Мама 3 детей делится советами по восстановлению формы

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Когда появляется ребенок, на спортзал остается не так уж много времени. Однако многие молодые мамы хотят вернуть себе стройную фигуру как можно скорее. Опрос показал, что почти 60 % мам с детьми от 1 до 2 лет продолжают бороться с лишними килограммами. Если вы не хотите принимать участие в этой статистике, начните работать над своим телом не выходя из дома и сделайте ребенка своим маленьким напарником по тренировкам!

Мама 3 детей Ольга Байкина показала AdMe.ru несколько движений, которые помогут не просто сжигать калории, но и весело проводить время с малышом.

7. Приседания

Держите ребенка на руках перед собой. Стойте, расставив ноги на ширине плеч. Приседайте, опускаясь как можно ниже и держа колени над лодыжками. Вернитесь в исходное положение.

6. Выпады вперед

Встаньте, широко расставив ноги, и прижмите ребенка к животу. Сделайте большой шаг вперед правой ногой и опускайте корпус до тех пор, пока колено не образует угол 90°. Поменяйте ноги и повторите упражнение.

5. Выпады в сторону

Держите малыша на руках животом вниз. Сделайте большой шаг вправо, следя за тем, чтобы колено не выходило за пальцы ног. Левая нога остается прямой. Повторите упражнение в противоположную сторону.

4. Плие

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч. Держите ребенка перед собой. Согните колени так сильно, как сможете, стараясь достичь угла 90°. Задержитесь в этой позе на 2–3 минуты, затем вернитесь в положение стоя.

3. Ягодичный мостик

Лягте на спину, согнув колени. Крепко держите ребенка над собой или, если есть возможность, посадите его к себе на бедра. Приподнимите бедра, затем снова опустите их на пол.

2. Обратные скручивания

Лягте на спину, прижмите колени к груди. Положите ребенка на голени. Поднимите бедра и верхнюю часть тела вверх. Поцелуйте малыша в лоб, а потом вернитесь в исходное положение.

1. Планка

Положите ребенка на пол рядом с собой. Поставьте локти на пол и опирайтесь на предплечья. Убедитесь, что локти находятся строго под плечами. Держите прямую линию от макушки до пят. Задержитесь в этом положении на 1–2 минуты. Постарайтесь каждый день уделять время этим занятиям. Всегда помните о безопасности вашего ребенка во время тренировок. Наслаждайтесь процессом и используйте его как активную игру с ребенком. Ему это точно понравится!

Бонус

После тренировки можно отвлечься и поразглядывать ироничные иллюстрации французской художницы Натали Джомард. В своих рисунках она описывает множество проблем, с которыми сталкиваются женщины, когда становятся мамами.

А вы когда-нибудь упражнялись вместе с ребенком? Поделитесь с нами своим опытом!