Кто-то догадался использовать холодильник не по назначению, и теперь ему благодарны все хозяйки

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На что еще способен ваш холодильник, помимо своей основной задачи, заключающейся в сохранении свежести ваших продуктов? Оказывается, на многое: он может выполнять функции стиральной машины, успешно дезинфицировать белье и даже продлевать жизнь таким вещам, которые ну никак не ассоциируются с кухней.

Мы в AdMe.ru решили собрать самые интересные и неочевидные советы по использованию холодильника. Предлагаем вам проверить, как они работают, — мы это уже сделали.

1. Постирать джинсы

Компания Levi’s, которая обеспокоена экологической ситуацией на планете и расходом воды, предложила использовать метод замораживания джинсов в морозилке как альтернативу стирке, а по-настоящему стирать джинсы несколько раз в год. Преимущества? Все бактерии погибают, цвет остается идеальным, исчезает неприятный запах, а растянутые джинсы дают легкую усадку. Чтобы постирать джинсы таким образом, положите их в хлопковый чехол и оставьте в морозильной камере на ночь. Этот метод подвергся критике: ученые говорят, что бактерии не уничтожаются таким методом на 100 %, а еще так можно лишь освежить джинсы, если это нужно сделать срочно.

2. Продлить жизнь любимым вещам

Свежей в холодильнике может сохраняться не только колбаса, но и любимая косметика, колготки, свечи и кофе. Чулки и колготки станут менее подвержены зацепкам, если положить их в морозилку. Правда, если просто положить их туда в упаковке, результата не будет. Чтобы немного укрепить волокна, нужно сбрызнуть колготки водой и поместить в полиэтиленовый пакет. Далее пакет следует положить в морозилку, а спустя несколько часов достать его обратно и высушить чулки. Некоторые виды косметики сохранятся в холодильнике намного лучше. Это: термальные и солнцезащитные спреи;

органические кремы;

парфюмы (в отдельном контейнере, чтобы исключить проникновение посторонних запахов). Кофе дольше сохранит свой аромат, если держать зерна в плотно закрытом пакете в морозилке. Но эксперты советуют делать так, если вы купили много кофе и не используете его в течение месяца. А вот свечи не нужно держать в морозильной камере все время: достаточно поместить их туда на пару часов перед тем, как зажигать, и они будут гореть дольше обычного.

3. Разъединить то, что склеено

Слипшиеся фотографии — частая проблема, если вы храните их в коробках, особенно если это старые фото. Чтобы разделить снимки без повреждений, поместите их в полиэтиленовый пакет и заморозьте на 1 час, а затем разделите при помощи неострого ножа. Чтобы аккуратно открыть конверты, подержите их в морозилке пару часов, только обязательно в пластиковом пакете. Клей теряет свои свойства, и конверты можно легко и просто раскрыть с помощью канцелярского ножа.

4. Привести в порядок обувь

Обувь, у которой появился запах, поместите в полиэтиленовый пакет и отправьте на ночь в холодильник. Неприятный аромат исчезнет без следа. Однако нужно помнить, что с лакированной обувью такой номер не пройдет: запах исчезнет, но покрытие может быть испорчено. Если никак не получается разносить новую обувь, при помощи морозилки ее можно увеличить на полразмера в верхней части. Для этого в полиэтиленовый пакет залейте воду и плотно завяжите его. Поместите пакет в обувь и отправьте ее в морозилку на ночь. Вода будет постепенно замерзать и аккуратно растягивать обувь.

5. Сохранить цветы

Если букет вы купили за несколько дней до торжественного события, сохранить его свежесть можно с помощью холодильника. Особенно благоприятно воспринимают холод тюльпаны и хризантемы. Такие цветы можно обернуть бумагой, а стебли — влажной тканью. Если держать в холодильнике другие цветы, то нужно поставить их в воду, а верхнюю часть также закрыть бумагой. Важно: поместите цветы на отдельную полку и не храните рядом фрукты — они выделяют вещества, которые ускоряют процесс увядания.

6. Увеличить количество попкорна

Хотите полакомиться домашним попкорном под любимый сериал? Чтобы раскрылось как можно больше зернышек, держите полуфабрикаты в морозильной камере и готовьте без разморозки на сковороде или в микроволновой печи. Любимого лакомства станет гораздо больше. Кроме того, уже готовый попкорн в морозилке сохраняется свежим и хрустящим около 2 недель.

7. Украсить бокалы

Охлажденные бокалы выглядят эффектно, и пить из них коктейли гораздо приятней. Чтобы сделать одновременно и заморозку, и «иней», погрузите кромку бокала в лимонный сок, затем в сахар, а потом поместите бокалы в морозилку на полчаса, пока вы смешиваете ингредиенты для коктейлей. «Иней» не будет осыпаться, а эффект «бокала изо льда» сохраняется около 15 минут.

8. Наверняка убить пылевых клещей

Одна из наиболее распространенных причин аллергии — пылевые клещи, которые живут в постельном белье, пледах и подушках. Постоянно менять вещи, конечно, не выход, а вот метод заморозки работает хорошо. Пылевой клещ прекрасно чувствует себя при комнатной температуре и погибает при высоких и низких температурах. Хорошенько встряхните плед или простынь, которые хотите продезинфицировать, положите в пакет и отправляйте в холодильник или морозилку на ночь. Клещи гарантированно погибнут. Такую профилактику стоит проводить регулярно, особенно если вы склонны к аллергии.

9. Увеличить дачный урожай

Если вы заядлый дачник, то борьба за количество урожая вам наверняка не чужда. И холодильник — отличное место для того, чтобы заложить в семена потенциал на лето. Обязательно тщательно высушите семена, положите их в бумажный пакет и храните в морозилке. Рассада из таких семян прорастет быстрей, и при этом взойдет больший процент семян, чем при хранении их в другой среде. Эксперты обращают внимание на то, что семена лучше хранить именно в морозилке, а не в холодильнике, чтобы не подвергать их перепаду температур при открытии дверцы. Хранить семена таким образом можно не более полугода.