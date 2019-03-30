Метод погашения «Снежный ком», чтобы выбраться из финансовой ямы

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Говорят, что личные финансы лишь на 20 % — знания, а на 80 % — поведение. И многие согласятся, что психология поведения очень важна. Особенно для тех, кто хочет уменьшить размер общего долга. Ведь этим людям необходимо ощущение того, что можно исправить ситуацию прямо сейчас. В этой статье мы расскажем о стратегии погашения нескольких кредитов, с которой вы сможете найти дополнительные средства в бюджете и направить их на сокращение долга.

AdMe.ru делится методом «Снежный ком», благодаря которому вы сможете исключить рефинансирование из списка возможных стратегий погашения кредитов.

Преимущество «Снежного кома»

Главное преимущество метода в том, что дополнительные средства, найденные в самом начале (которые вы тратите на погашение долгов), со временем растут сами по себе, как снежный ком. По мере погашения кредитов процентные выплаты уменьшаются, а значит, снижаются и ежемесячные платежи. Когда придет время для погашения кредитов с наибольшей задолженностью, вырастет сумма, которую вы сможете направить на их погашение. Что надо сделать, чтобы запустить метод в работу: По возрастанию выписать суммы остатков долга по всем кредитам в столбик.

Минимальный платеж по каждому кредиту уплачивается, но нужно найти в бюджете дополнительные средства, которые вы направите на погашение хотя бы меньшей части самого маленького из кредитов.

Когда по мере погашения сумма процентных выплат снижается, оставшиеся средства идут на погашение других долгов.

Если суммы долгов одинаковы по величине, первым гасится кредит с наибольшей эффективной ставкой.

Ипотечная задолженность погашается в последнюю очередь.

Оформлять новый кредит или брать в долг нельзя.

Как работает стратегия

Возьмем за основу сумму общего долга из таблицы (370 000), с выплатой 24 000 в месяц. Вы изыскали возможность добавить к общей сумме выплаты еще 10 000 в месяц. Первые 2 месяца дополнительные средства (10 000) идут на погашение наименьшего долга (кредитная карта), и у вас появляются дополнительные 2 000, которые уходили на кредитку. Спустя 2 месяца на погашение можно направлять: 10 000 + 2 000 = 12 000 Таким же образом за следующие 3 месяца вы расправитесь с потребительским кредитом. Теперь у вас появятся еще 5 000, и направлять на погашение вы сможете: 10 000 + (2 000 + 5 000) = 17 000 Спустя еще 2,5 месяца вы сможете погасить автокредит. С момента использования стратегии прошло чуть больше полугода, а вы уже избавились от долгов на 120 тыс. При этом дополнительные средства, которые выделяются ежемесячно, почти удвоились: 10 000 + 9 000 = 19 000 С такой дополнительной суммой можно начать погашение самого большого кредита (в нашем случае это ипотека). Если у вас получится не набирать новых долгов, вы сможете закрыть ипотеку примерно в 2 раза быстрее.