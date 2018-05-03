Как спрятать информацию в фейсбуке от посторонних людей

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

По профилю в фейсбуке можно многое узнать о человеке. Не всем хочется показывать личную жизнь начальству, родителям, своим бывшим или просто посторонним людям. Настройки соцсети называют запутанными и сложными, а удалить свою страницу практически невозможно: ваша информация будет храниться на специальных серверах. Но все-таки если вы хорошенько покопаетесь в меню фейсбука, то сможете повысить уровень конфиденциальности.