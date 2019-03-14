Люди рассказали, что разработчики популярных приложений и сайтов пишут в пользовательских соглашениях, которые мы не читаем

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Еще в конце 2000-х годов статистики пришли к заключению, что чтение всех лицензионных соглашений, которые мы подписываем за год, заняло бы у нас несколько недель. Однако иногда в этих документах описаны действительно важные вещи, которые игнорировать не стоит. Этой проблемой озаботился пользователь Reddit и выяснил, какие странности встречали в соглашениях люди, которые героически дочитали документ до конца.

AdMe.ru заинтересовался темой и дополнил тред другой информацией. Для тех, кто слишком торопится узнать, скажем сразу: странных, а подчас и пугающих вещей обнаружилось немало.

Игры с геолокацией

Одна из самых популярных игр этого жанра — Pokemon Go. В соглашении разработчики честно предупреждают пользователей, что могут использовать полученные об игроке данные в коммерческих целях. Происходит это анонимно — продают ваши предпочтения, передвижения и любую другую информацию, которую вы даете приложению. А вот если к разработчикам придут органы власти, то фирма предоставит им полное досье на вашу персону уже не анонимно. Начиная от передвижений и заканчивая безобидными сообщениями в общем чате. Кроме того, игра записывает не только траекторию вашего движения, но и снимает на видео окружающую вас обстановку.

Apple

Речь идет о таком безобидном приложении, как iTunes. Казалось бы, оно нужно только для прослушивания музыки и не может представлять опасность. Однако разработчики уберегли себя от теоретически возможных проблем, вписав в соглашение следующую строчку: «Запрещается использовать iTunes для разработки и производства различного вида оружия — от ядерного до биологического».

Бесплатный Wi-Fi

В Великобритании произошла комичная ситуация. Местный провайдер добавил к условиям использования бесплатного Wi-Fi пункт, по которому пользователь обязуется чистить туалет в местном парке в течение 1 000 часов. 22 тыс. человек подписались на эти условия, и только один прочел соглашение до конца. Разумеется, это был розыгрыш и никого не заставили мыть унитазы. Организатор хотел всего лишь показать, как важно читать документ перед тем, как его подписывать.

Windows 10

Windows собирает и хранит у себя историю посещенных пользователем веб-страниц, пароли к сайтам, а также личную переписку. Все бы ничего, но эти данные привязаны к аккаунту Microsoft. Если аккаунт будет взломан, то и конфиденциальная информация попадет в чужие руки. Кроме того, в соглашении Windows есть занятный пункт. Разработчики имеют право раскрыть личную информацию пользователя (личная переписка, файлы и все остальное) не только по просьбе органов власти, но и если компании покажется, что это нужно для защиты прав клиента. Поскольку формулировка весьма туманна, это вызвало немало шума в сети.

Sky Map

Телефонное приложение по изучению небесных тел Sky Map не несет ответственности, если вы будете использовать его в открытом море и натолкнетесь на айсберг. Не будет его вины и в том случае, если вас похитят инопланетяне. А вот если приложение пробьет дыру в пространстве и времени, то ответственность несут уже разработчики.

Интернет-магазины

1 апреля игровой магазин Gamestation слегка изменил текст договора купли-продажи. Все люди, которые приобрели игру в тот день, продали магазину и свою душу. По законам жанра, ни один покупатель этого не прочел.

Большинство приложений для iOS и Android

Многие магазины берут единовременную плату за покупку приложения. Вы один раз заплатили деньги и теперь можете пользоваться программой до скончания веков. На самом деле ситуация чуть более драматична. Приложение в любой момент может быть выкуплено какой-то сторонней компанией. Если это случится, новый владелец вправе изменить способ оплаты. Например, на платную ежемесячную подписку. Это абсолютно законно.

Социальные сети

Несколько лет назад Instagram уличили в странном обновлении лицензионного соглашения. Регистрируясь в сети, пользователь передавал все права на свои фотографии этой социальной сети. Без какой-либо компенсации. Вскоре после инцидента обновление удалили, а версию соглашения заменили на предыдущую. Вообще, в лицензионных соглашениях соцсетей немало подводных камней. Некоторые из них могут использовать ваши фотографии в личных целях и зарабатывать на их продаже сторонним лицам, но право владения формально остается у вас. Поэтому удивляться появлению собственной фотографии на сторонних ресурсах не стоит. Если фото появилось в неподобающем для него месте, вы имеете право написать в поддержку и потребовать убрать фотографию с рекламы.

Приложения для заказа еды

У пользователей сети периодически появляются подозрения, что некоторые приложения по заказу еды тайно записывают на видео, как пользователь вбивает данные банковской карты. Некоторые умельцы даже организуют собственные расследования. Впрочем, в соглашении многие из этих разработчиков честно указывают, что собирают пользовательскую информацию и передают ее третьим лицам. Делается это обезличенно, то есть никаких имен или банковских карт фигурировать не должно.

Пасхалки в лицензионных соглашениях

В марте 2019 года простая американская учительница подписала договор со страховой компанией и получила за это $ 10 тыс. Потому что изучила документ от корки до корки, включая мелкий шрифт. А именно мелким шрифтом и была написана инструкция для того, кто героически прочтет весь текст договора. Несколько лет назад подобная история произошла с парнем, который выиграл более скромную сумму — $ 1 000.

Бонус: соглашение о «продаже детей»

Этот эксперимент провели в одном из американских университетов. 543 человека зашли на фиктивный сайт и увидели лицензионное соглашение, но только 10 из них прочли документ, а остальные бездумно нажали на кнопку «Принять». Согласно содержанию документа, пользователь соглашался в обмен на использование сайта отдать его владельцам собственного ребенка. Конечно, это тоже был поучительный розыгрыш.