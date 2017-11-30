Люди, которые соблюдают эти 20 правил, могут похвастаться идеальной осанкой

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Не пытайтесь изменить себя в одночасье. Начните с малого. Для формирования хорошей осанки требуются годы. Но существуют способы ее коррекции.

AdMe.ru подготовил для этого специальную статью. Выпрямите спинку, и приступим!