Крекер-тест, который поможет определить, какой у вас метаболизм

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По данным Национального института здоровья, средний уровень потребления углеводов для восполнения потребностей в питательных веществах — 130 граммов в день, что равняется 500 ккал. То есть, чтобы оставаться в форме, достаточно не превышать его. Однако у каждого человека разный метаболизм. Одни могут есть больше нормы и не толстеть, а другим достаточно «подышать над тортиком» и поправиться. Что делать?

Для таких случаев существует так называемый крекер-тест, о котором AdMe.ru вам сегодня и расскажет.

Что такое крекер-тест и откуда он взялся?

Автор крекер-теста — генетик и доктор медицины Шарон Моалем (Sharon Moalem). По его словам, это самый простой способ узнать, насколько хорошо ваше тело переваривает углеводы. А следовательно, сколько и с какой скоростью вам стоит есть в зависимости от вашей генетики.

Вам понадобится несоленый крекер и секундомер

Перед началом постарайтесь наполнить рот как можно большим количеством слюны. Затем откусите крекер, засеките время и начинайте жевать. Жуйте до тех пор, пока крекер не поменяет свой вкус на сладкий. Обратите внимание на время. Если вкус крекера не поменялся через 30 секунд с момента начала жевания, то остановите тест. Время от начала жевания до того, как поменялся вкус, и будет определять скорость вашего метаболизма: 0–14 секунд — полный;

15–30 секунд — умеренный;

больше 30 секунд — ограниченный.

Что значат эти результаты и почему поменялся вкус?

Ученый объяснил, что пищеварение начинается задолго до попадания еды в желудок. В нашей слюне содержится фермент амилаза, который расщепляет сложные молекулы крахмала на простые сахара (поэтому вкус крекера и меняется на сладкий). У некоторых людей концентрация амилазы в 50 раз больше нормы, а у других ее практически нет. Результаты в первой строчке означают высокую концентрацию амилазы во рту. Человек, у которого такие показатели, может есть в разы больше нормы (больше 130 граммов углеводов в день) и не толстеть. Результат в 30 секунд или больше говорит о низкой концентрации амилазы, а значит, налегать на углеводы не стоит (придерживаться нормы), иначе набор лишнего веса неминуем.