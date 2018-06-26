Краткая инфографика о том, каким должно быть давление в вашем возрасте

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Одним из важных показателей нашего здоровья является давление. Измерив его, мы можем узнать, насколько качественно функционируют сердечные мышцы и сосуды. И в случае отклонения от нормы предпринять профилактические или лечебные меры по отношению к своему сердцу и организму в целом.

Мы в AdMe.ru подготовили полезную инфографику о том, каким должно быть давление в вашем возрасте и что нужно делать, чтобы не переживать за свое здоровье.

Одна из самых главных причин смертности населения нашего мира — это ишемическая болезнь сердца (ИБС). Она подразумевает под собой нарушение работы сердечно-сосудистой системы с внезапным повышением или понижением давления. Возможны такие ее разновидности, как стенокардия, гипертония, аритмия. Эти заболевания появлются чаще всего после 45–50 лет, но случаются и у молодых людей. Давайте разберем, какие же могут быть причины появления этого столь распространенного заболевания.

Причины возникновения ИБС

Для того чтобы у вас не возникло такой болезни или, если она есть, чтобы не прогрессировала, необходимо следить не только за своим образом жизни, но и за показателями давления. Оно измеряется в миллиметрах ртутного столба. А его результат записывается в виде двух цифр через косую черту (к примеру, 120/80). Первое число — артериальное давление во время систолы, момента сокращения сердечной мышцы. Второе число — кровяное давление во время диастолы, в момент, когда сердце максимально расслаблено. Разница между АД в момент систолы и в момент диастолы — это пульсовое давление. В норме оно должно составлять 35 мм рт. ст. (плюс-минус 5 мм рт. ст.). Так какие же нормы давления должны быть у здоровых женщины и мужчины? Смотрим дальше.

Нормы давления в зависимости от вашего пола и возраста

Если у вас давление ниже или выше нормы, это повод обратиться к врачу. Низкое давление может спровоцировать артериальную гипотензию, а повышенное — гипертонический криз и, что хуже, инфаркт миокарда, инсульт. В первом случае, для того чтобы поднять давление до нормального показателя, необходимо выпить чашку зеленого чая или кофе, съесть что-то соленое или просто принять контрастный душ. Второй случай более опасен для жизни человека, к нему нужен более скрупулезный подход. Что же необходимо исключить при высоком давлении и как с ним бороться?

Необходимо избегать при высоком давлении

Для снижения давления могут помочь

Берегите себя и помните, что правильное питание и умеренные спортивные нагрузки не только смогут нормализовать ваше давление. Они также помогут чувствовать себя лучше каждый день и сохранят вашу молодость и красоту надолго. А вы следите за своим здоровьем? Как часто измеряете давление?