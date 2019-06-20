Медицинские права, которые имеет каждый гражданин России

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Право на доступную и качественную медицинскую помощь закреплено в Конституции РФ. К сожалению, в реальной жизни очередь к врачу расписана на месяцы вперед, лекарства стоят дорого, а чтобы вылечить зубы, порой нужно брать кредит. Но всех этих проблем можно избежать, если знать свои права пациента.

AdMe.ru напоминает, что своевременное обращение к врачу предотвращает серьезные проблемы со здоровьем.

1. Право на выбор поликлиники

Не чаще 1 раза в год вы можете самостоятельно выбрать поликлинику, в которой бы хотели наблюдаться. Для этого необходимо обратиться в регистратуру и написать заявление на имя главного врача. Вы можете выбрать поликлинику рядом с дачей, работой, университетом или ту, где есть необходимые специалисты. Единственное условие — она не должна быть перегружена пациентами.

2. Право на бесплатную реабилитацию

После тяжелого заболевания необходима реабилитация. Она помогает восстановить нарушенные функции организма, улучшить результаты лечения и не дать болезни второй шанс. Программу реабилитации составляет лечащий врач. В нее могут входить: массаж и лечебная физкультура,

психотерапия и рефлексотерапия,

физиолечение и диетическое питание,

санаторно-куротное лечение. Чтобы получить направление на реабилитацию или путевку в санаторий, нужно обратиться к терапевту или лечащему врачу, сдать анализы и собрать необходимые документы.

3. Право на смену лечащего врача

Если вы не находите общий язык с врачом, он не уделяет вам достаточно времени, хамит, грубит и не отвечает на вопросы, то у вас есть возможность его заменить. Для этого необходимо написать заявление. Укажите причину замены и имя врача, у которого вы бы хотели лечиться. Но нужно иметь в виду, что врач так же вправе отказаться от пациента.

4. Право на бесплатную диспансеризацию

Диспансеризация — это профилактический медосмотр, который помогает выявить заболевания на ранней стадии. Если вам от 18 до 39 лет, то вы можете проходить диспансеризацию раз в 3 года, а после 40 — каждый год. Для этого необходимо обратиться к терапевту или в кабинет доврачебной помощи. Подробности можно узнать здесь.

5. Право на бесплатные услуги в частных клиниках

Некоторые платные клиники обслуживают бесплатно по полису ОМС. Уточните эту информацию по телефону или задайте вопрос на сайте медицинского учреждения. По полису можно получить консультацию специалиста, медицинские процедуры, пройти реабилитацию и так далее. Так, например, можно бесплатно вылечить зубы в частной стоматологии. Клиникам выгодно сотрудничать с государством, ведь таким способом они получают приток новых клиентов. Только в этом случае платит не пациент, а фонд медицинского страхования.

6. Право на компенсацию за неправильное лечение

Врачи несут ответственность за некачественное лечение. Если вам стало хуже после лечения — обратитесь в свою страховую компанию. Она поможет урегулировать конфликт с медицинский учреждением до суда. Компенсацию за некачественное лечение можно получить и от частной клиники. Для этого необходимо у терапевта или другого специалиста получить заключение о состоянии здоровья и написать претензию на имя клиники. Вы можете потребовать возмещения утраченного заработка, морального вреда, расходов на лечение и затраты на приобретение лекарств. Если медицинское учреждение не хочет идти на диалог и не реагирует на письменные жалобы, то смело можете обращаться в суд.

7. Право на бесплатные препараты

Пациентам, которые находятся в стационаре, больница должна предоставлять все необходимые лекарства бесплатно. Для лечения вне больницы бесплатные лекарства могут получать: ветераны ВОВ,

родители и жены погибших военнослужащих,

пострадавшие от чернобыльской катастрофы,

инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы,

дети до 3 лет,

люди с болезнями диабета, красной волчанки, рассеянного склероза, инфаркта миокарда, болезнь Паркинсона и др. С более подробной информацией можно ознакомиться в приказе Министерства здравоохранения.

8. Право на возврат денег за платные услуги

Если вы получаете зарплату или другой доход, с которого платите налоги, то вы можете вернуть часть денег — налоговый вычет. Для этого необходимо: собрать договор, справки и чеки из платной клиники,

получить справку 2-НДФЛ в бухгалтерии,

заполнить декларацию 3-НДФЛ на сайте налоговой,

отправить отсканированные документы на проверку. О том, как правильно подать все документы и кому полагается налоговый вычет, можно узнать на сайте налоговой.

9. Право на экстренную помощь

Если с вами случилось что-то неприятное: вы потеряли сознание, попали в аварию, сломали руку или серьезно обожглись, то вам должны оказать помощь в любой государственной больнице без полиса и других документов. Новорожденным и детям до года не имеют права отказать даже в том случае, если у их родителей нет прописки, полиса и даже паспорта.

О каких правах пациента знаете вы? Поделитесь ими в комментариях.