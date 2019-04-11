Мама 3 детей делится советами по восстановлению формы
Когда появляется ребенок, на спортзал остается не так уж много времени. Однако многие молодые мамы хотят вернуть себе стройную фигуру как можно скорее. Опрос показал, что почти 60 % мам с детьми от 1 до 2 лет продолжают бороться с лишними килограммами. Если вы не хотите принимать участие в этой статистике, начните работать над своим телом не выходя из дома и сделайте ребенка своим маленьким напарником по тренировкам!
Мама 3 детей Ольга Байкина показала AdMe.ru несколько движений, которые помогут не просто сжигать калории, но и весело проводить время с малышом.
7. Приседания
Держите ребенка на руках перед собой. Стойте, расставив ноги на ширине плеч. Приседайте, опускаясь как можно ниже и держа колени над лодыжками. Вернитесь в исходное положение.
6. Выпады вперед
Встаньте, широко расставив ноги, и прижмите ребенка к животу. Сделайте большой шаг вперед правой ногой и опускайте корпус до тех пор, пока колено не образует угол 90°. Поменяйте ноги и повторите упражнение.
5. Выпады в сторону
Держите малыша на руках животом вниз. Сделайте большой шаг вправо, следя за тем, чтобы колено не выходило за пальцы ног. Левая нога остается прямой. Повторите упражнение в противоположную сторону.
4. Плие
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч. Держите ребенка перед собой. Согните колени так сильно, как сможете, стараясь достичь угла 90°. Задержитесь в этой позе на 2–3 минуты, затем вернитесь в положение стоя.
3. Ягодичный мостик
Лягте на спину, согнув колени. Крепко держите ребенка над собой или, если есть возможность, посадите его к себе на бедра. Приподнимите бедра, затем снова опустите их на пол.
2. Обратные скручивания
Лягте на спину, прижмите колени к груди. Положите ребенка на голени. Поднимите бедра и верхнюю часть тела вверх. Поцелуйте малыша в лоб, а потом вернитесь в исходное положение.
1. Планка
Положите ребенка на пол рядом с собой. Поставьте локти на пол и опирайтесь на предплечья. Убедитесь, что локти находятся строго под плечами. Держите прямую линию от макушки до пят. Задержитесь в этом положении на 1–2 минуты.
Постарайтесь каждый день уделять время этим занятиям. Всегда помните о безопасности вашего ребенка во время тренировок. Наслаждайтесь процессом и используйте его как активную игру с ребенком. Ему это точно понравится!
Бонус
После тренировки можно отвлечься и поразглядывать ироничные иллюстрации французской художницы Натали Джомард. В своих рисунках она описывает множество проблем, с которыми сталкиваются женщины, когда становятся мамами.
А вы когда-нибудь упражнялись вместе с ребенком? Поделитесь с нами своим опытом!
Фото на превью Nathalie Jomard