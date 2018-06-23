Стереотипы о здоровом образе жизни, которые приносят только вред

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Здоровый образ жизни сегодня в моде, и это прекрасная тенденция. Сбалансированное питание, физическая активность, крепкий сон делают нас сильными, здоровыми и счастливыми. Но на волне энтузиазма часто закрепляются стереотипы, которые маскируются под правду, но по факту откровенно вредят. Проверьте себя по этому списку, и, возможно, уже завтра вы избавитесь от неудобного «эргономичного» стула или разнообразите свою диету блюдами из мультиварки.

Мы в AdMe.ru собрали список стереотипов, которым легко поддаться в погоне за самосовершенствованием.

1. Чем краснее мясо лосося, тем оно полезнее

Если дикие виды лосося — нерка, кижуч, кета — действительно отличаются интенсивностью окраски, то более дорогая и жирная (а значит, и богатая омега-3) семга заметно бледнее. Чуть ярче будет форель, но и она проиграет кете или горбуше. Белые прожилки относятся к плюсам: они доказывают, что в рыбу не добавляли краситель. О цвете как доказательстве свежести или «дикости» и говорить не стоит: большая часть лосося в супермаркетах поставлена с ферм или разморожена (так как свежевыловленная рыба быстро портится).

2. Эргономичная мебель всегда лучше обычной

Эргономичную мебель рекламируют как панацею от болей в спине, однако это всего лишь маркетинговый ход. Доказано: будучи неправильно подобранным, «навороченный» стул, наоборот, способен спровоцировать ухудшение состояния. К тому же такая мебель очень «чувствительна» к выбору посадки и позы. Тестирование эргономичного стула должно быть очень длительным, вдумчивым и внимательным. Если возможности всесторонне попробовать эту дорогую покупку нет (например, при закупке мебели в офис), от нее лучше отказаться.

3. Организму регулярно требуется «чистка»

Мы не касаемся случаев, когда спецдиеты и клизмы назначает врач — это распространенная практика. Но самодеятельность и чрезмерное рвение в этом вопросе крайне вредны. Исследования не подтвердили эффективности народных методов детокса — частых клизм, специальных диет, голодания и питья соков. Зато известны возможные негативные последствия: проблемы с микрофлорой, вздутие живота, тошнота, отравления, а то и почечная и печеночная недостаточность. Употребление клетчатки овощей и фруктов гораздо полезнее и безопаснее.

4. Еда из микроволновки или мультиварки вредна

Патент на микроволновую печь был выдан в 1946 году, а мультиварка является прямым потомком японской рисоварки из 1950-х, но о еде из них до сих пор ходит много легенд. Доказано: продукты из микроволновки и тем более мультиварки (принцип которой основан на комбинации различных режимов нагрева и давления) не «облучаются» и не теряют витамины и полезные вещества. Их полезность зависит только от ингредиентов. Более того, и микроволновка, и мультиварка больше подходят для приготовления диетической пищи за счет малого потребления масла при готовке.

5. Все фрукты и овощи нужно чистить

По мнению диетологов, у большинства овощей (огурцов, кабачков, помидоров, перца) и фруктов счищать кожуру не стоит. Убрав ее, мы лишаем себя полезной для кишечника клетчатки, а также калия, магния, витаминов (С, К, РР, каротин, витамины группы В) и антиоксидантов. Нужно помнить, что это не отменяет необходимости тщательно мыть плоды (а киви желательно даже мыть щеткой).

6. Нужно заставлять себя рано вставать по выходным

Исследование лаборатории сна Чикагского университета подтвердило: продолжительный сон на выходных нивелирует возрастающую при недосыпе чувствительность к инсулину и риски возникновения диабета. К похожим выводам пришли и ученые из Швеции: компенсация сном по 9 часов на выходных на 15 % снижала возросшие риски ранней смерти в группе недосыпающих. Что, конечно же, не отменяет того факта, что недосып сильно вредит организму, и его нужно стараться избегать.

7. Пить воду только из бутылок безопаснее для здоровья

По данным ученых из Канады, все пластиковые бутылки склонны собирать на себе колонии бактерий. У одноразовых с этим все еще хуже: их сложно хорошо промыть, материал быстро деформируется и покрывается микротрещинами — идеальный дом для всевозможных непрошенных гостей. Кстати, именно поэтому вода в недопитой бутылке быстро портится, ведь никто не дезинфицирует горлышко с резьбой, отхлебнув глоток.

8. Перед тренировкой полезно сделать растяжку

Как показали исследования ученых из Канады и США, статическая растяжка не только не разогревает тело, но и способна стать причиной травм. Стретчинг, конечно, сделает мышцы более гибкими, но при этом ослабит их, ухудшит выносливость и показатели во время силовой тренировки. Большинство тренеров рекомендуют в качестве разогрева суставную гимнастику и динамическую растяжку, а статическую оставляют на заключительный этап.

9. «Позитивное мышление» — ключ к душевному здоровью

Психологи утверждают: популярное сегодня на тренингах исключительно «позитивное мышление» («Я все смогу!» и «Мысли материальны») опасно. Эта концепция сужает восприятие реальности, не позволяет просчитать негативные последствия и риски и при неизбежных неудачах на пути к цели ведет к неврозу, тревожности или депрессиям. Не стоит отсекать все негативные мысли и чувства, ведь их можно использовать для разумной оценки реальной ситуации.

10. Пить много соков полезно

Исследования ученых из Австралии и Великобритании доказали, что вред от большого количества соков (как, например, при некоторых детокс-диетах) сравним с употреблением сладкой газировки. Большое количество сахара (неважно, пакетированный это или свежевыжатый сок) повышает риски ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Мы собрали десятку популярных стереотипов, притворяющихся правдой. А какие по-настоящему здоровые правила соблюдаете вы?