Люди, уставшие от лишнего веса, поделились своими преображениями. И теперь их даже мама родная не узнает

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От избыточного веса страдает почти 30% населения Земли, и лишь немногие из них решаются на изменения к лучшему. Некоторым, как главному редактору журнала о фитнесе Джону Липси, это удается быстро. Он узнал, что скоро станет отцом, решил похудеть, и за 2 месяца ему удалось кардинально изменить свою фигуру без сложных диет и помощи персонального тренера. Другим на похудение требуются годы, сложные диеты и постоянная физическая нагрузка. Но в любом случае оно того стоит. В этой статье мы собрали для вас вдохновляющие фото людей, которые взяли свою волю в кулак и превратились в лучшие версии себя.

Мы в AdMe.ru нашли минимум 17 таких ярких преображений.

Инвалидность не помешала этой симпатичной девушке заняться спортом и сбросить 25 кг за 3 года

А это тот самый редактор, который превратил свой живот в кубики за 8 недель

За 2 года эта девушка сбросила почти 100 кг лишнего веса

Теперь Эми больше всего радуется тому, как легко может запрыгнуть на руки мужу.

Похудение этой девушки длилось целых 10 лет. Она сбросила 29 кг и, кажется, вернула себе годы обратно

А этот парень не только похудел, но и нашел свое призвание: теперь он тренер

Подумать только, какая изящная талия пряталась за лишними килограммами. Настоящие песочные часы!

Теперь этот мужчина весит на 140 кг меньше

Тони Басси твердо решил сбросить вес, когда во время эвакуации в самолет из-за него не поместился еще один человек.

Эта девушка нашла свой идеал красоты и счастлива

Кейт сильно похудела благодаря подсчету калорий и тренировкам, но из-за расстройства пищевого поведения и непроходящей ненависти к своему телу она не была счастлива даже в худом теле. Теперь все изменилось: она больше не задумывается о еде, занимается спортом для удовольствия и чувствует себя по-настоящему красивой.

За 5 лет этого парня стало в 2 раза меньше, а его харизмы — в 100 раз больше

За 3 года эта девушка похудела в половину своего веса и изменилась до неузнаваемости

Ракурс, конечно, решает, но и сброшенные 62 кг тоже сделали свое дело

Мама с дочкой скинули почти 100 кг на двоих, и обе теперь не могут просто так пройти мимо зеркала

Отец и сын нашли мотивацию друг в друге, разница между фото — 5 лет. Сын возмужал, а папа помолодел

А кого-то на преображение мотивирует начало семейной жизни

Сбросил 90 кг и теперь гордится собой как никогда раньше

Разница между фотографиями — 1 год и 53 кг

Спустя 2 года и 85 кг девушка увидела, как на самом деле она выглядит

Чье преображение впечатлило вас больше всего? А если вы сами можете похвастаться такими кардинальными изменениями внешности, то обязательно расскажите нам о своем опыте похудения в комментариях.