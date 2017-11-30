Люди, которые соблюдают эти 20 правил, могут похвастаться идеальной осанкой
Не пытайтесь изменить себя в одночасье. Начните с малого. Для формирования хорошей осанки требуются годы. Но существуют способы ее коррекции.
AdMe.ru подготовил для этого специальную статью. Выпрямите спинку, и приступим!
- Одним из важнейших аспектов красивой осанки является внутренний контроль. Представьте, что от вашего затылка к копчику натянута крепкая нить, и не отпускайте эту мысль. Такая техника визуализации эффективно настраивает на правильную осанку.
- Вес тела должен равномерно распределяться на обе ноги, поэтому всегда втягивайте живот. Если у вас это не совсем получается, то попробуйте попрактиковать упражнение «вакуум»: примите положение лежа или на четвереньках, резко выдохните через рот и задержите дыхание. Одновременно с выдохом максимально втяните живот, замрите на 15 секунд, затем медленно расслабьте мышцы. Отдышитесь и повторите снова.
- Независимо от того, чем вы занимаетесь, ваша спина должна быть прямой. Чтобы занять правильное положение, нужно пару минут постоять, прижавшись к стене затылком, икрами, ягодицами и всей плоскостью лопаток. Подобное упражнение способствует ощущению баланса в теле.
- Самым эффективным способом коррекции осанки является плавание, ведь оно задействует все мышцы спины, пресса и рук. Благодаря этому укрепляется мышечный корсет, а следовательно, и спина становится прямее.
- За рулем тоже очень важно сохранять правильную осанку. Отрегулируйте сидение, чтобы удобно было дотягиваться до педалей, не наклоняясь, прислонитесь шеей и затылком к подголовнику, а спиной — к спинке сидения.
- Быть «звездой» в постели, конечно, хорошо, но идеальной позой для сна является далеко не она. Лучше спать на боку со слегка согнутыми ногами, так как эта поза оберегает позвоночник от нагрузки и деформации и является самой здоровой для него. Также подобная поза помогает избежать храпа и облегчает дыхание.
- Очень полезными будут занятия йогой. Они расслабляют организм, каждую мышцу тела, в том числе и позвоночник. Выпрямить позвоночник с помощью йоги достаточно легко, а также это помогает расслабиться и всегда быть в отличном настроении.
- Начинайте день с ровной осанки. Встав с кровати, потянитесь, а затем заставьте свою спину принять правильное положение. Верное начало дня — первый шаг к ровной спинке.
- По возможности готовьте в сидячем положении, а не наклонившись над столом.
- Если ваша деятельность предполагает постоянное нахождение на ногах, постарайтесь сидеть каждые два часа хотя бы несколько минут, чтобы дать отдых пояснице.
- Попробуйте сесть на край стула, а затем расслабить спину. Получилось? Вряд ли. Отличный способ самоконтроля.
- Правильной высотой для гладильной доски является 10–15 см от локтя, поэтому выставляйте ее именно таким образом.
- Расслабить спину поможет кошачья растяжка — обопритесь на пол коленями и ладонями, выгните спину вверх, пытаясь дотянуться подбородком до груди. Следом, наоборот, вогните ее, сведя вместе лопатки, подняв подбородок вверх. Повторите упражнение раз 10, и облегчение придет.
- Вместо того чтобы наклонять голову к смартфону, поднимите его на уровень глаз. Это уменьшит нагрузку и давление на шейный отдел.
- В магазине лучше брать 2 пакета, вместо одного, и равномерно распределять по ним продукты.
- Красота требует жертв, но совсем не обязательно проводить весь день на каблуках. Возьмите с собой удобную сменную обувь, чтобы иметь возможность переобуться в любое время.
- Лайфхак от моделей: носите на голове книги. Возьмите толстую и широкую книгу, положите ее на голову и попробуйте пройтись, не уронив ее. Такое дефиле необходимо совершать регулярно. Это улучшает не только осанку, но и походку.
- Чаще всего сумку мы носим много лет на одном и том же плече. Это также приводит к искривлению позвоночника, поэтому не забывайте менять плечо.
- Поставьте будильник или напоминание в телефоне на каждый час под названием: «Держи спину ровно».
- Не надо стесняться! Часто причина сутулости в том, что нам не хватает уверенности в себе. Легче спрятаться в воображаемый панцирь, как черепашка, вжать плечи в голову и стараться не привлекать к себе лишнего внимания.
- Но именно гордая прямая осанка, взгляд с легким вызовом и абсолютная уверенность в собственных движениях не позволят людям заметить стрелку на чулках, старенькую сумочку, «слишком» высокий рост или... что вы там еще себе напридумывали?
Иллюстраторы: Daniil Shubin и Yekaterina Ragozina специально для AdMe.ru