Мини-комплекс утренних упражнений, которые «разбудят» лицо и уберут отеки (Это займет не больше 7 минут)

21 2

170

7.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мало кому нравится отражение в зеркале после пробуждения. Ведь так хочется прийти на работу сияющим и свежим, а настроение портят отеки, которые долго не уходят, неровный цвет лица и выраженность морщин. Быстро привести себя в норму помогут простые упражнения, которые занимают 5–7 минут, поэтому их легко включить в свою утреннюю рутину.

Мы в AdMe.ru изучили советы специалистов и подобрали эффективный комплекс, который поможет лицу «проснуться» и выглядеть прекрасно. А если выполнять данные упражнения регулярно (и не только утром), можно заметить изменения в лучшую сторону уже на постоянной основе. Упражнения направлены прежде всего на снятие мышечных зажимов на лице и улучшение оттока жидкости.

1. Расслабляем шею, чтобы улучшить кровоток

Растяжка боковой поверхности шеи. Исходное положение: стоя, выпрямив спину, руки опущены вдоль тела. Левую руку тянем вниз, при этом медленно наклоняем голову к правому плечу. Задерживаемся в положении на 30 секунд. Меняем руку и наклон головы.

Исходное положение: стоя, выпрямив спину, руки опущены вдоль тела. Левую руку тянем вниз, при этом медленно наклоняем голову к правому плечу. Задерживаемся в положении на 30 секунд. Меняем руку и наклон головы. Растяжка передней поверхности шеи. Исходное положение: стоя, выпрямив спину, руки опущены вдоль тела. Обе руки тянем вниз и немного вперед, голову осторожно наклоняем назад и прижимаем к затылку. Задерживаемся на 30 секунд.

Исходное положение: стоя, выпрямив спину, руки опущены вдоль тела. Обе руки тянем вниз и немного вперед, голову осторожно наклоняем назад и прижимаем к затылку. Задерживаемся на 30 секунд. Растяжка задней поверхности шеи. Исходное положение: стоя, руки в замке сцеплены на затылке. На выдохе немного опускаем голову, на вдохе пытаемся поднять ее обратно, но руками препятствуем этому. Затем выдох, и снова немного опускаем голову. Повторить 3 раза. Результат: уменьшаются заломы в зоне декольте и на шее, активизируются процессы правильного кровотока и лимфотока.

2. «Пробуждаем» кожу и улучшаем цвет лица

Обхватываем пальцами в форме буквы V уши и выполняем растирающие движения вверх-вниз в быстром темпе. Повторить 30 раз.

Легкими движениями постукиваем зубной щеткой по всей поверхности лица в течение 1 минуты.

Двумя руками поочередно захватываем пряди волос у корней и тянем их. Проходим таким образом всю зону головы. Дополнительно можно пройтись пальцами вверх от лба к макушке. Результат: прилив крови к биологически активным точкам, коже, лимфодренаж.

3. «Открываем» глаза и убираем отеки

Указательным пальцем правой руки придерживаем кожу у основания левой брови. Слегка сгибаем указательный палец левой руки и как бы «проезжаем» его боковой стороной по всей брови, надавливая на нее со средней интенсивностью и слегка приподнимая вверх. Проделываем все то же самое с правой бровью. Повторить по 10 раз для каждой брови.

Слегка согнутые указательные пальцы располагаем над бровями, большие пальцы при этом находятся на зоне под глазами. Получается, что пальцы образуют «бинокль», они должны быть прижаты к коже, но не давить на нее. Чередуем широкое раскрытие глаз на 1–2 секунды и прищуривание. Стараемся не морщить лоб, участвуют только круговые мышцы глаз. Повторить 10 раз. Результат: «раскрытие» взгляда, уменьшение отечности под глазами, сокращение «гусиных лапок».

4. Разглаживаем лоб

Кладем указательный, средний, безымянный пальцы обеих рук на лоб, плотно прижимаем. Задерживаемся в таком положении на несколько секунд, затем двигаем пальцы по направлению к вискам и по вискам вниз. Повторить 10 раз.

Указательные пальцы располагаем над бровями, стараясь повторить их изогнутую форму. Поднимаем брови, придерживая зону над бровями. Задержаться в таком положении на 3–4 секунды, расслабиться. Повторить 10 раз. Результат: расслабление мышц лба, уменьшение выраженности морщин.

5. Подтягиваем овал лица

Располагаем руки на лице так, чтобы середины ладоней были прижаты к скулам, а пальцы — к вискам. Медленно продвигаем ладони вверх к макушке головы, в итоге соединяя их там. Повторить 3 раза.

Ставим большие пальцы рядом под подбородком, ближе к шее, как бы проваливаясь в ямку, которая находится за костью нижней челюсти. Начинаем продвигаться в разные стороны к ушам, круговыми движениями медленно массируя кость нижней челюсти и пространство под ней. Повторить 2–3 раза. Результат: легкий лифтинг лица, снятие отечности с нижней половины лица, лимфодренаж и подтяжка подбородка.

Понравились упражнения? А какие методы используете вы, чтобы проснуться быстрее и «разбудить» лицо?