды», — говорит главный стилист шоу Энтони Тернер.

9. Обязательный перекус перед важным мероприятием

И самый последний штрих — небольшой перекус перед ответственным мероприятием. Как бы долго вы ни придерживались строгих диет, как бы тщательно ни считали калории, отправляясь на важное мероприятие, не забудьте о перекусе. Он поддержит ваши силы и позволит наслаждаться вечером, а не думать исключительно «вот о тех закусках в конце зала».

Обычный перекус моделей Victoria’s Secret — энергетический батончик или сэндвич с цельнозерновым хлебом.