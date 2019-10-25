Мастер маникюра рассказала, как в салонах портят ногти и почему гель-лак — это плохо

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Пользовательнице твиттера под ником eurosinya надоело наблюдать за непрофессионализмом своих коллег. Девушка работает мастером маникюра и каждый день сталкивается с клиентками, которые уверены, что гель-лак — это лучшее решение, а порезы — это норма. Чтобы рассказать, как на самом деле позаботиться о здоровье ногтей, eurosinya написала тред в твиттере.