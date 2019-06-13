Мини-комплекс утренних упражнений, которые «разбудят» лицо и уберут отеки (Это займет не больше 7 минут)
Мало кому нравится отражение в зеркале после пробуждения. Ведь так хочется прийти на работу сияющим и свежим, а настроение портят отеки, которые долго не уходят, неровный цвет лица и выраженность морщин. Быстро привести себя в норму помогут простые упражнения, которые занимают 5–7 минут, поэтому их легко включить в свою утреннюю рутину.
Мы в AdMe.ru изучили советы специалистов и подобрали эффективный комплекс, который поможет лицу «проснуться» и выглядеть прекрасно. А если выполнять данные упражнения регулярно (и не только утром), можно заметить изменения в лучшую сторону уже на постоянной основе. Упражнения направлены прежде всего на снятие мышечных зажимов на лице и улучшение оттока жидкости.
1. Расслабляем шею, чтобы улучшить кровоток
- Растяжка боковой поверхности шеи. Исходное положение: стоя, выпрямив спину, руки опущены вдоль тела. Левую руку тянем вниз, при этом медленно наклоняем голову к правому плечу. Задерживаемся в положении на 30 секунд. Меняем руку и наклон головы.
- Растяжка передней поверхности шеи. Исходное положение: стоя, выпрямив спину, руки опущены вдоль тела. Обе руки тянем вниз и немного вперед, голову осторожно наклоняем назад и прижимаем к затылку. Задерживаемся на 30 секунд.
- Растяжка задней поверхности шеи. Исходное положение: стоя, руки в замке сцеплены на затылке. На выдохе немного опускаем голову, на вдохе пытаемся поднять ее обратно, но руками препятствуем этому. Затем выдох, и снова немного опускаем голову. Повторить 3 раза.
Результат: уменьшаются заломы в зоне декольте и на шее, активизируются процессы правильного кровотока и лимфотока.
2. «Пробуждаем» кожу и улучшаем цвет лица
- Обхватываем пальцами в форме буквы V уши и выполняем растирающие движения вверх-вниз в быстром темпе. Повторить 30 раз.
- Легкими движениями постукиваем зубной щеткой по всей поверхности лица в течение 1 минуты.
- Двумя руками поочередно захватываем пряди волос у корней и тянем их. Проходим таким образом всю зону головы. Дополнительно можно пройтись пальцами вверх от лба к макушке.
Результат: прилив крови к биологически активным точкам, коже, лимфодренаж.
3. «Открываем» глаза и убираем отеки
- Указательным пальцем правой руки придерживаем кожу у основания левой брови. Слегка сгибаем указательный палец левой руки и как бы «проезжаем» его боковой стороной по всей брови, надавливая на нее со средней интенсивностью и слегка приподнимая вверх. Проделываем все то же самое с правой бровью. Повторить по 10 раз для каждой брови.
- Слегка согнутые указательные пальцы располагаем над бровями, большие пальцы при этом находятся на зоне под глазами. Получается, что пальцы образуют «бинокль», они должны быть прижаты к коже, но не давить на нее. Чередуем широкое раскрытие глаз на 1–2 секунды и прищуривание. Стараемся не морщить лоб, участвуют только круговые мышцы глаз. Повторить 10 раз.
Результат: «раскрытие» взгляда, уменьшение отечности под глазами, сокращение «гусиных лапок».
4. Разглаживаем лоб
- Кладем указательный, средний, безымянный пальцы обеих рук на лоб, плотно прижимаем. Задерживаемся в таком положении на несколько секунд, затем двигаем пальцы по направлению к вискам и по вискам вниз. Повторить 10 раз.
- Указательные пальцы располагаем над бровями, стараясь повторить их изогнутую форму. Поднимаем брови, придерживая зону над бровями. Задержаться в таком положении на 3–4 секунды, расслабиться. Повторить 10 раз.
Результат: расслабление мышц лба, уменьшение выраженности морщин.
5. Подтягиваем овал лица
- Располагаем руки на лице так, чтобы середины ладоней были прижаты к скулам, а пальцы — к вискам. Медленно продвигаем ладони вверх к макушке головы, в итоге соединяя их там. Повторить 3 раза.
- Ставим большие пальцы рядом под подбородком, ближе к шее, как бы проваливаясь в ямку, которая находится за костью нижней челюсти. Начинаем продвигаться в разные стороны к ушам, круговыми движениями медленно массируя кость нижней челюсти и пространство под ней. Повторить 2–3 раза.
Результат: легкий лифтинг лица, снятие отечности с нижней половины лица, лимфодренаж и подтяжка подбородка.
Понравились упражнения? А какие методы используете вы, чтобы проснуться быстрее и «разбудить» лицо?
Фото на превью Chastity / Depositphotos