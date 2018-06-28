Комплекс упражнений, который поможет избавиться от «пивного» животика

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Один из самых запасливых участков нашего тела всегда очень непросто расстается с накопленным добром. И все же существует определенный комплекс упражнений, который позволяет довольно быстро прийти в форму при добросовестном подходе.

AdMe.ru расскажет вам об основных этапах, через которые должен пройти каждый, кто хочет избавиться от лишних сантиметров в области живота.

Этап № 1. Пересматриваем питание

Постарайтесь минимизировать количество сахара и углеводов в своем рационе: замените газированные напитки чаем, сладкие булочки — орехами и фруктами, а подсластители — небольшим количеством меда. Ешьте больше овощей и грубой клетчатки.

Этап № 2. Избавляемся от лишнего

Бегайте по 30 минут в день, и вы довольно скоро увидите положительные изменения в своей фигуре. Если бегать в течение получаса на начальном этапе для вас слишком тяжело, чередуйте бег с ходьбой. Бег сжигает в 2,5 раза больше калорий, нежели ходьба, однако пройти вы сможете куда больше, чем пробежать.

Плавайте минимум по 30 минут 2−3 раза в неделю. Занимайтесь в удобном для вас стиле и темпе. Главное, не стоять на месте, ведь любая нагрузка в воде способствует потере веса: за час плавания в интенсивном темпе вы можете потерять порядка 500 ккал.

Езда на велосипеде не так сильно воздействует на мышцы живота, как на квадрицепсы и ягодичные мышцы, но это одно из главных упражнений для борьбы с лишним весом. Уделяйте езде на велосипеде в умеренном темпе пару часов 2−3 раза в неделю.

Этап № 3. Укрепляем брюшные мышцы

Кардиоупражнения помогут избавиться от лишнего веса, но не сделают живот абсолютно плоским и подтянутым. Подходите к решению проблемы комплексно: когда лишний вес уйдет, под ним проявятся уже окрепшие мышцы.

Вакуум — тонизирующее мышцы живота упражнение. Для его выполнения просто выдохните весь воздух, максимально втяните живот и напрягите мышцы пресса, задержав дыхание на 15−20 секунд. Повторяйте 10 раз по 3−4 подхода в день, и через несколько недель ваша талия станет меньше.

Планка. Простое, но действенное упражнение. Делайте его 2−3 раза в день минимум по 30 секунд за подход, постепенно увеличивая продолжительность. Помимо того что выполнение планки сжигает калории и укрепляет мышцы живота, оно еще и улучшает осанку и снимает напряжение в спине.

Этап № 4. Прорисовываем рельеф

Скручивания. Эти упражнения как нельзя лучше укрепят мышцы живота, а уж вожделенные кубики без них недостижимы. Выполняйте разные варианты скручиваний, чтобы развить разные брюшные мышцы.

Бонус

После тренировки примите холодный или контрастный душ. Низкие температуры не только помогают снизить количество молочной кислоты в организме, которая является причиной боли в мышцах, но и сжечь дополнительные калории, заставляя организм работать усерднее для сохранения тепла.

А какими методами пользуетесь вы, чтобы избавиться от лишних сантиметров в области талии?