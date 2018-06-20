Кондитер рассказала, как выбрать качественные и вкусные фрукты и овощи

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Всемирная организация здравоохранения советует употреблять каждый день не меньше 400 г овощей, фруктов и ягод. С наступлением лета свежевыжатые соки, смузи, ягодные пироги и салаты получаются особенно вкусными и полезными. Но при таком разнообразии в супермаркете или на рынке бывает сложно сориентироваться и выбрать качественный продукт. Меня зовут Мария Троицкая, я кондитер и знаю, как выбрать спелые и вкусные овощи и фрукты, чтобы не разочароваться в приготовленном блюде. Если вы до сих пор отдаете предпочтение томатам на ветке или блестящим яблокам, вам стоит прочитать эту статью.

Специально для AdMe.ru я собрала хитрости и советы о том, на что стоит обратить внимание, если вы хотите выбрать самые ароматные и полезные плоды для ваших будущих кулинарных шедевров.

1. Томаты

Многие считают помидоры на ветке более свежими и выбирают их. На самом деле плодоножка свидетельствует не о свежести томата, а о его незрелости. Помидоры, созревшие на ветке, сами от нее отваливаются. Если же ветка держит их, значит, томаты срезали еще зелеными и оставили дозревать в коробке. В таких помидорах мало витаминов и полезных веществ. Цвет качественного помидора должен быть равномерным, однородным и насыщенным, без зеленоватых участков, а запах должен быть приятным. Нитратные помидоры легко вычислить в магазине: они упругие, но не твердые, если надавить, отпечаток пальца не остается. Хорошие томаты должны быть мягкими на ощупь.

2. Арбуз

Самые вкусные и сладкие арбузы созревают в период со второй половины августа до конца сентября. Ранние арбузы некоторые производители, стремясь скорее собрать урожай, подкармливают азотными удобрениями и стимуляторами роста. Все бахчевые впитывают опасные вещества из окружающей среды, поэтому не покупайте их вблизи дорог. По этой же причине не стоит брать уже разрезанные плоды — в них много микробов. Выбирайте арбуз среднего размера. Яркие контрастные полосы и блестящая «деревянная» корка являются признаками спелости. Хвостик у спелого арбуза высохший, потому что когда арбуз созревает, он перестает брать влагу из земли. «Щечка» должна быть насыщенного желтого цвета, а ее размер — 5–10 см. Постучите по арбузу кулаком — созревшие плоды издают звонкий звук.

3. Болгарский перец

Мало кто знает, но у болгарского перца существуют женский и мужской типы и они имеют различия во вкусе. Чтобы узнать, какого типа перец, его следует перевернуть. Если у плода 4 сектора — это женский тип, если 3 — мужской. Форма у мужского типа более вытянутая, а перец женского типа шире и короче, гораздо слаще на вкус, мягче, поэтому его можно употреблять в свежем виде. Перцы мужского типа более кислые и твердые. Они подойдут для консервации и блюд, требующих термической обработки. Чем тяжелее перец, тем он сочнее. Хвостик должен быть зеленым и упругим. Ищите плоды без оранжевых пятен — они говорят о том, что перец стал жертвой насекомых.

4. Яблоки

Выбирайте средние плоды. Яблоко должно быть твердым, а по весу достаточно тяжелым для своего размера. Не покупайте блестящие яблоки. Чтобы плоды выглядели красиво, производители покрывают их воском или природными смолами, которые на самом деле используются не только в пищевой промышленности. Также при покупке зеленых яблок обратите внимание на серую сеточку возле стебля: если она есть — яблоко созрело. Самые вкусные яблоки, богатые витаминами, лучше покупать в сезон, в другие месяцы они менее полезные.

5. Черешня

Покупайте черешню в сезон — в июне-июле. В это время ягоды полезнее, вкуснее и дешевле. Перед покупкой попробуйте черешню на ощупь — она не должна быть сильно твердой или мягкой. Вокруг не должно быть никаких потеков. Сами плоды насыщенного цвета, блестящие. Чем темнее ягоды, тем больше в них содержится полезных сахаров, каротиноидов, антоцианов и органических кислот. Ягода всегда должна продаваться с черешками. У свежей черешни плодоножки зеленые и упругие. Если черешня липкая, то, скорее всего, она уже несвежая. Запах брожения говорит о том, что ягода испорчена, ее нельзя покупать.

6. Сливы

При покупке выбирайте плоды с равномерной окраской. Также избегайте треснутых слив, с вмятинами, пятнами и другими повреждениями. Слива должна быть увесистая, с приятным сладким запахом. Если на кожице фрукта есть тонкий слой белого налета — это подтверждение того, что собирали сливы совсем недавно. Обратите внимание на черенок: у спелой сливы плодоножка сухая.

7. Огурцы

Отдавайте предпочтение огурцам ярко-зеленого цвета. На ощупь овощ должен быть плотным. Если огурец свежий, то цвет его кожуры будет насыщенным, без блеска. Слишком блестящая кожица может свидетельствовать о том, что его удобряли нитратами или произвели обработку воском. Обратите внимание на хвостик: увядший или засохший — признак несвежих огурцов. Покупайте огурцы среднего размера, 10−15 см в длину. У переросших овощей водянистый вкус и неприятная горчинка. Пятна, трещины и помятости на поверхности огурца также недопустимы.

8. Бананы

Ищите на прилавках бананы ярко-желтого цвета. Маленькие черные точки на кожуре являются показателем того, что банан дозрел и готов к употреблению, однако хранить их больше 2 дней не рекомендуется: они переспеют. Также не покупайте бананы с крупными черными пятнами — в них начался процесс гниения. А размер плода при покупке значения не имеет, если, конечно, вы не выбираете между маленькими (Baby Banana) и бананами привычного размера. Маленькие всегда более сладкие, но намного дороже обычных.

9. Груши

Зрелую грушу можно легко определить по выраженному аромату. Сам плод не должен быть упругим, не очень твердым, но и не сильно мягким. На кожице не должно быть повреждений и вмятин. Коричневые пятна у хвостика говорят о несвежести фрукта. Бывают сорта, сохраняющие яркий зеленый цвет, однако в большинстве случаев небольшой «румянец» свидетельствует о спелости фрукта.

10. Киви

При выборе киви поместите фрукт между большим и указательным пальцем и сожмите его — спелый плод будет мягким, но упругим. Также обратите внимание на аромат: у спелого киви ароматный запах цитрусовых. А кожура гладкая и упругая, без видимых повреждений.

11. Лимоны

У созревшего лимона сверкает кожура, будто наполированная. Обратите внимание на кожицу. Гладкой кожицей обладают лимоны первого урожая, то есть собранные с дерева, плодоносящего впервые. Концентрация полезных веществ в них выше, чем у плодов последующих урожаев. Сильно бугристая кожица обычно толстая, вес таких лимонов гораздо больше тонкокожих плодов, а мякоти меньше. Самые сладкие и ароматные лимоны — узбекские. Их можно отличить по ярко-желтому, почти оранжевому цвету и очень гладкой кожице.

А как вы выбираете фрукты и овощи? Может быть, у вас есть свои хитрости, как не ошибиться при покупке?