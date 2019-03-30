Метод погашения «Снежный ком», чтобы выбраться из финансовой ямы
Говорят, что личные финансы лишь на 20 % — знания, а на 80 % — поведение. И многие согласятся, что психология поведения очень важна. Особенно для тех, кто хочет уменьшить размер общего долга. Ведь этим людям необходимо ощущение того, что можно исправить ситуацию прямо сейчас. В этой статье мы расскажем о стратегии погашения нескольких кредитов, с которой вы сможете найти дополнительные средства в бюджете и направить их на сокращение долга.
AdMe.ru делится методом «Снежный ком», благодаря которому вы сможете исключить рефинансирование из списка возможных стратегий погашения кредитов.
Преимущество «Снежного кома»
Главное преимущество метода в том, что дополнительные средства, найденные в самом начале (которые вы тратите на погашение долгов), со временем растут сами по себе, как снежный ком. По мере погашения кредитов процентные выплаты уменьшаются, а значит, снижаются и ежемесячные платежи. Когда придет время для погашения кредитов с наибольшей задолженностью, вырастет сумма, которую вы сможете направить на их погашение.
Что надо сделать, чтобы запустить метод в работу:
- По возрастанию выписать суммы остатков долга по всем кредитам в столбик.
- Минимальный платеж по каждому кредиту уплачивается, но нужно найти в бюджете дополнительные средства, которые вы направите на погашение хотя бы меньшей части самого маленького из кредитов.
- Когда по мере погашения сумма процентных выплат снижается, оставшиеся средства идут на погашение других долгов.
- Если суммы долгов одинаковы по величине, первым гасится кредит с наибольшей эффективной ставкой.
- Ипотечная задолженность погашается в последнюю очередь.
- Оформлять новый кредит или брать в долг нельзя.
Как работает стратегия
Возьмем за основу сумму общего долга из таблицы (370 000), с выплатой 24 000 в месяц. Вы изыскали возможность добавить к общей сумме выплаты еще 10 000 в месяц. Первые 2 месяца дополнительные средства (10 000) идут на погашение наименьшего долга (кредитная карта), и у вас появляются дополнительные 2 000, которые уходили на кредитку. Спустя 2 месяца на погашение можно направлять:
- 10 000 + 2 000 = 12 000
Таким же образом за следующие 3 месяца вы расправитесь с потребительским кредитом. Теперь у вас появятся еще 5 000, и направлять на погашение вы сможете:
- 10 000 + (2 000 + 5 000) = 17 000
Спустя еще 2,5 месяца вы сможете погасить автокредит. С момента использования стратегии прошло чуть больше полугода, а вы уже избавились от долгов на 120 тыс. При этом дополнительные средства, которые выделяются ежемесячно, почти удвоились:
- 10 000 + 9 000 = 19 000
С такой дополнительной суммой можно начать погашение самого большого кредита (в нашем случае это ипотека). Если у вас получится не набирать новых долгов, вы сможете закрыть ипотеку примерно в 2 раза быстрее.
Какие стратегии погашения кредитов вам известны? Помогла ли одна из них избавиться от долгов?