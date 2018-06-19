Чем полезны сладости и какие из них стоит выбирать, чтобы не растолстеть

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сахар — первое, в чем мы себя ограничиваем, садясь на диету. Исследования подтверждают эффективность сокращения сладостей в борьбе с лишним весом и ожирением. Однако полностью их исключать нельзя. Ведь именно от сладкого мы получаем энергию и подпитку для мозга. В этой статье мы расскажем, чем можно заменить высококалорийные пирожные и конфеты, которые прибавляют нам объемы в талии.

AdMe.ru собрал сладкие лакомства, которые принесут максимальную пользу организму, порадуют отличным вкусом и при этом не навредят фигуре.

1. Сорбет

Это десерт, лишенный жира. Замороженное фруктовое пюре — это по сути мороженое без молока. В нем меньше калорий, чем в сливочном мороженом, а по содержанию витаминов замороженные фрукты и ягоды почти не уступают свежим. Идеальный вариант — приготовить сорбет самостоятельно: это не займет много времени, а в качестве продуктов вы будете уверены. В таком случае сахарный сироп можно будет заменить пюре из банана.

2. Пастила

Пастила в ее классическом приготовлении из сезонных фруктов и ягод тоже безопасна для фигуры. Ее достаточно просто приготовить дома, например из яблок и слив. Если основные фрукты для пюре сладкие, можно обойтись без дополнительного сахара или меда. Это отличная альтернатива конфетам, равноценная по сладости, но значительно превосходящая по пользе.

3. Фрукты

Фрукты — один из самых полезных и популярных заменителей сладостей. Исследования подтверждают эффективность фруктов в борьбе с лишним весом и ожирением. Если вы ведете строгий подсчет калорий, то вместо банана, который содержит 95 ккал и 21 г углеводов, лучше выбрать, например, грейпфрут, в котором 30 ккал и около 7 г углеводов (на 100 г). При выборе любимых фруктовых лакомств стоит обращать внимание на плоды умеренной спелости, так как в переспелых уровень глюкозы выше.

4. Зефир и мармелад

Тут важно, чтобы сладость была приготовлена на основе пектина, а не желатина. Пектин — натуральный склеивающий компонет, получаемый из фруктов. Он снижает количество опасного холестерина, улучшает кровообращение, оказывает противовоспалительное действие при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Конечно, важно знать меру. Две дольки зефира в день — порция, которая даст максимальную пользу от лакомства. Выбирайте зефир и мармелад неярких цветов, без глазури и сахара на поверхности.

5. Ягоды

Отличное сочетание пользы и вкусовых свойств. Наименьшим содержанием сахаров отличаются облепиха, клюква, малина, земляника и красная смородина. А вот с черешней, вишней, гранатом, голубикой и абрикосом стоит быть осторожными. Это лидеры по содержанию сахаров среди ягод. Стоит отметить и общий положительный эффект, который дают ягоды в снижении веса. Так, например, малина выводит из организма лишнюю жидкость. Кроме того, ягоды положительно влияют на пищеварительную систему и ускоряют обмен веществ.

6. Выпечка

Самый сложный отказ для тех, кто намерен похудеть, — от всевозможных булочек и тортов. Однако и тут есть вполне законные лазейки. Например, заменять в выпечке калорийную пшеничную муку высшего сорта на кукурузную, льняную, гречневую, ржаную или овсяную. Вместо сахара использовать натуральный заменитель стевию, а вместо сливочного масла и маргарина — растительные (оливковое или подсолнечное) жиры. Калорийность такой выпечки будет значительно ниже стандартных рецептов, а вкус едва ли вы сможете отличить. Опираясь на эти простые правила, можно успешно испечь, например, морковные капкейки или воздушный шоколадный пирог.

А какие полезные сладости любите вы? Расскажите в комментариях.