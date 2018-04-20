5 звуков, которые повысят вашу концентрацию и снизят усталость

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Нейропсихологи провели исследование и установили, что в открытых офисных пространствах продуктивность снижается как минимум на 15 %. Шепот сидящих рядом коллег, гудящая техника, разговоры по телефону — в таких условиях сложно сосредоточиться и работать. Чтобы заглушить шум и повысить концентрацию, можно использовать наушники и музыку. Но не всякая музыка положительно влияет на нашу продуктивность.

AdMe.ru собрал советы от специалистов, которые позволяют понять, какой музыкальный ряд помогает заглушить звуковой фон, выполнять работу быстро, качественно и не перенапрягаясь.

«Наш мозг не может воспринимать больше 110 бит информации в секунду, а когда с нами кто-то разговаривает, это уже 60 бит информации». Психолог Михай Чиксентмихайи (Mihaly Csikszentmihalyi)

Разговор одного человека отнимает у нас 60 бит информации из доступных 110 бит. Поэтому мы не можем слушать одновременно двух людей. А чтобы полностью сконцентрироваться на работе, важно, чтобы нас вообще ничего не отвлекало.

Для концентрации важно войти, как это называют ученые, в состояние потока. В таком состоянии человек отключается от внешнего мира, занимается делом настолько увлеченно, что забывает о времени, еде и сне. Такое часто бывает у творческих людей (композиторов или художников). В результате мы делаем работу быстро, качественно и меньше устаем. Чтобы сконцентрироваться на задаче и войти в поток, должно пройти 15 минут. То есть если вы сидите и увлеченно чем-то занимаетесь, а тут подходит коллега и начинает у вас что-то спрашивать, то состояние потока прерывается. Вам придется заново концентрироваться. Время тратится, работа не делается, а усталость накапливается.

В 1980 году советские ученые провели эксперимент и выяснили, что, работая под музыку, люди лучше запоминают информацию и меньше устают

Но, как правило, каждому — свой жанр. Например, согласно опросу, 90 % хирургов слушают музыку во время операций. Среди них 49 % слушают рок, а 21 % — R&B.

Разработчик из Google Роберт Лав (Robert Love) советует слушать джаз, классику и электронную музыку.

Сооснователь PayPal Макс Левчин (Max Levchin) предпочитает быстрые ритмы электронной музыки (транс, техно) и инструментальные композиции.

Какую музыку слушать вам?

Независимо от жанра, можно выбрать то, что подходит всем. Для этого звуковой ряд должен отвечать нескольким требованиям. Исследование Cambridge Sound Management показало, что 48 % работников отвлекаются на постороннюю речь. Наш мозг воспринимает голос, даже если мы не обращаем на него внимание. Поэтому ученые сходятся во мнении, что лучше слушать музыку без слов или на незнакомом нам языке.

Ученые советуют выбирать спокойную музыку, без резких переходов и без голоса, чтобы мозг не отвлекался. Хорошим выбором станут джаз, классика, саундтреки из фильмов, сериалов и игр.

Ученые из Политехнического института Ренсселера определили, что шум воды идет на пользу продуктивности. Если не можете работать под музыку, то попробуйте звуки природы.

Еще один вариант — белый шум. Исследование Acoustic Society of America показало, что белый шум повышает способности к вычислению и запоминанию информации.

Ученые из Оксфорда говорят, что важна и громкость музыки. Оптимальный уровень — 70 дБ. Именно такой уровень громкости позволяет лучше обрабатывать информацию и применять абстрактное мышление.

Ученые из Кардиффского университета говорят, что иногда музыка может, напротив, нарушить концентрацию. Поэтому если есть возможность, то лучше работать в тишине. Или пользоваться наушниками с активным шумоподавлением, которые максимально заглушают посторонний шум.

И напоследок мы провели опрос и выяснили, под какой звуковой фон работает редакция AdMe.ru

Вот такие результаты. А теперь нам интересно, под какой звуковой фон работаете вы? И что помогает вам сконцентрироваться на работе, меньше уставать и быть продуктивными?