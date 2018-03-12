Математическая задачка для детей, от которой у взрослых волосы встают дыбом

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Цифры устроили маскарад и надели костюмы животных. Причем в одинаковых костюмах — одинаковые числа, а в разных костюмах, соответственно, разные.

Вам необходимо решить: чему равна сумма цифр, спрятавшихся за тигренком, львенком и пантерой?

Если вы не уверены в своем ответе, можете подсмотреть правильный ответ ниже

Правильный ответ: 12

Два двузначных числа в сумме должны дать трехзначное одинаковое. Это может быть только 111 (двузначные числа не дадут в сумме 222, 333 и т. д.).

Итак, ХХ + ХY = 111.

При этом Х точно не 1, не 2, не 3, не 4 (мало получится). С шестеркой и больше получится чересчур много.

А теперь возьмем пятерку. 55 + Х = 111. Х = 56.