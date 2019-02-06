Каждый из нас производит 500 кг мусора в год. Вот 15+ идей, которые помогут это изменить

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За жизнь мы выбрасываем около 28 т мусора. Только представьте, как трудно справиться планете с таким количеством отходов. Чтобы ей помочь, мы можем пользоваться альтернативами одноразовым вещам и применять по максимуму то, что у нас уже есть. Миллионы людей в разных странах мира уже поддерживают экологичный образ жизни и доказывают своим примером, что спасать Землю каждый день — это совсем не трудно.

Мы в AdMe.ru предлагаем взять на заметку лучшие идеи пользователей сети. Помните, что большие изменения начинаются именно с таких маленьких шагов.

Один пластиковый пакет будет разлагаться 700 лет. Но ведь можно обойтись и без него, если пойти за покупками со своими мешочками

Сшить их можно самостоятельно. Котики помогут

Авоська сейчас на пике моды

Одноразовым стаканчикам для кофе тоже лучше найти альтернативу

Это может быть стакан из стекла, термос или даже обычная кружка

В свою кружку можно покупать не только кофе навынос, но и, например, мороженое

Гигиенические прокладки создают огромную экологическую проблему. А одной менструальной чаши хватит на 10 лет. За это время женщина могла бы использовать около 2 000 прокладок

Заменить мочалку можно губкой из растения люфа

Вместо пластиковых пакетов придумали биоразлагаемые

«Я не пластиковый».

Многие делятся своими маленькими победами: «Мои покупки без пластика»

«Я сама сделала твердый шампунь. Запас на год за $ 20 и никакого пластика!»

«Наверное, не буду покупать новую одежду. Сшила это платье из рубашки за $ 4»

Многим вещам можно подарить вторую жизнь. Например, из старых джинсов получатся милые игрушечные киты

Из старых футболок — отличная корзина

Из старой одежды легко сделать диски для снятия макияжа

Упаковать подарок тоже можно с помощью ткани, которая уже у вас есть

Одна талантливая женщина связала целый шарф из ниточек от чайных пакетиков

Конфетти тоже может быть экологичным

Свечка в скорлупе кокоса