Пройдите наш тест и узнайте свою магическую профессию в мире Гарри Поттера

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мир Гарри Поттера затягивает раз и навсегда. И если раньше мы сами читали книги с упоением, то теперь с тем же блеском в глазах просвещаем уже своих детей. И как же интересно, кем бы мы были во взрослой жизни в поттериане? Пройдите наш тест и узнайте, учили ли бы вы детей в Хогвартсе или работали бы в Министерстве магии, а может, вы пошли бы по иному пути?

AdMe.ru предлагает ответить на 7 (так как 7 — магическое число) вопросов и наконец-то узнать правду. Доставайте из сумок свои пишущие перья, так как мы советуем вам записывать свои ответы.

1. Если бы вы учились в Хогвартсе, то кто бы был вашим кумиром?

1. Аластор Грюм — лучший мракоборец Министерства, хоть и в отставке 2. Мадам Помфри — главная медсестра Хогвартса, всегда придет на помощь ученикам и не задаст ни одного вопроса 3. Роланда Трюк — судья матчей по квиддичу, которая по совместительству отвечает за обучение полетам на метле 4. Сивилла Трелони — эксцентричная предсказательница будущего 5. Альбус Дамблдор — самый лучший директор школы Хогвартс и сильнейший маг современности 6. Гораций Слизнорт — профессор зельеварения, умеющий собрать около себя самых многообещающих волшебников 7. Завхоз Филч — вечно брюзжащий ревнитель порядка

2. Куда вы заглянули бы в Косом переулке?

1. «Всевозможные волшебные вредилки» — лавка с приколами 2. Аптека «Слизень и Джиггер» — место, где продается все для зелий 3. «Все для квиддича» — название говорит само за себя 4. «Флориш и Блоттс» — книжный магазин, где можно найти абсолютно любую книгу 5. Лавка Олливандера — самый лучший производитель волшебных палочек 6. «Волшебное оборудование для умников» — лавка для гениев 7. Вообще не пошли бы в Косой переулок, а сразу бы направились в «Горбин и Бэркес», магазин, специализирующийся на темных искусствах

3. В свой выходной день в Хогвартсе чем бы вы занялись?

1. Разучивал бы новые защитные заклинания 2. Обратился бы к мадам Стебль за новыми книгами о целительных растениях 3. Погонял бы на метле 4. Прочитал бы пару газет, чтобы быть в курсе событий 5. Помогал бы младшекурсникам готовиться к занятиям 6. Занимался бы общественной работой, например, собрал бы какой-нибудь клуб по интересам 7. Придумывал бы план по захвату власти на своем курсе

4. Если бы у вашей семьи был девиз, то какой?

1. «Ради общего блага» 2. «В ложке — лекарство, в чашке — яд» 3. «Побеждает сильнейший» 4. «Истина любит действовать открыто» 5. «Не будите спящего дракона» 6. «Ума палата дороже злата» 7. «Чистота крови навек»

5. Если бы вам позволили на 1 день попасть в волшебный мир, куда бы вы направились сразу?

1. Побродить по Косому переулку 2. В Больницу святого Мунго 3. На соревнования по квиддичу 4. Выискивать интересные новости в барах «Дырявый котел» или «Три метлы» 5. В Хогвартс 6. В Министерство магии 7. В поместье Малфоев

6. Ваш Боггарт был бы...

1. Дементор 2. Болезнь, от которой нет лекарства 3. Проигрыш в игре 4. Люди, которые обвиняют вас в обмане 5. Долг, с которым вы не справились 6. Вас называют неудачником 7. Вы сами можете быть боггартом

7. А защищал бы вас Патронус

1. Благородный олень 2. Змея 3. Лев 4. Сова 5. Феникс 6. Выдра 7. А у вас его нет

Ответы

Большинство ответов «1» Глава Мракоборческого центра

Вы боритесь со злом во всех его проявлениях. Отваги и мужества вам не занимать, ведь именно благодаря им вас назначили на руководящий пост отдела мракоборцев. Вы посадили в Азкабан огромное количество Пожирателей смерти, так держать!

Большинство ответов «2» Главный целитель Больницы Святого Мунго

Вся ваша жизнь посвящена помощи другим людям. Вы научились излечивать абсолютно все заболевания, как магические, так и обычные, и за это вас поставили во главе больницы. Спасибо вам за ваш труд.

Большинство ответов «3» Капитан команды по квиддичу

Вы невероятно удачливый игрок в квиддич, без которого не представляете свою жизнь. И с вашим приходом команда не проиграла ни одного матча. Так что все кубки ваши. Снимаем шляпу.

Большинство ответов «4» Главный редактор «Ежедневного пророка»

Вы в курсе всех-всех новостей. На ваших плечах — огромный труд объективно доносить информацию до магического сообщества, а так как вы предпочитаете, чтобы люди знали именно правду без обмана, вас выбрали самым главным человеком в редакции. Спасибо.

Большинство ответов «5» Директор школы Хогвартс

Вы привыкли к огромной ответственности и обладаете обширными знаниями, которые применяете только во благо. Ваша мудрость вошла в поговорки, а к вашим советам прислушивается весь магический мир. Примите нашу благодарность.

Большинство ответов «6» Министр магии

Вам приходится быстро реагировать на все изменения и руководствоваться своим кодексом чести. За ваш ум и заслуги вас назначили на этот ответственный пост. Вы умеете найти общий язык как с маглами, так и с магами. Прирожденный политик.

Большинство ответов «7» Главный Пожиратель смерти

Вы обладаете мощным магическим потенциалом, но решили использовать его во вред обществу. У вас чистая кровь и свои идеалы. И хоть ваша сила направлена на противостояние сложившемуся порядку, у вас еще есть надежда перейти на сторону добра. Ведь любовь побеждает смерть.